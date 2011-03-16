Хэй: надеюсь, Кличко не проиграет свой титул Солису

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Дэвид Хэй поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира WBC Виталия Кличко с Одланьером Солисом. Отметим, что на любительском ринге Хэй встречался с Солисом и потерпел от него поражение.

«Всё будет зависеть от Солиса, потому что мы все знаем, чего ждать от Кличко. Виталий будет использовать своё преимущество в росте и будет готов к полным 12 раундам поединка. У него крепкий подбородок, так что Солис не может просто рассчитывать на попадание в его челюсть. Солис в весе 260 фунтов не победит Кличко, но Солис в весе 225 фунтов может это сделать. Когда я сражался с Солисом, он был намного легче. Теперь за счёт массы он потерял то преимущество, которое у него было в любителях.

Я надеюсь, что Виталий не проиграет свой титул. Я не хочу терять шанс провести бой с Виталием, чтобы объединить в своих руках четыре чемпионских пояса», — цитирует Хэя BoxingScene.