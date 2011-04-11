Альварес: Моралес был ограблен судьями

Чемпион мира в младшем среднем весе по версии WBC мексиканец Сауль Альварес считает, что его соотечественник Эрик Моралес был ограблен судьями в поединке с Маркосом Майданой, состоявшемся 9 апреля в Лас-Вегасе. Напомним, что в бою, в котором на кону стоял титул временного чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе, Майдана одержал победу решением большинства судей со счётом 114-114, 116-112 и 116-112.

«Это был грабёж. В матче-реванше Моралес легко победит», — цитирует Альвареса BoxingScene.