Альварес: Моралес был ограблен судьями
Поделиться
Чемпион мира в младшем среднем весе по версии WBC мексиканец Сауль Альварес считает, что его соотечественник Эрик Моралес был ограблен судьями в поединке с Маркосом Майданой, состоявшемся 9 апреля в Лас-Вегасе. Напомним, что в бою, в котором на кону стоял титул временного чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе, Майдана одержал победу решением большинства судей со счётом 114-114, 116-112 и 116-112.
«Это был грабёж. В матче-реванше Моралес легко победит», — цитирует Альвареса BoxingScene.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
02:17
-
02:10
- 11 октября 2022
-
23:55
-
22:44
-
21:06
-
19:58
-
18:52
-
18:19
-
17:31
-
16:40
-
16:33
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
Партнерский контент