Араш Усмани нокаутировал Алехандро Барреру

Небитый канадский боксёр Араш Усмани (13-0-0, 7 КО), выступающий в младшем лёгком весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге. 14 мая в Альберте (Канада) он вышел на ринг против мексиканца Алехандро Барреры (21-7-0, 14 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, однако Усмани одержал досрочную победу, отправив своего визави в нокаут в пятой трёхминутке.