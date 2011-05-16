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Араш Усмани нокаутировал Алехандро Барреру

Араш Усмани нокаутировал Алехандро Барреру
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Небитый канадский боксёр Араш Усмани (13-0-0, 7 КО), выступающий в младшем лёгком весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге. 14 мая в Альберте (Канада) он вышел на ринг против мексиканца Алехандро Барреры (21-7-0, 14 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, однако Усмани одержал досрочную победу, отправив своего визави в нокаут в пятой трёхминутке.

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