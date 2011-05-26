Дмитрий Кучер встретится на ринге с Али Исмайловым

Перспективный украинский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кучер (11-0-0, 9 КО) встретится на ринге с азербайджанцем Али Исмайловым (18-6-1, 13 КО), экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок между этими боксёрами состоится 11 июня в Киеве (Украина), сообщает BoxingScene.