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Прескотт: Макклоски допускает множество ошибок

Прескотт: Макклоски допускает множество ошибок
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Британский боксёр первого полусреднего веса Брейдис Прескотт (24-2-0, 19 КО), который свой следующий бой проведёт 10 сентября в Белфасте (Ирландия) против бывшего чемпиона Европы в первом полусреднем весе Пола Макклоски (22-1-0, 12 КО), заявил об уверенности в своей победе.

«Я видел бои Пола и знаю, что Макклоски допускает множество ошибок. Это меня абсолютно не волнует до того момента, пока мы не выйдем с ним на ринг. Я провёл отличный тренировочный лагерь, а чисто по технике боя я уверен, что и без того на голову выше Макклоски. В бою со мной Хан допустил ошибку и поплатился за неё поражением, и если то же самое сделает Пол, то я его нокаутирую», — цитирует Прескотта Sky Sports.

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Новости. Бокс/ММА