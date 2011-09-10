Видеозапись взвешивания полуфиналов Гран-при тяжеловесов Strikeforce
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Предлагаем вашему вниманию видеоролик с церемонии взвешивания перед полуфиналами Гран-при тяжеловесов Strikeforce, которые пройдут Цинциннати (США) 10 сентября.
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