Малиньяджи: думаю, что я очень близок к бою за титул чемпиона мира
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Поли Малиньяджи (29-4-0, 6 KO) надеется в скором времени получить очередной титульный бой. Отметим, что 15 октября в Лос-Анджелесе (США) у Малиньяджи запланирован поединок с Орландо Лорой (28-1-1, 19 KO).
«Я с нетерпением ожидаю этот бой, чтобы выиграть и получить большой поединок в следующем году. Я всегда стараюсь держать себя в форме, чтобы мои соперники испытывали напряжение, а не я беспокоился на их счёт. Я думаю, что очень близок к бою за титул чемпиона мира», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.
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