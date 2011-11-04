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Вячеслав Глазков одержал досрочную победу над Даниилом Перетятько

Вячеслав Глазков одержал досрочную победу над Даниилом Перетятько
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Украинский супертяж Вячеслав Глазков (10-0-0, 7 КО) одержал досрочную победу над россиянином Даниилом Перетятько (17-30-0, 7 КО). Поединок состоялся 4 ноября в Москве на арене «Мегаспорт» в андеркарте боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе между россиянином Денисом Лебедевым и американцем Джеймсом Тони. Бой Глазков — Перетятько завершился досрочно, после того как Перетятько отказался от продолжения борьбы.

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Новости. Бокс/ММА