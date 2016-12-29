10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

10. Халк, “ Шанхай Теллэйс ” – 12 млн евро

9. Поль Погба, “МЮ” – 13 млн евро

8. Луис Суарес, “Барселона” – 14 млн евро

7. Неймар, “Барселона” – 15 млн евро

6. Грациано Пелле, “Шаньдун Лунэн” – 16 миллионов евро

5. Гарет Бэйл, “Реал” – 18 млн евро

4. Оскар, “Шанхай Теллэйс” – 20 млн евро

3. Лионель Месси, “Барселона” – 21 млн евро

По новому контракту Месси, возможно, будет зарабатывать 35 млн.

2. Криштиану Роналду, “Реал” – 22 млн евро

Роналду скоро 32, а он подписал контракт на 22 млн евро в год.

1. Карлос Тевес, “Шанхай Шэньхуа” – 40 млн евро

Не секрет, что бразилец очень любит деньги. Ничего зазорного в этом нет, хотя, кажется, при должных амбициях Халк мог построить намного более успешную карьеру. Однако ни в каком европейском топ-клубе своим мастерством он не блеснул, зато теперь работает в родной для себя Азии. И наверняка об этом не жалеет.Француз вернулся в “Манчестер Юнайтед” триумфально. “МЮ” не только выложил за него больше 100 млн евро, но и личные условия предложил королевские. Чертовски, дьявольски хорошие. Пока Погба играет в АПЛ неоднозначно, зато он однозначно зарабатывает огромные деньги.Если вдруг вы захотите купить Суареса – нет проблем: всего-то нужно 200 млн евро. Именно такая сумма отступныхпрописана в новом соглашении уругвайца. В “Барселоне” есть зарплаты и посерьёзнее, чем у Луиса, зато он самый высокооплачиваемый центрфорвард европейского футбола. Тоже неплохо, правда?Неймар, разумеется, исключительно обеспеченный молодой человек. Но точно неизвестно, сколько он получает по новому, подписанному два месяца назад, контракту с “Барселоной”. Вполне возможно, Неймар должен занимать в рейтинге второе место. Дело в том, что, по информации испанских СМИ, оклад бразильца действительно составляет “всего” 15 миллионов евро. Но ещё 10 нападающему будут выплачивать в качестве бонусов, абсолютно гарантированных. А это уже 25 млн, больше, чем у Месси.Рубрика “Хорошо устроился человек”. Пелле никогда не был звездой и игроком топ-уровня. Неплохой, качественный форвард, неплохо проявлявший себя в Серии A и “Саутгемптоне”. Однако никто не ожидал, что именно Пелле станет одним из самых финансово обеспеченных игроков мира. Но в Китае своя правда, а потому Грациано действительно с особыми эмоциями читает смс о зарплате.Валлийцу тоже не надо каждый день отсчитывать мелочь, чтобы купить домой лапшу быстрого приготовления. Наоборот, Бэйл может позволить себе заказывать в свой шикарный особняк доставку из самых престижных ресторанов Мадрида. А всё потому что платят ему в “Реале” суммы просто баснословные. С 18 млн евро в год Бэйл занимает почётное пятое место в нашем списке богачей.У китайских клубов финансы определённо не поют романсы. Дажене знают, что это такое. Поэтому футболисты и едут туда отовсюду – на умопомрачительные заработки. Экс-полузащитник “Челси”, в расцвете сил, взял и отправился в Китай. Оскара можно понять – не каждый день 25-летнему человеку предлагают зарплату в 20 млн евро. А ещё – уникальную возможность играть в одной команде с Халком и слушать футбольные лекции Андре Виллаш-Боаша.О возможном уходе Месси из “Барселоны” разохотились писать чуть ли не каждый день. Но это всё слухи, реально же Лионель продолжает блистать в родном клубе. Творит аргентинец не бесплатно, а за 21 млн в год. Другое дело, что в прессе постоянно пишут о скором продлении контракта, действующего до 2018-го. Если это случится, то Месси будет получать почти в два раза больше – 35.Совсем недавно, 7 ноября, португалец подписал новый контракт с мадридским “Реалом”. Действует он до 2021 года, а зарплата Криштиану составляет 22 млн евро в год. Учитывая, что через месяц с небольшим Роналду стукнет 32, контракт он себе выбил просто потрясающий. И ведь речь идёт только о зарплате – без бонусов, премиальных и баснословных рекламных контрактов.Едва ли аргентинец хоть в бреду пожалуется на свою зарплату. В Китае Тевес будет зарабатывать просто немыслимые деньги. Карлос никого не грабил ради них, но забавно, что в 2010-м форвард уверял: “Я устал от того, что всех в футболе волнуют только деньги. Я не такой и хочу до конца карьеры играть в родном клубе, “Бока Хуниорс”.Видимо, 40 млн евро немножко меняют людей.