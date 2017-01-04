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175 лет назад 2016
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Топ-20 самых популярных спортивных трансляций года
Фото: «Чемпионат»
Текст: Сергей Корытов

Какой спорт смотрели россияне по ТВ в 2016-м

В прошлом году на российском телевидении было немало трансляций спортивных соревнований. Как они были востребованы публикой?
4 января 2017, среда. 18:30. Бизнес
Неожиданностей нет — самыми популярными стали чемпионаты Европы по футболу и мира по хоккею, а все другие соревнования, в том числе и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, им существенно уступили. Впрочем, показатели Олимпиады заметно превысили соответствующие значения для клубных футбольных и хоккейных турниров.

В целом же самыми популярными турнирами 2016 года для российских телезрителей стали следующие.

Рейтинг-лист спортивных трансляций на ТВ РФ в 2016 году (по максимальной аудитории одной трансляции)
Следует отметить, что указанное здесь максимальное значение числа зрителей для ОИ-2016 относится непосредственно к спортивным событиям. При этом церемонию открытия игр посмотрели около 18 млн россиян.

На числу зрителей трансляций хоккейного Кубка мира, занявшего место между двумя главными стартами биатлонистов, несомненно повлияло позднее время их начала. Впрочем, биатлон уже не один год входит в число самых популярных спортивных программ на нашем телевидении.

Динамика


Примечательно, что за последние годы существенно сократилось внимание россиян к спорту № 1 — практически для всех футбольных соревнований заметно уменьшилась их ТВ-аудитория.

Например, для финальных турниров чемпионата Европы за восемь лет она по максимальному показателю
одной трансляции уменьшилась вдвое. В 2008 году пиковое значение составило 61 млн телезрителей (полуфинал Испания — Россия), в 2012 — 40 млн (Россия — Греция), а в 2016 — 29 млн (Россия — Уэльс).

Малоприятные показатели и для РФПЛ. В 2008 году максимальная ТВ-аудитория одной игры составила более 10 млн человек («Зенит» — «Спартак»), в 2012 году она была равна 6,2 млн (ЦСКА — «Зенит»), а в 2016-м — 4,3 млн («Спартак» — ЦСКА).

В 2008 году московский финал лиги чемпионов «М.Ю.» — «Челси» собрал у телеэкранов около 19 млн российских телезрителей. Рекордное же их число для Еврокубков вообще (26,5 млн чел.) принадлежит финалу Кубка УЕФА того же 2008 года, в котором встречались питерский «Зенит» и шотландский «Глазго Рейнджерс». А в этом году (включая весеннюю и осеннюю стадии) российская аудитория отдельных трансляций Лиги чемпионов и Лиги Европы не достигла и 6 млн человек.

С 2008 года стабильно на одном уровне, держится интерес российских телезрителей к летней Олимпиаде, хотя аудитория отдельных стартов, как правило, уступает соответствующим показателям для зимних игр.

За восемь лет практически сохранил своих зрителей и биатлон. Чемпионат мира несколько уменьшил свои максимальные значения, а вот Кубок мира наоборот соответствующий показатель немного увеличил.

Сохраняет свою аудиторию и КХЛ (ранее Суперлига). Причём в отличии от РФПЛ, она по максимальному показателю отдельных трансляций имеет положительную тенденцию (2008 г. — 1,9 млн, 2012 г. — 2,6 млн, 2016 г. — 2,9 млн чел.). А вот хоккейный чемпионат мира, как и главные футбольные турниры, постепенно уменьшает число своих зрителей (ЧМ-2008 — 28 млн, ЧМ-2016 — 19 млн чел.).

Формула-1, чемпионат Англии по футболу, ЧМ по хоккею с мячом...


Уже несколько сезонов подряд на низком уровне находятся показатели популярности королевских гонок Формулы-1 (в 2016 г. максимальная аудитория одной трансляции составила 1,2 млн чел.). Это говорит о том, что они не интересуют не только массового российского зрителя., но и значительную часть любителей спорта. А ведь в первой половине 2000-х отечественная ТВ-аудитория соответствующих трансляций доходила и до 6 млн человек.

Не попали в топ-20 прошлого сезона и такие знаковые соревнования, как баскетбольная Евролига (1,4 млн чел.), чемпионат Англии по футболу (1,6 млн чел.), элитные турниры по фигурному катанию (1,7 млн чел.).

Не вошли в число востребованных трансляций и теннисные турниры и соревнования по многим другим видам спорта, максимальная аудитория которых в этом году не добиралась до отметки в 1 млн.

Что касается чемпионата Испании по футболу, то приведённая в рейтинге аудитория в 2,5 млн человек относится лишь к одному матчу — весеннему поединку «Барселона» — «Реал», а все другие игры имели заметно меньшие значения.

На этом фоне уже не первый год приятно удивляет чемпионат мира по хоккею с мячом — интерес к нему у наших телезрителей держится на уровне популярности гонок Формулы-1, английской премьер-лиги и элитных теннисных турниров.

В частности, в 2012 году максимальный показатель числа российский телезрителей для АПЛ составил 2,4 млн человек. Примерно столько же было у русского хоккея в 2008 году — 2,3 млн. В 2016-м у АПЛ — 1,6 млн, у ЧМ по хоккею с мячом — 1,5 млн.

При этом английская Премьер-лига, как и ряд других зарубежных соревнований, у нас прилично раскручена, в то время как хоккей с мячом существенно обделён медийным вниманием.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная России — Хоккей Евро-2016 Рио-де-Жанейро-2016
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