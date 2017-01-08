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175 лет назад 2016
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Халк, Погба, Роналду, РФПЛ – в рейтинге главных сумм 2016 года
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

Футбол и миллионы. Главные суммы 2016 года

Сумасшедшие трансферы Халка, Погба и АПЛ, завидный доход Роналду, призовые РФПЛ и еврокубков – в обзоре главных сумм 2016 года.
8 января 2017, воскресенье. 18:30. Бизнес

5 млн долларов


Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал в декабре сумму, которую получит победитель нынешнего чемпионата страны – $ 5,08 млн. Это примерно 12 процентов от общего бюджета российской Премьер-Лиги. «В сезоне-2014/15 бюджет составлял около 50 млн долларов, а теперь – в районе 41-42 млн долларов», – сравнил Прядкин цифры последних лет. При этом 40 процентов от бюджета РФПЛ делятся поровну между всеми участниками чемпионата в равных долях – по 2,5 процента. Остальная сумма распределяется в зависимости от занятых командами мест.

5,77 млн фунтов стерлингов


В ноябре был опубликован рейтинг зарплат в футбольных клубах мира. Британское издание Daily Mail
посчитало в фунтах стерлингов, кто и сколько платит своим звёздам. Согласно имеющимся данным, лидером по объёму зарплатной ведомости является «Манчестер Юнайтед»: средний оклад игрока манкунианцев составляет 5,77 млн фунтов стерлингов в год. На втором месте «Барселона». В переводе на фунты стерлингов в каталонском клубе футболист зарабатывает в среднем 5,65 млн в год. На третьем месте идёт «Манчестер Сити» – 5,42 млн. В десятку вошли также «Реал», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль».

8,5 млн евро


По результатам чемпионата Европы во Франции российский футбольный союз заработал 8,5 млн евро. Это одна из самых низких сумм среди всех федераций, чьи сборные сыграли на Евро-2016. Меньше доход только у Украины, которой досталось 8 млн евро. Собственно, эти 8 млн евро – призовые за попадание на турнир. Помимо того, за каждую ничью УЕФА платил 0,5 млн, за победу – 1 млн. Участники 1/8 финала получали дополнительно 1,5 млн, четвертьфиналисты – ещё по 2,5 млн, полуфиналисты – 4 млн, финалист – 5 млн, а победитель – 8 млн. Сборная Португалии заработала на Евро-2016 больше всех, пополнив копилку федерации на 25,5 млн евро.

30,6 млн евро


В еврокубковом сезоне-2015/16 больше всех из российских клубов заработал «Зенит» – 30,6 млн евро. Петербургская команда выиграла пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов, но уступила в 1/8 финала «Бенфике». У другого представителя России в Лиге чемпионов ЦСКА накопилось 19,2 млн. В Лиге Европы «Краснодар» и «Локомотив» заработали по 6,7 млн, а «Рубин» – 4,5 млн. Если брать всех участников прошлого евросезона, то лидерами в Лиге чемпионов по доходам стали «Манчестер Сити» (83,8 млн), «Реал» (80 млн) и «Ювентус» (76,2 млн), а в Лиге Европы – «Ливерпуль» (37,8 млн).
В еврокубковом сезоне-2015/16 больше всех из российских клубов заработал «Зенит» – 30,6 млн евро.

55,8 млн евро


Переход нападающего «Зенита» Халка в «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро стал самым дорогим трансфером в истории как российской Премьер-Лиги, так и чемпионата Китая. Петербургскому клубу удалось отбить вложенные в 2012 году деньги в игрока сборной Бразилии, а сам Халк получил по некоторым данным зарплату в 20 млн евро в год. «Шанхай СИПГ» очень рассчитывал на помощь бразильца в азиатской Лиге чемпионов, но Халк не сумел помочь команде выиграть турнир в свой первый сезон. Да и часть чемпионата Китая экс-зенитовец пропустил из-за травмы, сыграв лишь семь матчей и забив четыре гола.

82 млн долларов


По окончании сезона-2015/16 американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов. Оказалось, что самый высокий заработок имеет нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В долларах его доход составил 82 млн: зарплата и бонусы – 53 млн, рекламные контракты – 29 млн. Вслед за обладателем «Золотого мяча» расположился его вечный конкурент Лионель Месси с доходом порядка $ 77 млн (зарплата и бонусы – 51 млн, реклама – 26 млн). Тройку со значительным отставанием замкнул Златан Ибрагимович – 37 млн (зарплата и бонусы – 30 млн, реклама – 7 млн). Можно не сомневаться, что следующим летом рейтинг серьёзно изменится в сторону увеличения.

105 млн евро


«Манчестер Юнайтед» в 2016-м установил мировой рекорд по сумме, заплаченной за трансфер одного игрока. Английский клуб отдал 105 млн евро за полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба. Вдобавок ещё 5 млн туринский клуб может получить в виде бонусов. До этого рекорд принадлежал «Реалу», купившему в 2013-м Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» за 101 млн евро. Пикантности трансферу придаёт тот факт, что четырьмя годами ранее Погба перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Агент француза Мино Райола заработал на продаже Погба 27 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» в 2016-м установил мировой рекорд по сумме, заплаченной за трансфер одного игрока
Фото: Reuters

1 млрд фунтов стерлингов


Минувшим летом клубы английской Премьер-Лиги совместными усилиями установили новый рекорд на трансферном рынке – потратили на новичков в общей сумме 1 млрд фунтов стерлингов. Самым крупным по цене, как уже было сказано выше, стал переход Погба в «МЮ» за 105 млн евро, или 89,25 млн фунтов стерлингов. Второе и третье места заняли трансферы «Манчестер Сити»: защитник Джон Стоунс был куплен у «Эвертона» за 47,26 млн фунтов стерлингов (55,60 млн евро), а атакующий полузащитник «Шальке» Лерой Зане за 42,50 млн фунтов стерлингов (50 млн евро). Два клуба из Манчестера и стали самыми щедрыми среди всех участников АПЛ: «МЮ» потратил 157 млн фунтов стерлингов, а «МС» – 153 млн.

5 млрд зрителей


От денежных рекордов – к болельщицким. Общая аудитория зрителей, посмотревших летом 2016 года матчи чемпионата Европы, составила почти 5 млрд человек. По подсчётам организаторов Евро-2016, по сравнению с предыдущим турниром общая аудитория турнира выросла на 1,1 млрд зрителей за счёт увеличения числа участников финальной стадии. Финальную игру Португалия – Франция посмотрели по телевидению около 600 млн человек, причём 22,5 млн из них составили российские любители футбола и 6,5 млн португальские, чья сборная и стала победителем чемпионата Европы.

41 млрд рублей


Во сколько обошлась «вечная стройка» стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге? Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов на декабрьской пресс-конференции раскрыл итоговый бюджет. «Пока там сумма где-то 41 млрд рублей. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 млрд. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы. Думаю, что такой суммой и ограничится», – сказал Тюльпанов. Побить мировой рекорд по денежным вливаниям «Крестовскому» всё-таки не удастся. Например, на строительство нового стадиона «Уэмбли» был потрачен 1 млрд фунтов стерлингов.
Побить мировой рекорд по денежным вливаниям «Крестовскому» всё-таки не удастся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Зенит Криштиану Роналду Поль Погба Халк Евро-2016 РФПЛ Стадион «Крестовский»
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