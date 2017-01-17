Рисовал дельфин? Как болельщики троллили новый логотип «Ювентуса»

За эти годы логотип видоизменялся, но не изменял своей сути – чёрно-белый щит и туринский бык. Однако в порыве модернизации «Юве» решил отказаться от лого с вековой историей и сделал выбор в пользу минималистичной и более футуристичной аббревиатуры.
«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — цитирует президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пресс-служба клуба.
Многие болельщики «зебр» не разделили восторгов президента и выразили своё недовольство. А фанаты других итальянских клубов тут же уселись за фотошоп, найдя новый логотип соперника весьма забавным.
Кого-то сразу потянуло в сон.
Болельщики «Милана» увидели другой постельный подтекст. Только более откровенный.
Пока похожих проблем у «Ювентуса» не наблюдается, забивает команда достаточно. Но фантазия людей в Интернете безгранична.
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Те же болельщики «Милана» не забыли в очередной раз намекнуть, что итальянские судьи частенько подсуживают самой успешной команде страны.
Или даже что за «старой синьорой» стоят более серьёзные персонажи.
Некоторые выразили мнение, что такой логотип мог нарисовать и дельфин. И даже скинули доказательство фирменного почерка автора.
Ещё одна не самая приличная фантазия.
Кто-то предположил, что дизайнеры вдохновлялись на создание логотипа, находясь в общественном транспорте.
Сами же фанаты «Юве» также не остались в стороне и показали свою позицию, используя ставший всемирно известным мем с известным исполнителем Дрейком.
И теорией эволюции.
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Несмотря на обилие самых различных мнений, эволюция маркетинга в футболе будет продолжаться. И наверняка болельщики получат ещё немало поводов лишний раз посостязаться в остроумии, тролля новые логотипы футбольных клубов.
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