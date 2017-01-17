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175 лет назад 2016
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«Ювентус» представил новый логотип клуба. Реакция болельщиков
Фото: twitter.com/juventusfc
Текст: Михаил Георгиев

Рисовал дельфин? Как болельщики троллили новый логотип «Ювентуса»

«Ювентус» представил новый логотип клуба, который сильно отличается от тех, что были раньше. Реакция болельщиков была неоднозначной.
17 января 2017, вторник. 13:33. Бизнес
На протяжении 119 лет «Ювентус» жил под логотипом, появившимся ещё в XIX веке. Под ним клуб завоёвывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Кубок Интертото, Кубок УЕФА и ещё множество чуть менее значимых трофеев.

За эти годы логотип видоизменялся, но не изменял своей сути – чёрно-белый щит и туринский бык. Однако в порыве модернизации «Юве» решил отказаться от лого с вековой историей и сделал выбор в пользу минималистичной и более футуристичной аббревиатуры.

«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — цитирует президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пресс-служба клуба.


Многие болельщики «зебр» не разделили восторгов президента и выразили своё недовольство. А фанаты других итальянских клубов тут же уселись за фотошоп, найдя новый логотип соперника весьма забавным.

Кого-то сразу потянуло в сон.


Болельщики «Милана» увидели другой постельный подтекст. Только более откровенный.


Пока похожих проблем у «Ювентуса» не наблюдается, забивает команда достаточно. Но фантазия людей в Интернете безгранична.


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Те же болельщики «Милана» не забыли в очередной раз намекнуть, что итальянские судьи частенько подсуживают самой успешной команде страны.


Или даже что за «старой синьорой» стоят более серьёзные персонажи.


Некоторые выразили мнение, что такой логотип мог нарисовать и дельфин. И даже скинули доказательство фирменного почерка автора.


Ещё одна не самая приличная фантазия.


Кто-то предположил, что дизайнеры вдохновлялись на создание логотипа, находясь в общественном транспорте.

Сами же фанаты «Юве» также не остались в стороне и показали свою позицию, используя ставший всемирно известным мем с известным исполнителем Дрейком.

И теорией эволюции.


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Несмотря на обилие самых различных мнений, эволюция маркетинга в футболе будет продолжаться. И наверняка болельщики получат ещё немало поводов лишний раз посостязаться в остроумии, тролля новые логотипы футбольных клубов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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