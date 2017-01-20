Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Самые богатые футбольные клубы мира — «Реал», «Барселона», «МЮ», «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Как «Зенит» заработал больше «Интера» и чемпиона Англии

Всё, что нужно знать о ежегодном отчёте компании Deloitte о топ-20 богатейших клубов мира — Money League.
20 января 2017, пятница. 21:30. Бизнес
Международная аудиторская компания Deloitte опубликовала исследование о доходах футбольных клубов в сезоне-2015/16. В ежегодном отчёте учитывались доходы от трансляций и коммерции, а также выручка в день матча, а вот суммы, полученные за счёт трансферов, не вошли. Кстати, впервые за 20 лет истории Money League в топ-20 попал российский клуб.
20 самых прибыльных клубов в сезоне-2015/16

1. «Манчестер Юнайтед» — € 689 млн
2. «Барселона» — 620,2
3. «Реал» — 620,1
4. «Бавария» — 592
5. «Манчестер Сити» — 524,9
6. «ПСЖ» — 520,0
7. «Арсенал» — 468,5
8. «Челси» — 447,4
9. «Ливерпуль» — 403,8
10. «Ювентус» — 341,1
11. «Боруссия» — 283,9
12. «Тоттенхэм» — 279,7
13. «Атлетико» — 228,6
14. «Шальке» — 224,5
15. «Рома» — 218,2
16. «Милан» — 214,7
17. «Зенит» — 196,5
18. «Вест Хэм» — 192,3
19. «Интер» — 179,2
20. «Лестер» — 172,1

«Зенит» прибыльнее «Лестера»


В прошлом сезоне «Зенит» заработал € 196,5 млн и занял 17-е место в списке самых прибыльных футбольных команд мира. Однако не всё так радужно в петербургском королевстве: по показателям matchday и broadcast «Зенит» — худший в топ-20. Всего € 10 млн клуб смог заработать в день матча, тогда как забытый болельщиками «Интер», у которого в городе есть сильный конкурент, заработал в полтора раза больше, а занимает только 18-е место по этому показателю. Продажа телевизионных прав тоже не принесла «Зениту» много денег — всего € 40 млн, тот же «Лестер»в Англии без Лиги чемпионов заработал € 126 млн, а это лишь 13-й показатель.

Какой спорт смотрели россияне по ТВ в 2016-м

На 17-ю строчку «Зенит» взобрался благодаря мощным спонсорским контрактам — это 74% дохода клуба, € 145 млн. Как рассказал «Чемпионату» президент «Зенита» Александр Дюков в феврале 2016-го, https://www.championat.com/football/article-241091-aleksandr-djukov--o-zenite-lige-chempionov-dzjube-zhirkove-i-sluckom.html в последнее время доходы клуба, получаемые не от «Газпрома», существенно возросли. Кроме группы компаний «Газпром» у петербургской команды есть ещё 25 спонсоров.
Доходы «Зенита» за сезон-2015/16

Доходы «Зенита» за сезон-2015/16

Доходы не зависят от качества игры. Проверено «МЮ»


«Манчестер Юнайтед» провёл не самый удачный сезон с Луи ван Галом, но всё равно впервые за 11 лет сместил мадридский «Реал» с первого места. Возвращение в Лигу чемпионов, новые контракты с adidas и Chevrolet, бешеные доходы от телетрансляций в Англии (хотя и «всего» 7-й показатель в мире), а также лучший показатель продаж во время игр (в среднем € 4,7 млн за матч) — и красный клуб из Манчестера побил все рекорды, заработав почти € 689 млн за сезон. «Барса» и «Реал» (2-е и 3-е место) отстали ненамного и до последнего шли почти вровень — € 620,2 и € 620,1 млн соответственно.

«Манчестер Юнайтед» — лидер по коммерческим доходам и продажам во время матчей: в прошлом сезоне американские владельцы клуба получили € 364 и € 137,5 млн за каждый сегмент.

Футбол и миллионы. Главные суммы 2016 года

АПЛ — самая дорогая лига


Новый сезон — новый рекорд. 20 клубов из Money League вместе заработали € 7,4 млрд. Почти половину этих денег (€ 3,18 млрд) заработали восемь клубов из Англии. Единственными дебютантами топ-20, кроме «Зенита», стали «Вест Хэм» и «Лестер», а вслед за ними в очереди расположились «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Эвертон». Всё это благодаря невероятным суммам от прав на телетрансляции — достаточно скромный по английским меркам «Тоттенхэм» зарабатывает по этому показателю столько же, сколько суперклуб «Бавария», а «Вест Хэм» — намного больше дортмундской «Боруссии» и чуть меньше «ПСЖ». В новом сезоне англичане заработают ещё больше благодаря новым контрактам, и в следующем исследовании клубы из АПЛ могут занять все 10 мест из 20. Однако лидером по доходам от телетрансляций стал мадридский «Реал» — € 227 млн.

Примера — самая популярная у болельщиков


«Барса» и «Реал» всё ещё самые популярные клубы в мире. У каталонцев больше всего подписчиков в «Фейсбуке» и «Инстаграме», а у мадридцев — в «Твиттере». Неудивительно, ведь здесь играют самые популярные игроки мира Месси и Роналду. Кстати, португалец недавно стал первым спортсменом в мире, набравшим 200 млн читателей во всех социальных сетях.

Человек-билборд. Как Роналду стал самым богатым футболистом мира

Что будет дальше


Аналитики компании Deloitte ожидают, что в следующем сезоне футбольные клубы снова побьют все рекорды и заработают около € 8 млрд. В этом Европе могут помочь развивающиеся с экономической точки зрения футбольные страны: Бразилия, США, Индия и Китай. Уровень доходов клубов в бразильской Серии А составляет от 7 до 84 млн (напомню, что трансферы здесь не учитываются), а в чемпионате Китая — от 15 до 60 млн. Если местные бизнесмены продолжат вливать деньги в развитие китайского футбола, то уже в следующем исследовании Money League мы сможем увидеть «Шанхай СИПГ» или «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит
Новости. Бизнес
20 января 2017, пятница
20:21 Гинер купил 49% структуры «Ростеха»
14:21 «Шахтёр» покажет прямые трансляции матчей и зарубежным болельщикам
13:47 KIA Motors передала 110 автомобилей организаторам Australian Open 2017
19 января 2017, четверг
14:38 Alibaba Group подписала соглашение с МОК до 2028 года
09:58 «Зенит» в прошлом сезоне заработал больше «Интера» и чемпиона Англии
01:55 Енджейчик — самый высокооплачиваемый игрок в истории чемпионата Польши
18 января 2017, среда
22:06 Банк Unicredit прекратит спонсировать Лигу чемпионов в 2018 году
17:50 Чистый убыток «Манчестер Сити» на трансферах за 5 лет составляет € 463,5 млн
17 января 2017, вторник
22:39 Телеаудитория АПЛ за год сократилась на 11%
20:35 «Ювентус» заплатил € 200 тыс. за дизайн нового логотипа
19:26 «Нанси» в 2017 году будет использовать новую эмблему к 50-летию клуба
11:58 В Сети появилось изображение формы «Реала» на сезон-2017/18
00:54 «Ювентус» официально представил новый логотип
16 января 2017, понедельник
23:45 Стадион «Енисей» в Красноярске реконструируют почти за 3 млрд рублей
14 января 2017, суббота
20:44 За последние два года Абрамович вложил в «Челси» € 103 млн
13 января 2017, пятница
23:58 «Зенит» вошёл в десятку самых прибыльных клубов Европы
21:42 ВТБ предоставит ВФСО «Динамо» спонсорский вклад на 10,62 млрд рублей
21:01 «Челси» заплатил аdidas £ 67 млн за досрочное расторжение контракта
12 января 2017, четверг
23:57 «Зенит» — в топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков
21:34 УЕФА: cовокупная операционная прибыль за последние 2 года возросла до € 1,5 млрд
20:47 ЦСКА попал в топ-10 европейских клубов с самым большим чистым долгом
13:38 УЕФА: после внедрения финансового фэйр-плей убытки клубов сократились на 81%
12:18 Пресс-служба ВЭБ: переговоры о переименовании стадиона ЦСКА всё ещё идут
03:19 РФПЛ стала седьмой лигой в мире по суммарной стоимости футболистов
02:58 РФПЛ — шестая лига в Европе по размеру средней зарплаты футболистов
01:09 Реальная стоимость «Крестовского» превысила официальную на 5,2 млрд рублей
10 января 2017, вторник
21:09 Киевское «Динамо» попало под списание средств в Приватбанке
14:23 ФИФА прогнозирует увеличение прибыли на $ 640 млн на чемпионате мира — 2026
10:46 Проведение чемпионата Европы — 2016 принесло Франции € 1,22 млрд
9 января 2017, понедельник
18:54 Литвак перечислил «Кубани» 200 млн рублей
18:00 Владелец «Стяуа» хочет переименовать клуб в «Стар»
04:23 Призовой фонд Кубка Англии будет увеличен с сезона-2018/19
8 января 2017, воскресенье
23:08 Стадион «Вильярреала» получил название «Эстадио де ла Керамика»
7 января 2017, суббота
14:05 «Интер» избежит проблем с ФФП благодаря новой спонсорской сделке на € 15 млн
6 января 2017, пятница
13:15 Гинер сконцентрировал 84,3% акций Первого инвестиционного банка
09:29 Тренировочная база «Эвертона» будет содержать название холдинга Усманова
5 января 2017, четверг
09:59 Президент «Лидса» Челлино продал 50% акций клуба
31 декабря 2016, суббота
16:13 Берлускони: переговоры о продаже «Милана» пришли к положительному заключению
30 декабря 2016, пятница
17:07 «Барселона» лидирует в Ла Лиге по размеру средней зарплаты в команде
01:45 Глава «Газпром-медиа»: оголтелая атака на спорт РФ сказалась на интересе зрителя
29 декабря 2016, четверг
23:09 Азмун — самый подорожавший игрок РФПЛ после зимнего обновления Transfermarkt
16:39 «Урал» в 2016 году выплатил налогов на сумму более 80 млн рублей
13:09 Спонсорского договора с ВТБ будет недостаточно для покрытия бюджета «Динамо»
01:06 Forbes представил 10 главных спортивных сделок 2016 года
27 декабря 2016, вторник
23:06 «Лион» получил € 30 млн от китайских инвесторов
Все новости RSS
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+