10 самых увлекательных роликов Супербоула-2017

WIX

INTEL

SQUARESPACE

SKITTLES

FORD

FEBREEZE

Mr. CLEAN

MERCEDES

T-MOBILE

TIDE

Давно известно, что спорт в Северной Америке — это не только голы, очки и секунды, это нечто большее, это стиль жизни, развлечение, времяпрепровождение. И даже если ты не болеешь ни за одну из команд, тебя не интересует умениеотдавать шикарные длинные передачи, организаторы так завернут эту конфетку, что ты с одной обёрткой будешь играться несколько часов. Даже если вы ни разу не видели матч по американскому футболу, то наверняка слышали название Супербоул — финальная встреча сезона, в которой за трофейсражаются лучшие команды двух конференций (AFC и NFC). Так вот это пиршество для вас запаковывают так, что вам даже не обязательно знать, кто победит, вы всё равно получите море наслаждения от всевозможных фишек, которые сопутствуют самой игре.Надо сказать, что нынешний Супербоул получился просто фантастическим по драматургии. Самая крутая организация последнего 20-летия «Нью-Ингленд Пэтриотс» завоевала очередной титул, при этом к началу заключительной четверти «патриоты» уступали 9:28, но вырвали трофей в овертайме.Но сейчас поговорим не о чудесах в исполнении величайшего квотербека всех времён Тома Брэйди и его партнёров, а о тех самых фишках Супербоула. Уверен, что многие даже не досмотрели до конца этот поразительный матч, подумав, что «Атланта» уже не отдаст своего. А кто-то насладился шоу во время перерыва встречи, хедлайнером которого в этот раз стала сама, и, посчитав дело сделанным, отправился по своим делам. Не секрет, что для многих Halftime Show в США важнее матча. Но и есть и те, кто смотрел Супербоул по ТВ только ради множества рекламных роликов, которыми напичкан эфир во время главного события сезона. Крупнейшие компании ежегодно специально формируют бюджет именно под Супербоул, придумывают нечто эдакое, чтобы выделиться. Ну а как иначе, если тебе приходится платить порядка 5,5 млн долларов за 30 секунд рекламы каналу FOX. Приходится крутиться, устраивать мозговой штурм, чтобы перещеголять других косвенных участников шоу.Расскажем чуть подробнее, кто и как удивлял телезрителей в этом году.Конструктор сайтов Wix не поскупился и сумел всех поразить. В ролике появились звёзды боевиков, которые заняты обычной работой — разрывают врагов на клочки, при этом практически уничтожают ресторан, а в это время шеф-повар конструирует себе сайт, ни о чём не подозревая. Ярко, динамично, да и саундтрек в порядке.Wix, кстати, отметился тем начал рекламную кампания к Супербоулу ещё 17 января в Facebook Live.Компании Intel удалось заполучить самого Тома Брэйди, который минувшей ночью в пятый раз в карьере выиграл Супербоул и в четвёртый раз был признан MVP финала. Intel рекламировал свою технологию воспроизведения Intel360, которая позволяет оценить происходящее под любым градусом в необходимом вам ракурсе. Заодно вы узнаете, как проходит обычное утро квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс».Сервис по регистрации доменных имён SQUARESPACE подключил к своему промо актёра Джона Малковича, который собрался зарегистрировать свой сайт, чтобы продвигать линию одежды. Но оказалось, что кто-то всё-таки захотел быть(некий рыбак, полный тёзка) и опередил звезду Голливуда. И это очень расстроило господина Малковича, в выражениях он не стеснялся.Думаю, все из нас когда-нибудь «пробовали радугу». В США люди действительно помешаны на Skittles, кстати, и не только они — ещё полицейские и животные. Сейчас вы всё увидите.Американский автомобильный гигант Ford решил продемонстрировать, что может произойти с людьми, которые ещё не пользуются продукцией компании, а также показал аудитории беспилотный автомобиль, который, по слухам, планируется выпустить в 2021 году.Компания Fеbreeze в своём ролике рассказывает, насколько важную роль играет освежитель воздуха в жизни человека. А уж в перерыве Супербоула нет вещи важнее!Мистер Чистюля, в миру известный как Мистер Проппер, тонко намекает всем — чаще убирайтесь на глазах своей жены, и тогда всё у вас будет прекрасно!Компания «Мерседес» ангажировала для съёмок своего ролика братьеви актёра. Пока в байкерском баре жизнь идёт своим чередом, какой-то заезжий товарищ взял да и заблокировал все байки. Вся лихая братия отправляется на разборку, но застывает на пороге… Это же Питер Фонда, снимавшийся в знаменитом фильме о байкерах «Беспечный ездок».Супербоул без Джастина Бибера? Не в этой жизни! На этот раз он снялся в рекламе мобильного оператора T-Mobile вместе с бывшей звездой NFL, блистательным тайт-эндом «Нью-Ингленда», пропустившим финальную часть сезона из-за травмы. Ребята показали, как нужно праздновать тачдаун без ограничений.T-Mobile не поскупился и выпустил сразу 4 ролика ради рекламы #UnlimitedMoves, в том числе и со Снуп Догом.Бывшая звезда НФЛныне выступает экспертом на ТВ. И вот перед Супербоулом с ним случилась беда, посадил пятно на рубашку. Роб Гронковски хотел поделиться пиджаком, но в таком случае сам бы выглядел странно. Старик сошёл с ума, выбежал на поле, угнал «кар» и уехал в поисках порошка Tide!