10 самых увлекательных роликов Супербоула-2017

Надо сказать, что нынешний Супербоул получился просто фантастическим по драматургии. Самая крутая организация последнего 20-летия «Нью-Ингленд Пэтриотс» завоевала очередной титул, при этом к началу заключительной четверти «патриоты» уступали 9:28, но вырвали трофей в овертайме. Но сейчас поговорим не о чудесах в исполнении величайшего квотербека всех времён Тома Брэйди и его партнёров, а о тех самых фишках Супербоула. Уверен, что многие даже не досмотрели до конца этот поразительный матч, подумав, что «Атланта» уже не отдаст своего. А кто-то насладился шоу во время перерыва встречи, хедлайнером которого в этот раз стала сама Леди Гага, и, посчитав дело сделанным, отправился по своим делам. Не секрет, что для многих Halftime Show в США важнее матча. Но и есть и те, кто смотрел Супербоул по ТВ только ради множества рекламных роликов, которыми напичкан эфир во время главного события сезона. Крупнейшие компании ежегодно специально формируют бюджет именно под Супербоул, придумывают нечто эдакое, чтобы выделиться. Ну а как иначе, если тебе приходится платить порядка 5,5 млн долларов за 30 секунд рекламы каналу FOX. Приходится крутиться, устраивать мозговой штурм, чтобы перещеголять других косвенных участников шоу.
Расскажем чуть подробнее, кто и как удивлял телезрителей в этом году.
WIX
Конструктор сайтов Wix не поскупился и сумел всех поразить. В ролике появились звёзды боевиков Джейсон Стэтхем и Галь Гадот, которые заняты обычной работой — разрывают врагов на клочки, при этом практически уничтожают ресторан, а в это время шеф-повар конструирует себе сайт, ни о чём не подозревая. Ярко, динамично, да и саундтрек в порядке.
Wix, кстати, отметился тем начал рекламную кампания к Супербоулу ещё 17 января в Facebook Live.
INTEL
Компании Intel удалось заполучить самого Тома Брэйди, который минувшей ночью в пятый раз в карьере выиграл Супербоул и в четвёртый раз был признан MVP финала. Intel рекламировал свою технологию воспроизведения Intel360, которая позволяет оценить происходящее под любым градусом в необходимом вам ракурсе. Заодно вы узнаете, как проходит обычное утро квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс».
SQUARESPACE
Сервис по регистрации доменных имён SQUARESPACE подключил к своему промо актёра Джона Малковича, который собрался зарегистрировать свой сайт, чтобы продвигать линию одежды. Но оказалось, что кто-то всё-таки захотел быть Джоном Малковичем (некий рыбак, полный тёзка) и опередил звезду Голливуда. И это очень расстроило господина Малковича, в выражениях он не стеснялся.
SKITTLES
Думаю, все из нас когда-нибудь «пробовали радугу». В США люди действительно помешаны на Skittles, кстати, и не только они — ещё полицейские и животные. Сейчас вы всё увидите.
FORD
Американский автомобильный гигант Ford решил продемонстрировать, что может произойти с людьми, которые ещё не пользуются продукцией компании, а также показал аудитории беспилотный автомобиль, который, по слухам, планируется выпустить в 2021 году.
FEBREEZE
Компания Fеbreeze в своём ролике рассказывает, насколько важную роль играет освежитель воздуха в жизни человека. А уж в перерыве Супербоула нет вещи важнее!
Mr. CLEAN
Мистер Чистюля, в миру известный как Мистер Проппер, тонко намекает всем — чаще убирайтесь на глазах своей жены, и тогда всё у вас будет прекрасно!
MERCEDES
Компания «Мерседес» ангажировала для съёмок своего ролика братьев Коэн и актёра Питера Фонда. Пока в байкерском баре жизнь идёт своим чередом, какой-то заезжий товарищ взял да и заблокировал все байки. Вся лихая братия отправляется на разборку, но застывает на пороге… Это же Питер Фонда, снимавшийся в знаменитом фильме о байкерах «Беспечный ездок».
T-MOBILE
Супербоул без Джастина Бибера? Не в этой жизни! На этот раз он снялся в рекламе мобильного оператора T-Mobile вместе с бывшей звездой NFL Терреллом Оуэнсоми Робом Гронковски, блистательным тайт-эндом «Нью-Ингленда», пропустившим финальную часть сезона из-за травмы. Ребята показали, как нужно праздновать тачдаун без ограничений.
T-Mobile не поскупился и выпустил сразу 4 ролика ради рекламы #UnlimitedMoves, в том числе и со Снуп Догом.
TIDE
Бывшая звезда НФЛ Терри Брэдшоу ныне выступает экспертом на ТВ. И вот перед Супербоулом с ним случилась беда, посадил пятно на рубашку. Роб Гронковски хотел поделиться пиджаком, но в таком случае сам бы выглядел странно. Старик сошёл с ума, выбежал на поле, угнал «кар» и уехал в поисках порошка Tide!