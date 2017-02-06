Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Супербоул. Реклама. Атланта Фэлконс — Нью-Ингленд Пэтриотс
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

10 самых увлекательных роликов Супербоула-2017

В США состоялся Супербоул. Изучаем, как сходили с ума ведущие мировые компании, чтобы пробиться в эфир матча.
6 февраля 2017, понедельник. 16:00. Бизнес
Давно известно, что спорт в Северной Америке — это не только голы, очки и секунды, это нечто большее, это стиль жизни, развлечение, времяпрепровождение. И даже если ты не болеешь ни за одну из команд, тебя не интересует умение Тома Брэйди отдавать шикарные длинные передачи, организаторы так завернут эту конфетку, что ты с одной обёрткой будешь играться несколько часов. Даже если вы ни разу не видели матч по американскому футболу, то наверняка слышали название Супербоул — финальная встреча сезона, в которой за трофей Винса Ломбарди сражаются лучшие команды двух конференций (AFC и NFC). Так вот это пиршество для вас запаковывают так, что вам даже не обязательно знать, кто победит, вы всё равно получите море наслаждения от всевозможных фишек, которые сопутствуют самой игре.

Надо сказать, что нынешний Супербоул получился просто фантастическим по драматургии. Самая крутая организация последнего 20-летия «Нью-Ингленд Пэтриотс» завоевала очередной титул, при этом к началу заключительной четверти «патриоты» уступали 9:28, но вырвали трофей в овертайме.
Но сейчас поговорим не о чудесах в исполнении величайшего квотербека всех времён Тома Брэйди и его партнёров, а о тех самых фишках Супербоула. Уверен, что многие даже не досмотрели до конца этот поразительный матч, подумав, что «Атланта» уже не отдаст своего. А кто-то насладился шоу во время перерыва встречи, хедлайнером которого в этот раз стала сама Леди Гага, и, посчитав дело сделанным, отправился по своим делам. Не секрет, что для многих Halftime Show в США важнее матча. Но и есть и те, кто смотрел Супербоул по ТВ только ради множества рекламных роликов, которыми напичкан эфир во время главного события сезона. Крупнейшие компании ежегодно специально формируют бюджет именно под Супербоул, придумывают нечто эдакое, чтобы выделиться. Ну а как иначе, если тебе приходится платить порядка 5,5 млн долларов за 30 секунд рекламы каналу FOX. Приходится крутиться, устраивать мозговой штурм, чтобы перещеголять других косвенных участников шоу.

Расскажем чуть подробнее, кто и как удивлял телезрителей в этом году.

WIX


Конструктор сайтов Wix не поскупился и сумел всех поразить. В ролике появились звёзды боевиков Джейсон Стэтхем и Галь Гадот, которые заняты обычной работой — разрывают врагов на клочки, при этом практически уничтожают ресторан, а в это время шеф-повар конструирует себе сайт, ни о чём не подозревая. Ярко, динамично, да и саундтрек в порядке.

Wix, кстати, отметился тем начал рекламную кампания к Супербоулу ещё 17 января в Facebook Live.

INTEL


Компании Intel удалось заполучить самого Тома Брэйди, который минувшей ночью в пятый раз в карьере выиграл Супербоул и в четвёртый раз был признан MVP финала. Intel рекламировал свою технологию воспроизведения Intel360, которая позволяет оценить происходящее под любым градусом в необходимом вам ракурсе. Заодно вы узнаете, как проходит обычное утро квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс».

SQUARESPACE


Сервис по регистрации доменных имён SQUARESPACE подключил к своему промо актёра Джона Малковича, который собрался зарегистрировать свой сайт, чтобы продвигать линию одежды. Но оказалось, что кто-то всё-таки захотел быть Джоном Малковичем (некий рыбак, полный тёзка) и опередил звезду Голливуда. И это очень расстроило господина Малковича, в выражениях он не стеснялся.

SKITTLES


Думаю, все из нас когда-нибудь «пробовали радугу». В США люди действительно помешаны на Skittles, кстати, и не только они — ещё полицейские и животные. Сейчас вы всё увидите.

FORD


Американский автомобильный гигант Ford решил продемонстрировать, что может произойти с людьми, которые ещё не пользуются продукцией компании, а также показал аудитории беспилотный автомобиль, который, по слухам, планируется выпустить в 2021 году.

FEBREEZE


Компания Fеbreeze в своём ролике рассказывает, насколько важную роль играет освежитель воздуха в жизни человека. А уж в перерыве Супербоула нет вещи важнее!

Mr. CLEAN


Мистер Чистюля, в миру известный как Мистер Проппер, тонко намекает всем — чаще убирайтесь на глазах своей жены, и тогда всё у вас будет прекрасно!

MERCEDES


Компания «Мерседес» ангажировала для съёмок своего ролика братьев Коэн и актёра Питера Фонда. Пока в байкерском баре жизнь идёт своим чередом, какой-то заезжий товарищ взял да и заблокировал все байки. Вся лихая братия отправляется на разборку, но застывает на пороге… Это же Питер Фонда, снимавшийся в знаменитом фильме о байкерах «Беспечный ездок».

T-MOBILE


Супербоул без Джастина Бибера? Не в этой жизни! На этот раз он снялся в рекламе мобильного оператора T-Mobile вместе с бывшей звездой NFL Терреллом Оуэнсоми Робом Гронковски, блистательным тайт-эндом «Нью-Ингленда», пропустившим финальную часть сезона из-за травмы. Ребята показали, как нужно праздновать тачдаун без ограничений.

T-Mobile не поскупился и выпустил сразу 4 ролика ради рекламы #UnlimitedMoves, в том числе и со Снуп Догом.

TIDE


Бывшая звезда НФЛ Терри Брэдшоу ныне выступает экспертом на ТВ. И вот перед Супербоулом с ним случилась беда, посадил пятно на рубашку. Роб Гронковски хотел поделиться пиджаком, но в таком случае сам бы выглядел странно. Старик сошёл с ума, выбежал на поле, угнал «кар» и уехал в поисках порошка Tide!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
SuperBowl
Новости. Бизнес
6 февраля 2017, понедельник
14:03 Игроки «Реала» и «Барселоны» откроют совместный строительный бизнес
13:24 Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 19 млрд рублей
3 февраля 2017, пятница
23:51 В Китае хотят открыть 20 тыс. футбольных школ в 2017 году
20:15 Кафе Самедова перестало предоставлять скидки болельщикам «Локомотива»
18:01 «Мегафон» обеспечит связью ЧМ-2018 и Кубок конфедераций за 4,25 млрд рублей
2 февраля 2017, четверг
21:33 Новичок «Локомотива» Фарфан откроет в Перу собственный ночной клуб
16:31 Мясоконсервный комбинат стал официальным партнёром ФК «Армавир»
13:23 Российские клубы получат почти € 7 млн за участие их игроков в ЧЕ-2016
13:12 17 марта состоится IV ежегодная программа «Спорт и Россия»
13:01 На следующей неделе может состояться продажа «Милана»
09:44 Из топ-5 зимой больше всех на трансферы потратили англичане
1 февраля 2017, среда
20:44 Heineken и УЕФА продлили контракт до 2021 года
19:12 Стржалковский: ФК «Динамо» не грозит банкротство в ближайшие годы
13:26 Григоришин уступил часть своего российского бизнеса президенту ЦСКА Гинеру
10:10 Немецкие команды в январе потратили на покупку футболистов почти $ 100 млн
31 января 2017, вторник
19:17 Китайская группа компаний хочет купить бельгийский клуб «Мускрон» за € 9 млн
00:59 Шишкарёв: год назад дал ФК «Кубань» 150 млн рублей, деньги не вернули до сих пор
30 января 2017, понедельник
20:24 Экс-министр спорта Пермского края Лях останется под домашним арестом до апреля
28 января 2017, суббота
12:02 Владельцы «Стэмфорд Бридж» предложили Абрамовичу арендовать стадион на 999 лет
27 января 2017, пятница
21:25 «Сумы» не проданы, а переданы под управление инвесторам из Китая до конца сезона
15:07 Клубы РФПЛ в прошлом году потратили на трансферы на 383% больше, чем в 2015-м
13:26 Кокорин, Кришито и Данни поздравили китайцев с Новым годом на их родном языке
12:02 «Саутгемптон» отказал инвесторам из Китая, предлагавшим купить клуб за £ 180 млн
10:54 Китайские футбольные клубы в прошлом году потратили $ 450 млн на покупку игроков
26 января 2017, четверг
18:28 Экс-владелец команды Формулы-1 «Лотус» стал владельцем футбольного клуба «Лилль»
17:48 «Саутгемптон» объявил о переговорах с китайскими инвесторами
15:55 «Зенит» завёл страницу в «Твиттере» на хинди
12:29 Компания Sky сообщила о снижении прибыли на 9% из-за покупки прав на показ АПЛ
25 января 2017, среда
16:28 Инвесторы из Китая стали новыми владельцами «Сумы»
16:11 Стадион «Манчестер Юнайтед» может стать вторым в Европе по вместимости
12:23 «Реал» уберёт крест со своей эмблемы из-за бизнеса в странах Персидского залива
24 января 2017, вторник
22:45 Владелец «Мидлсбро» отказался продавать 50% акций за £ 50 млн
20:57 ФИДЕ получила от проведения матча Карлсен — Карякин € 250 тыс.
23 января 2017, понедельник
20:51 Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили менее $ 100 млн за права на показ ЧМ
19:34 Аудит стадиона «Крестовский» будет проведён в мае-июне 2017 года
11:20 Главный редактор трансляций «Матч ТВ» Саркисян покинет свою должность
20 января 2017, пятница
20:21 Гинер купил 49% структуры «Ростеха»
14:21 «Шахтёр» покажет прямые трансляции матчей и зарубежным болельщикам
13:47 KIA Motors передала 110 автомобилей организаторам Australian Open 2017
19 января 2017, четверг
14:38 Alibaba Group подписала соглашение с МОК до 2028 года
09:58 «Зенит» в прошлом сезоне заработал больше «Интера» и чемпиона Англии
01:55 Енджейчик — самый высокооплачиваемый игрок в истории чемпионата Польши
18 января 2017, среда
22:06 Банк Unicredit прекратит спонсировать Лигу чемпионов в 2018 году
17:50 Чистый убыток «Манчестер Сити» на трансферах за 5 лет составляет € 463,5 млн
17 января 2017, вторник
22:39 Телеаудитория АПЛ за год сократилась на 11%
Все новости RSS
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+