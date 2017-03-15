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175 лет назад 2016
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Самые популярные спортивные трансляции зимы-2017 на российском ТВ
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Корытов

Спорт на ТВ: что смотрели зимой – футбол, биатлон или хоккей?

Какие трансляции зимы-2017 вызвали наибольший интерес у российских телезрителей? И насколько спорт мог конкурировать с другими программами?
15 марта 2017, среда. 15:00. Бизнес
Зимние месяцы считаются высоким телевизионным сезоном — в это время россияне достаточно активно смотрят телевизор. Есть ли в их предпочтениях спортивные трансляции? И если да, то насколько они востребованы массовым зрителем?

Битлон зимой вне конкуренции


Начнём с оценочных данных по абсолютному количеству российских граждан, смотревших минувшей зимой те или иные спортивные программы. А посмотреть было на что — Кубок и чемпионат мира по биатлону, матчи КХЛ, футбольные и баскетбольные Еврокубки, футбольные чемпионаты ведущих европейских стран, топовые турниры по лыжам, фигурному катанию, боксу и т.д.

Максимальный интерес российская публика проявила к биатлону, который в зимние месяцы всё более уверенно становится главным видом спорта для российских телезрителей.

В динамике по сравнению с концом 2000-х соответствующие данные выглядят так.

Существенно изменился показатель лишь по биатлонному чемпионату мира. Другие турниры из топ-3 практически сохранили аудиторию.

Что касается хоккея, то молодёжный ЧМ (2,7 млн чел. и 4-е место нынешнего рейтинга) заметно растерял аудиторию — в прошлом сезоне идентичный показатель составил 5,9 млн, а, например, в 2011 году — 4,9 млн.

Футбольные еврокубки: зимой «без телезрителей»


Футбольная Лига чемпионов, не вошедшая в нынешний топ-5, зимой имела максимальный показатель около 1,5 млн человек, как и чемпионаты Англии и Италии. Впрочем, эту отметку не преодолела и КХЛ, и большинство других спортивных трансляций, вне зависимости от каналов вещания.

Но для Лиги чемпионов были и другие времена. Например, в феврале 2004 года матч «Локомотив» — «Монако» собрал у телеэкранов 8,4 млн россиян, а аналогичная встреча 2010 года ЦСКА — «Севилья» — 10,6 млн.

Да и в Лиге Европы февральский матч 2013 года «Зенит» — «Ливерпуль» посмотрели 8,1 млн телезрителей. А двумя годами ранее домашнюю игру «Зенита» с менее престижным соперником «Янг Бойз» — 7,7 млн.
Максимальный интерес российская публика проявила к биатлону, который в зимние месяцы всё более уверенно становится главным видом спорта для российских телезрителей.

Если рассмотреть популярность футбольных еврокубков в целом (включая осень и весну, но без финальных поединков), то в советское время они могли привлекать к телеэкранам по 25 млн и более жителей РСФСР. Правда, тогда, по сути, был всего один телеканал, но и телеприёмники были не в каждой семье. И всё же столь существенная разница в размере аудитории с нынешней говорит сама за себя.

А ведь были и 1990-е, когда некоторые игры «Спартака» в Лиге чемпионов смотрели по 19 млн российских граждан, и конец 2000-х, когда лигочемпионские матчи «Рубина» собирали до 15 млн телезрителей, и аналогичные игры 2010 года ЦСКА — «Интер» и «Спартак» — «Челси» с ТВ-аудиторией в 16 млн отечественных зрителей.

Минувшей же зимой ТВ-аудитория игр плей-офф Лиги Европы с участием наших клубов в лучшем случае лишь немного превысила 3 млн человек.

Спорт vs другие передачи, «Матч ТВ» vs другие каналы


Для сравнения, в феврале премьерный эфир фильма «Экипаж» посмотрели около 25 млн телезрителей, а повтор одноименной советской ленты — 14 млн. Выпуски передач «Голос. Дети» и «Лучше всех» собирали у телеэкранов и по 22 млн россиян, а шоу «Пусть говорят» и отдельные телесериалы — до 15 млн. Спортивные же трансляции, как уже отмечалось, не добрались и до отметки в 9 млн.

В основном этой зимой российский телезритель смотрел спортивные трансляции по «Матч ТВ». Первый канал ограничился несколькими стартами чемпионата мира по биатлону. При этом разнообразные спортивные соревнования можно было наблюдать по ряду спутниковых каналов и в Интернете. Но отечественная ТВ-аудитория подобных трансляций незначительна. Так, даже самые популярные турниры на нишевых каналах одновременно собирают на порядок меньшую аудиторию, чем топовые на «Матч ТВ».
Нынешней зимой ТВ-аудитория игр плей-офф Лиги Европы с участием наших клубов в лучшем случае лишь немного превысила 3 млн человек.

А насколько вообще этой зимой спортивный канал «Матч ТВ» был востребован массовым зрителем? Для этого рассмотрим исследования телевизионных предпочтений, которые осуществляет главный медиаизмеритель страны TNS Россия (Mediascope).

Во многом отношение публики к различным телеканалам можно определить по их среднесуточной доле. По этому показателю канал «Матч ТВ» чаще держится в середине второй десятки среди всех российских вещателей с весьма скромным значением вокруг отметки 2% (среднее количество человек, смотревших канал на протяжении суток, в % от числа всех телезрителей, смотревших любой из каналов, здесь и далее для населения 4+ в городах 100 000+).

Так, непосредственно для зимы-2017 лучшие показатели для канала «Матч ТВ» были на неделе 13-19 февраля: доля — 2,3% и 12-е место (на первом месте «Россия 1» — 13,1%).


Почему именно эта неделя? Как раз в эти дни были трансляции плей-офф футбольных еврокубков и чемпионата мира по биатлону, популярные у болельщиков. Отдельно ЧМ по биатлону (6-12 февраля) «принёс» каналу долю в 1,8% (14-е место), а Лига чемпионов (20-26 февраля) — 1,7% и то же 14-е место.

А перед указанными событиями (неделя с 30 января по 5 февраля) канал «Матч ТВ» и вовсе занял 17-е место с долей в 1,4%.

Что касается недельных показателей января, то данные примерно идентичны — лучшее значение 2,1% и 14-е место, худшее 1,7% и 15-е место.

Итак, даже наличие относительно популярных и знаковых трансляций не позволило спорту зимой конкурировать с шоу-программами и фильмами. Соответственно и наш главный спортивный канал «Матч ТВ» не имел достойную востребованность у массового зрителя.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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