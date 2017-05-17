Аншлаг решает! Установит ли «Спартак» рекорд посещаемости?

Уже больше 20 лет держится рекорд ЧР по посещаемости домашних арен. Устоит ли он и в этом сезоне?

В 1995 году ФК «Спартак-Алания» стал чемпионом России, установив при этом и максимальное значение домашней посещаемости российского первенства — в среднем на трибунах владикавказского стадиона тогда собиралось почти 33 тысячи зрителей. С тех пор ни одна из команд не приблизилась и к отметке в 30 тысяч.

Сейчас у «Спартака» показатель средней посещаемости «Открытие Арены» составляет почти 32 тысячи зрителей. И, чтобы превысить рекорд «Алании», на заключительной встрече с «Тереком» нужно присутствие 44 тысяч человек.

Возможно ли это? Теоретически да — стадион вмещает более 45 тысяч. Но в данном случае многое будет зависеть от заполнения гостевого сектора. Пока топ-3 самых посещаемых домашних игр «Спартака» в текущем сезоне выглядит следующим образом.

Свой рекорд

Что касается личного рекорда «Спартака» во всех отечественных первенствах, то в этом сезоне он, очевидно, достигнут не будет. Например, в 1987 году посмотреть на домашние матчи красно-белых в среднем собиралось около 37 тысяч зрителей. Однако наиболее вероятно, что нынешний сезон для «народной команды» войдёт в тройку чемпионатов с самыми посещаемыми домашними играми клуба начиная с 1971 года.

В чемпионатах России рекордная домашняя посещаемость «Спартака» составляет 25 250 человек — именно столько зрителей в среднем собиралось на трибунах его домашней арены в прошлом сезоне (ЧР-2015/16).

В нынешнем же перед последним домашним матчем, как уже отмечалось, этот показатель равен почти 32 тысячи человек. А это значит, что, даже если на игре с «Тереком» будет ноль зрителей, он обновит свой российский рекорд (в этом случае он составит 30 тыс. чел.).

Так что свой рекорд непосредственно в чемпионатах России «Спартак» уже де-факто установил.