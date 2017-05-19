Охота на Волка. Где и как будет реализована продукция ЧМ-2018

15 мая российская компания «Мегалайсенз Энтертейнмент» подписала соглашение с ФИФА, согласно которому будет осуществлять Лицензионную и Розничную программы Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года в России.

Российская компания «Мегалайсенз Энтертейнмент» подписала соглашение с ФИФА

Генеральный директор компании Захар Назаренко в интервью «Чемпионату» рассказал о подробностях соглашения.

– Насколько это большая честь и ответственность принимать участие в двух таких масштабных турнирах?

– Для нас это большой проект, как и для всего лицензионного рынка. Объём лицензионных сборов будет одним из самых масштабных. Вряд ли какой-то из других брендов может близко сравниться с чемпионатом мира в этом и следующем году. Такой проект для нас не только большое событие, но и большая ответственность. Качественная интересная и доступная лицензионная продукция – важная часть чемпионата мира. Приедет много иностранных туристов и внутренний туризм не останется в стороне. Все захотят оставить себе часть чемпионата на память, и наша задача полностью удовлетворить этот спрос. Мы горды тем, что станем частью такого огромного мероприятия!

– Не поздно ли было подписано такое соглашение, учитывая, что Кубок конфедераций состоится уже через месяц?

– Над лицензионной программой мы работаем уже несколько месяцев. Провели подготовительный период, во время которого мы совместно с ФИФА готовились к продажам. Несмотря на то что не так много времени осталось до турнира, у нас уже есть около 30-40 партнёров, с которыми мы находимся в глубоких переговорах или на стадии подписания договоров.

– Что это за партнёры?

– Все основные категории, которые характерны для такого рода событий. Игрушки, канцелярия, одежда, посуда, сувениры: магниты, брелоки, футбольные мячи. Кроме того, будет ряд крупных сетевых партнёров, которые будут вовлечены в лицензионную программу как в качестве лицензиатов, так и в качестве официального ретейла чемпионата мира. Пока разглашать информацию мы не можем, но такие переговоры находятся на финальных стадиях.

– На какую целевую аудиторию вы рассчитываете? Больше на россиян или иностранных туристов?

– Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, как бы это ни было странно, это не спортивное лицензирование. Они относятся к мировым, культурным и социально-экономическим событиям. ФИФА предоставляла нам данные по происходившим похожим событиям в других странах. Целевая аудитория такого проекта широчайшая. От детей до взрослых, мужчины и женщины. Здесь нет уклона только на мужскую аудиторию, так как чемпионат мира по футболу смотрят абсолютно все. Это самое рейтинговое телевизионное событие в мире. Что касается иностранцев, то этот вопрос лучше задать организаторам. Знаю, что билетная программа на ЧМ-2018 огромна, около трёх миллионов билетов. Много стран-участников, будет большой наплыв туристов. К тому же есть разные категории товаров. Допустим, что-то нацелено на внутренний рынок, например канцелярия. Какие-то категории нацелены на иностранцев, к примеру сувениры, брелоки, значки, магниты.

– Насколько отличается ваша аудитория на данный момент от той, которая планируется к чемпионату мира? Это одни и те же люди?

– Кубок конфедераций – это событие для футбольных гурманов. Соответственно и аудитория более нишевая. А чемпионат мира – это все люди, которые нас окружают. Все жители России. В данном случае нельзя сравнивать аудиторию. Это разные продукты для разной аудитории.

– Есть ли уже понимание, сколько товаров собираетесь реализовать?

– Мы не можем разглашать коммерческие подробности. Но если говорить про категории, то это около 20. Если говорить о видах продукции, то их планируется более 5 тысяч наименований. Это суммарно. Мы не делим отдельно на Кубок конфедераций и на чемпионат мира.

– Как планируется осуществлять продажи?

– Структура продаж будет многоуровневой: на стадионах, на фестивале болельщиков ФИФА, в собственной фирменной рознице, которая будет организована. Будут также продажи у ритейл-партнёров в формате shop in shop, когда большие сети делают корнер с брендированным товаром, ну и классическая дистрибуция наших партнёров-лицензиатов. Структура достаточно широкая.

– Под фирменной розницей подразумевается открытие своих магазинов?

– Да, совершенно верно.

– Есть ли уже план, сколько магазинов планируется открыть?

– План есть, пока можем сказать, что их будет более 50.

– Где появятся первые магазины?

– Первые точки откроются в городах, которые участвуют в Кубке конфедераций, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

– Интернет-продажи будут?

– Продажи будут осуществляться как через официальный сайт FIFA.com, но это не наш объём прав, поэтому не могу вам рассказать в деталях.

– Говорилось про яркую лицензионную программу. Что под этим подразумевается?

– Один из ключевых критериев такой программы – наличие яркого персонажа и ярких гайдов, бренд-буков. Это набор графики, шрифтов, паттернов и прочих дизайнерских инструментов, которые позволят лицензиатам делать красивый, интересный и востребованный товар. Эти гайды высокого качества, сделанные профессионально за рубежом и отвечающие стандартам мирового лицензирования. И это не только наша оценка, но и оценка наших лицензиатов.

– Яркий персонаж – это Забивака?

– Да, наш любимый Волк!

– Планируется ли что-то новое по сравнению с программами чемпионатов мира в Бразилии и ЮАР?

– Товар будет, безусловно, с российским уклоном. Это всё, что касается народных промыслов и товаров, связанных с нашими традициями. Условно матрёшка, шапка-ушанка и прочее.

– У вас большой опыт в этой сфере. Принимали ли участие в других спортивных турнирах?

– В России проходило только одно мероприятие, сопоставимое по масштабам – Олимпиада-2014. Не могу сказать, что наш опыт связан именно с ним. Однако мы на рынке почти 10 лет, являемся одним из старейших и точно крупнейшим лицензионным агентством в России. За это время работали с представителями таких больших брендов, как «Свинка Пеппа», Angry Birds, Hello Kitty, Sony Pictures, Warner Brothers, World Of Tanks и так далее. Большинство того, что вы видели, от напитков и игрушек до постельного белья и одежды, было сделано нами в качестве агентов. Уверен, что наш большой опыт в работе с мировыми брендами и профессиональная команда агентства — это и есть залог успеха лицензионной программы Кубка конфедераций и чемпионата мира.