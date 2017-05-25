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«Спартак» – «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Корытов

ТВ-битва за популярность: «Спартак» — «Зенит» vs «Спартак» — ЦСКА

Телевизионные итоги сезона — спор за звание самого популярного противостояния продолжается, а максимальная ТВ-аудитоия игр повторила антирек
25 мая 2017, четверг. 15:00. Бизнес

Несомненно главными матчами любого из сезонов РФПЛ можно считать те, которые собирали наибольшую аудиторию. Причем её размер в основном определяется количеством телезрителей.

В только что завершившемся ЧР-2016/17 самым популярным матчем среди телеболельщиков стал поединок 23 тура «Спартак» — «Зенит», за которым, вне зависимости от мест и каналов просмотра, наблюдали 4,8 млн россиян. А все главные матчи сезона в новом веке выглядят так.

Главные матчи чемпионатов России в XXI веке**

СезонСамый популярный матч сезонаКоличество телезрителей*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17		ЦСКА — «Спартак»
«Локомотив» — ЦСКА
ЦСКА — «Локомотив»
«Спартак» — ЦСКА
«Локомотив» — «Зенит»
«Зенит» — «Спартак»
«Зенит» — «Спартак»
«Зенит» — «Спартак»
«Спартак — «Зенит»
«Зенит» — «Спартак»
ЦСКА — «Спартак»
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — ЦСКА
«Спартак» — «Зенит»

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

** В 2001 г. регулярных трансляций ЧР не осуществлялось, а в 2002 г. соответствующие трансляции на РТР хаотично перекрывались региональным вещанием, что не позволяло адекватно оценить их аудиторию.		9,2 млн
8,0 млн
8,7 млн
11,2 млн
10,9 млн
10,0 млн
10,7 млн
8,3 млн
6,7 млн
5,5 млн
8,6 млн
4,8 млн
8,1 млн
4,8 млн

Из чего следует, что у «Спартака» в активе 10 матчей года, у «Зенита» таких игр 8, у ЦСКА — 7, у «Локомотива» — 3.

А главными играми в этих 14 чемпионатах, как правило, были противостояния московского «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА. В сумме они составили 10 игр — поединки «Спартака» и «Зенита» становились лидерами сезона 6 раз, а дерби с участием «Спартака» и ЦСКА — 4 раза.

Популярность клубных противостояний в чемпионатах России 2003-2017 гг.

МестоПротивостояние (матчи)Количество самых популярных матчей сезона
1
2
3
4-5
4-5		«Спартака» и «Зенита»Противостояние (матчи)
«Спартака» и ЦСКА
ЦСКА и «Локомотива»
ЦСКА и «Зенита»
«Зенита» и «Локомотива»		6
2
2
1
1

При этом в 2008-2012 гг. игры «Спартака» с «Зенитом» выдали серию из пяти матчей сезона подряд. Дерби же «Спартака» с ЦСКА после рекордного 2006 года вернуло себе первое место лишь в сезоне-2013/14.

В середине 2000-х самыми популярными дважды становились матчи ЦСКА с московским «Локомотивом», основными претендентами и на золотые медали чемпионатов того периода

Еще одно исключение — пара «Локомотив» и «Зенит», когда их матч 2007 года (26 тур) стал одним из решающих на пути петербуржцев к своему первому российскому чемпионству, что вызвало настоящий бум у телеэкранов в городе на Неве и немалый интерес в других регионах страны.

А два года назад матчем сезона стала игра второго круга «Зенит» — ЦСКА, которая, как и в нынешнем главном матче, собрала ТВ-аудиторию в 4,8 млн человек.

Кстати, это наименьшее значение для таких игр в новом веке, а это зачит, что недавняя игра ЧР-2016/17 «Спартак» — «Зенит» повторила телевизионный антирекорд.

Собственно же рекорд российских первенств в новом веке принадлежит столичному дерби «Спартак» — ЦСКА, за которым в третьем туре ЧР-2006 наблюдали 11,2 млн россиян.

РФПЛ-2010-2017

А за последние семь чемпионатов в целом самыми популярными играми российской Премьер-Лиги стали следующие (топ-5).

Рейтинг-лист самых популярных игр чемпионата России в 2010-2017 гг.

МатчСезонКоличество телезрителей*
ЦСКА — «Спартак»
«Зенит» — «Спартак»
«Спартак» — ЦСКА
«Спартак» — ЦСКА
«Зенит» — «Спартак»		2013/14
2010
2015/16
2010
2013/14		8,6 млн
8,3 млн
8,1 млн
7,9 млн
7,4 млн

И здесь самые востребованные матчи — это поединки московского «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА.

Так в 2010 году главным матчем стал поединок «Зенит» — «Спартак» (8,3 млн чел.), а дерби «Спартак» — ЦСКА ему немного проиграло (7,9 млн). В сезоне-2013/14 всё было наоборот — главным матчем стал ЦСКА — «Спартак» (8,6 млн), а игра «Зенит» — «Спартак — на втором месте (7,4 млн).

В нынешнем первенстве, как уже было сказано, лидирует противостояние «Спартака» и «Зенита» (4,8 млн), однако дерби «Спартак» — ЦСКА с аудиторией в 4,7 млн телезрителей ему уступило совсем чуть-чуть.

Несомненно, спор за звание главного матча Премьер-Лиги по общей аудитории продолжится и в следующем сезоне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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