Посещаемость РФПЛ в сезоне-2016/17. Кто прибавил, а кто растерял зрителей

Средняя посещаемость всех матчей всех чемпионатов России по футболу в элитном дивизионе (1992-2017 гг.) сейчас равняется 11 000 человек. В последние годы она держится в пределах 10-13 тысяч. В завершившемся чемпионате России в Премьер-Лиге общая средняя посещаемость составила почти 11 500 зрителей. Это лучшее значение начиная с сезона-2014/15. Причём положительная динамика наблюдается уже в трёх сезонах подряд.
В целом показатели средней посещаемости РФПЛ за последние семь лет выглядят следующим образом.
Динамика средней посещаемости игр чемпионата России в 2010-2017 гг.
|Сезон
|Средняя посещаемость матчей Премьер-лиги
|2010
|12 000
|2011/12
|13 000
|2012/13
|13 000
|2013/14
|11 500
|2014 /15
|10 250
|2015/16
|11 000
|2016/17
|11 500
А рекорд российских первенств составляет 13 250 человек и был достигнут в 2007 году. Антирекорд был установлен в первом же чемпионате 1992 года — 6000 человек.
Для сравнения рекорд союзных первенств составляет 43 500 зрителей — такова была средняя посещаемость матчей чемпионата СССР в 1959 году. Но вернёмся к нынешнему первенству
Клубная посещаемость-2016/17 — лидер «Спартак»
В завершившемся сезоне клубы Премьер-Лиги по домашней посещаемости имеют следующие показатели (в таблице дано и сравнение с предыдущими сезонами — прошлогодним и 10-летней давности).
Средняя домашняя посещаемость клубов РФПЛ-2016/17
|Клуб
|Средняя домашняя
посещаемость
|Динамика к прошлому
сезону
|Динамика к сезону — 2007
|1. «Спартак»
|32 750
|+30%
|+44%
|2. «Зенит»
|18 500
|+11%
|-10%
|3. «Краснодар»
|17 250
|+59%
|-
|4. «Терек»
|15 250
|+6%
|-
|5. ЦСКА
|14 500
|+51%
|+9%
|6. «Арсенал»
|11 000
|-
|-
|7. «Локомотив»
|10 500
|+7%
|-21%
|8. «Ростов»
|10 250
|-23%
|+46
|9. «Рубин»
|9 750
|-18%
|-17%
|10. «Крылья Советов»
|7 500
|-37%
|-58%
|11. «Амкар»
|7 250
|-11%
|-55%
|12. «Уфа»
|6 750
|-4%
|-
|13. «Анжи»
|6 750
|-32%
|-
|14. «Оренбург»
|5 500
|-
|-
|15. «Урал»
|5 250
|-4%
|-
|16. «Томь»
|4 250
|-
|-68%
|В среднем
|11 500
|+4%
|-14%
* Без учёта игр на нейтральном поле.
«Спартак» стал первым в Премьер-Лиги по домашней посещаемости своих игр уже третий год подряд. Причём в этом сезоне он повторил рекорд российских первенств, который был установлен 12 лет назад ФК «Спартак-Алания» (32 750 зрителей,1995 год).
Относительно прошлого года — лидер «Краснодар»
Больше всего по сравнению с сезоном-2015/16 свою домашнюю посещаемость увеличил ФК «Краснодар» — прибавка составила 59%. Увеличили за год свою домашнюю посещаемость и ЦСКА (+51%), «Спартак» (+30%), «Зенит» (+11%) и «Локомотив» (+7%).
Все другие клубы по отношению к предыдущему первенству растеряли своих зрителей. В этом больше всего преуспели в Самаре — там на домашние игры «Крылья Советов» стало ходить на 37% зрителей меньше. Немного отстал от этого отрицательного значения и дагестанский клуб — число зрителей на домашнем стадионе «Анжи» сократилось на 32%.
Относительно 10 лет назад — лидер «Ростов»
Если сравнить показатели текущей посещаемости домашних стадионов по отношению к чемпионату 10-летней давности, то самая большая прибавка зрителей на трибунах у ФК «Ростов». Она составила плюс 46%. Чуть отстал московский «Спартак», у которого число зрителей на домашних матчах за 10 лет выросло на 44%.
Ещё за этот период положительная динамика лишь у одного клуба — ЦСКА, который прибавил к своему показателю 9%.
У остальных команд, входивших в 2007 году в элитный российский дивизион, отрицательная динамика. А больше всего поредели домашние трибуны у «Томи» — среднее число зрителей сократилось на 68%.
Недалеко от этого показателя ушли «Крылья Советов» и «Амкар». В Самаре на стадион стали приходить на 58% зрителей меньше, а в Перми их число уменьшилось на 55%. А ведь был и ЧР-2003, когда на самарском стадионе в среднем собиралось по 26 тысяч зрителей (сейчас — немногим более 7 тысяч).
Чем ответит «Зенит»?
Надо признать, что рост домашней посещаемости у «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» не в последнюю очередь вызван появлением у них новых арен. Будем ждать следующего сезона и соответствующих показателей из Санкт-Петербурга.