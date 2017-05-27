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Посещаемость РФПЛ 2016/17: «Спартак», «Зенит» – у кого больше зрителей
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Корытов

Посещаемость РФПЛ в сезоне-2016/17. Кто прибавил, а кто растерял зрителей

Текущий рейтинг клубов по домашней посещаемости арен и динамика их посещаемости относительно прошлого года и 10 лет назад.
27 мая 2017, суббота. 09:00. Бизнес

Средняя посещаемость всех матчей всех чемпионатов России по футболу в элитном дивизионе (1992-2017 гг.) сейчас равняется 11 000 человек. В последние годы она держится в пределах 10-13 тысяч. В завершившемся чемпионате России в Премьер-Лиге общая средняя посещаемость составила почти 11 500 зрителей. Это лучшее значение начиная с сезона-2014/15. Причём положительная динамика наблюдается уже в трёх сезонах подряд.

В целом показатели средней посещаемости РФПЛ за последние семь лет выглядят следующим образом.

Динамика средней посещаемости игр чемпионата России в 2010-2017 гг.

СезонСредняя посещаемость матчей Премьер-лиги
201012 000
2011/1213 000
2012/1313 000
2013/1411 500
2014 /1510 250
2015/1611 000
2016/1711 500

А рекорд российских первенств составляет 13 250 человек и был достигнут в 2007 году. Антирекорд был установлен в первом же чемпионате 1992 года — 6000 человек.

Для сравнения рекорд союзных первенств составляет 43 500 зрителей — такова была средняя посещаемость матчей чемпионата СССР в 1959 году. Но вернёмся к нынешнему первенству

Клубная посещаемость-2016/17 — лидер «Спартак»

В завершившемся сезоне клубы Премьер-Лиги по домашней посещаемости имеют следующие показатели (в таблице дано и сравнение с предыдущими сезонами — прошлогодним и 10-летней давности).

Средняя домашняя посещаемость клубов РФПЛ-2016/17

КлубСредняя домашняя
посещаемость		Динамика к прошлому
сезону		Динамика к сезону — 2007
1. «Спартак»32 750+30%+44%
2. «Зенит»18 500+11%-10%
3. «Краснодар»17 250+59%-
4. «Терек»15 250+6%-
5. ЦСКА14 500+51%+9%
6. «Арсенал»11 000--
7. «Локомотив»10 500+7%-21%
8. «Ростов»10 250-23%+46
9. «Рубин»9 750-18%-17%
10. «Крылья Советов»7 500-37%-58%
11. «Амкар»7 250-11%-55%
12. «Уфа»6 750-4%-
13. «Анжи»6 750-32%-
14. «Оренбург»5 500--
15. «Урал»5 250-4%-
16. «Томь»4 250--68%
В среднем11 500+4%-14%

* Без учёта игр на нейтральном поле.

«Спартак» стал первым в Премьер-Лиги по домашней посещаемости своих игр уже третий год подряд. Причём в этом сезоне он повторил рекорд российских первенств, который был установлен 12 лет назад ФК «Спартак-Алания» (32 750 зрителей,1995 год).

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Относительно прошлого года — лидер «Краснодар»

Больше всего по сравнению с сезоном-2015/16 свою домашнюю посещаемость увеличил ФК «Краснодар» — прибавка составила 59%. Увеличили за год свою домашнюю посещаемость и ЦСКА (+51%), «Спартак» (+30%), «Зенит» (+11%) и «Локомотив» (+7%).

Все другие клубы по отношению к предыдущему первенству растеряли своих зрителей. В этом больше всего преуспели в Самаре — там на домашние игры «Крылья Советов» стало ходить на 37% зрителей меньше. Немного отстал от этого отрицательного значения и дагестанский клуб — число зрителей на домашнем стадионе «Анжи» сократилось на 32%.

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Относительно 10 лет назад — лидер «Ростов»

Если сравнить показатели текущей посещаемости домашних стадионов по отношению к чемпионату 10-летней давности, то самая большая прибавка зрителей на трибунах у ФК «Ростов». Она составила плюс 46%. Чуть отстал московский «Спартак», у которого число зрителей на домашних матчах за 10 лет выросло на 44%.

Ещё за этот период положительная динамика лишь у одного клуба — ЦСКА, который прибавил к своему показателю 9%.

У остальных команд, входивших в 2007 году в элитный российский дивизион, отрицательная динамика. А больше всего поредели домашние трибуны у «Томи» — среднее число зрителей сократилось на 68%.

Недалеко от этого показателя ушли «Крылья Советов» и «Амкар». В Самаре на стадион стали приходить на 58% зрителей меньше, а в Перми их число уменьшилось на 55%. А ведь был и ЧР-2003, когда на самарском стадионе в среднем собиралось по 26 тысяч зрителей (сейчас — немногим более 7 тысяч).

Чем ответит «Зенит»?

Надо признать, что рост домашней посещаемости у «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» не в последнюю очередь вызван появлением у них новых арен. Будем ждать следующего сезона и соответствующих показателей из Санкт-Петербурга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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