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Телевизионные итоги сезона-2016/17. Популярность «Спартака» и «Зенита»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Корытов

Итоги сезона-2016/17 на ТВ: «Спартак» — самый популярный

Интерес к центральным играм тура относительно второй половины нулевых упал на 63%, при этом чемпион страны стал и самым популярным.
28 мая 2017, воскресенье. 09:00. Бизнес

В только что завершившемся сезоне российской Премьер-Лиги на федеральном канале «Матч ТВ» транслировали 98 матчей. Это заметно превышает соответствующие показатели количества трансляций в общедоступном эфире для четырёх предыдущих сезонов. В ЧР-2015/16 таких матчей было 68, в ЧР-2014/15 — 30, в ЧР-2013/14 — 32, в ЧР-2012/13 — 30.

ТВ-битва за популярность: «Спартак» — «Зенит» vs «Спартак» — ЦСКА
Телевизионные итоги сезона — спор за звание самого популярного матча продолжается, а максимальная ТВ-аудитория игр повторила антирекорд.

Внимание к трансляциям падает

Несмотря на это, интерес россиян даже к центральным играм тура продолжает убывать. В среднем в течение минувшего первенства они одновременно собирали у экранов ТВ и мониторов около 2,7 млн отечественных зрителей, что соответствует лишь 2% жителей РФ старше 10 лет.

А, например, в 2006 году в прямом эфире на общедоступных каналах было показано 113 матчей (ещё 27 — с небольшой задержкой в записи). И тогда в среднем центральные игры тура собирали у телеэкранов по 7,1 млн россиян, а это 5,5% тогдашнего населения 10+.

В ЧР-2005 этот показатель был равен 6,1 млн, в ЧР-2007 он составил 7,7 млн, в ЧР-2010 — 5,0 млн, в ЧР-2013/14 — 4,0 млн, в ЧР-2014/15 — 3,3 млн, а в предыдущем ЧР-2015/16 — 3,1 млн человек.

ТВ-аудитория центральных игр тура РФПЛ в XXI веке**

Годы/СезоныКоличество телезрителей в среднем за период (сезон)*
ЧР 2003—2005 гг.5,8 млн
ЧР 2006—2009 гг.7,3 млн
ЧР 20105,0 млн
ЧР 2011/12—2014/153,7 млн
ЧР 2015/163,1 млн
ЧР 2016/172,7 млн

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

** В 2001 г. регулярных трансляций ЧР не осуществлялось, а в 2002 г. соответствующие трансляции на РТР хаотично перекрывались региональным вещанием, что не позволяло адекватно оценить их аудиторию.

Таким образом, по сравнению со второй половиной 2000-х годов интерес телезрителей к просмотру центральных игр РФПЛ сократился на 63%, а относительно прошлого сезона — на 13%.

Самые популярные игры

Лидером текущего первенства по вниманию телезрителей стал поединок «Спартак» — «Зенит», за которым наблюдали 4,8 млн россиян. При этом рекорд РФПЛ составляет 11,2 млн — именно столько телезрителей посмотрели дерби «Спартак» — ЦСКА в чемпионате России 2006 года.

10 игр сезона-2016/17, которые вызвали у публики наибольший интерес, выглядят следующим образом.

Рейтинг-лист самых популярных игр РФПЛ-2016/17 на ТВ

МатчТурКоличество телезрителей*
1. «Спартак» — «Зенит»234,8 млн
2. ЦСКА — «Спартак»264,7 млн
3. «Спартак» — ЦСКА124,3 млн
4. «Зенит» — «Спартак»94,1 млн
5. «Краснодар — «Спартак»183,9 млн
6. «Локомотив» — «Спартак»203,8 млн
7. ЦСКА — «Зенит»183,6 млн
8. «Спартак» — «Ростов»102,9 млн
9. «Спартак» — «Анжи»192,8 млн
10. «Спартак» — «Локомотив»62,7 млн

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Из чего следует, что 9 из 10 приведённых игр были с участием московского «Спартака». А самыми востребованными стали поединки красно-белых с питерским «Зенитом» и ЦСКА. Причём эти игры вызывали повышенный интерес не только у поклонников играющих команд, но и у почитателей других клубов.

Так, по результатам специальных исследований можно с определённой вероятностью сказать, что клубные предпочтения телезрителей матчей «Спартака» и «Зенита» распределялись следующим образом.

Клубные предпочтения ТВ-аудитории игр РФПЛ-2016/17 между «Спартаком» и «Зенитом»

Сегмент ТВ-аудиторииДоля от общей ТВ-аудитории матча
Матч 23 тура «Спартак» — «Зенит»
Поклонники «Спартака»34%
Поклонники «Зенита»29%
Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола37%
Матч 9 тура «Зенит» — «Спартак»
Поклонники «Спартака»35%
Поклонники «Зенита»34%
Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола31%

Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет, вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Что касается дерби ЦСКА — «Спартак», то во время этих встреч телезрители по клубным предпочтениям разделялись, как показано в таблице ниже.

Клубные предпочтения ТВ-аудитории игр РФПЛ-2016/17 между «Спартаком» и ЦСКА

Сегмент ТВ-аудиторииДоля от общей ТВ-аудитории матча
Матч 26 тура ЦСКА — «Спартак»
Поклонники «Спартака»36%
Поклонники ЦСКА21%
Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола43%
Матч 12 тура «Спартак» — ЦСКА
Поклонники «Спартака»34%
Поклонники ЦСКА24%
Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола42%

Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет, вне зависимости от мест и каналов просмотра.

А вот кому в этих играх наших трёх топ-клубов симпатизировали нейтральные зрители, так и останется загадкой.

Самый популярный клуб

Наибольшее внимание у публики вызывали центральные игры тура, причём больше половины таких матчей было с участием московского «Спартака». Более того, в заключительной трети чемпионата именно он «хозяйничал» на телеэкранах — игры красно-белых были самыми востребованными у телеболельщиков.

В целом же в течение сезона центральные матчи с участием «Спартака» в среднем привлекали к экранам по 3 млн россиян. Немного отстал ЦСКА с показателем 2,9 млн, но у «армейцев» в три раза меньше непосредственно центральных игр, а значит и меньше таких встреч с аутсайдерами, внимание к которым, а соответственно и количество зрителей заведомо ниже.

Аналогичная ситуация и с парой «Зенит» и «Краснодар» — при равенстве аудитории (2,7 млн) у петербуржцев в три раза больше центральных матчей, чем у южан. Кстати, «Зенит» по количеству центральных игр тура почти в два раза опережает ЦСКА, хотя и существенно уступает «Спартаку».

А вот у пары «Локомотив» и «Ростов» все показатели практически идентичны — телевизионная аудитория проявила к этим клубам одинаковое внимание.

Рейтинг-лист популярности клубов в центральных играх тура РФПЛ-2016/17

Клуб
(более 2-х центральных игр в сезоне)		Среднее количество телезрителей
1. «Спартак»3,0 млн
2. ЦСКА2,9 млн
3. «Зенит»2,7 млн
4. «Краснодар»2,7 млн
5-6. «Локомотив»2,5 млн
5-6. «Ростов»2,5 млн

Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Замечу, что попадание в этот рейтинг «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова», не умаляя достоинств этих команд и их почитателей, всё же во многом обусловлено тем, что оппонентами в соответствующих играх у них были «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, что, как правило, гарантировало и немалую аудиторию.

Как бы то ни было именно шесть указанных клубов и стали самыми популярными на ТВ в завершившемся сезоне, а остальные заметно отстали. При этом у чемпиона страны по совокупности показателей неоспоримое преимущество над всеми другими командами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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