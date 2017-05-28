Итоги сезона-2016/17 на ТВ: «Спартак» — самый популярный

В только что завершившемся сезоне российской Премьер-Лиги на федеральном канале «Матч ТВ» транслировали 98 матчей. Это заметно превышает соответствующие показатели количества трансляций в общедоступном эфире для четырёх предыдущих сезонов. В ЧР-2015/16 таких матчей было 68, в ЧР-2014/15 — 30, в ЧР-2013/14 — 32, в ЧР-2012/13 — 30.
Внимание к трансляциям падает
Несмотря на это, интерес россиян даже к центральным играм тура продолжает убывать. В среднем в течение минувшего первенства они одновременно собирали у экранов ТВ и мониторов около 2,7 млн отечественных зрителей, что соответствует лишь 2% жителей РФ старше 10 лет.
А, например, в 2006 году в прямом эфире на общедоступных каналах было показано 113 матчей (ещё 27 — с небольшой задержкой в записи). И тогда в среднем центральные игры тура собирали у телеэкранов по 7,1 млн россиян, а это 5,5% тогдашнего населения 10+.
В ЧР-2005 этот показатель был равен 6,1 млн, в ЧР-2007 он составил 7,7 млн, в ЧР-2010 — 5,0 млн, в ЧР-2013/14 — 4,0 млн, в ЧР-2014/15 — 3,3 млн, а в предыдущем ЧР-2015/16 — 3,1 млн человек.
ТВ-аудитория центральных игр тура РФПЛ в XXI веке**
|Годы/Сезоны
|Количество телезрителей в среднем за период (сезон)*
|ЧР 2003—2005 гг.
|5,8 млн
|ЧР 2006—2009 гг.
|7,3 млн
|ЧР 2010
|5,0 млн
|ЧР 2011/12—2014/15
|3,7 млн
|ЧР 2015/16
|3,1 млн
|ЧР 2016/17
|2,7 млн
* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.
** В 2001 г. регулярных трансляций ЧР не осуществлялось, а в 2002 г. соответствующие трансляции на РТР хаотично перекрывались региональным вещанием, что не позволяло адекватно оценить их аудиторию.
Таким образом, по сравнению со второй половиной 2000-х годов интерес телезрителей к просмотру центральных игр РФПЛ сократился на 63%, а относительно прошлого сезона — на 13%.
Самые популярные игры
Лидером текущего первенства по вниманию телезрителей стал поединок «Спартак» — «Зенит», за которым наблюдали 4,8 млн россиян. При этом рекорд РФПЛ составляет 11,2 млн — именно столько телезрителей посмотрели дерби «Спартак» — ЦСКА в чемпионате России 2006 года.
10 игр сезона-2016/17, которые вызвали у публики наибольший интерес, выглядят следующим образом.
Рейтинг-лист самых популярных игр РФПЛ-2016/17 на ТВ
|Матч
|Тур
|Количество телезрителей*
|1. «Спартак» — «Зенит»
|23
|4,8 млн
|2. ЦСКА — «Спартак»
|26
|4,7 млн
|3. «Спартак» — ЦСКА
|12
|4,3 млн
|4. «Зенит» — «Спартак»
|9
|4,1 млн
|5. «Краснодар — «Спартак»
|18
|3,9 млн
|6. «Локомотив» — «Спартак»
|20
|3,8 млн
|7. ЦСКА — «Зенит»
|18
|3,6 млн
|8. «Спартак» — «Ростов»
|10
|2,9 млн
|9. «Спартак» — «Анжи»
|19
|2,8 млн
|10. «Спартак» — «Локомотив»
|6
|2,7 млн
* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.
Из чего следует, что 9 из 10 приведённых игр были с участием московского «Спартака». А самыми востребованными стали поединки красно-белых с питерским «Зенитом» и ЦСКА. Причём эти игры вызывали повышенный интерес не только у поклонников играющих команд, но и у почитателей других клубов.
Так, по результатам специальных исследований можно с определённой вероятностью сказать, что клубные предпочтения телезрителей матчей «Спартака» и «Зенита» распределялись следующим образом.
Клубные предпочтения ТВ-аудитории игр РФПЛ-2016/17 между «Спартаком» и «Зенитом»
|Сегмент ТВ-аудитории
|Доля от общей ТВ-аудитории матча
|Матч 23 тура «Спартак» — «Зенит»
|Поклонники «Спартака»
|34%
|Поклонники «Зенита»
|29%
|Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола
|37%
|Матч 9 тура «Зенит» — «Спартак»
|Поклонники «Спартака»
|35%
|Поклонники «Зенита»
|34%
|Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола
|31%
Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет, вне зависимости от мест и каналов просмотра.
Что касается дерби ЦСКА — «Спартак», то во время этих встреч телезрители по клубным предпочтениям разделялись, как показано в таблице ниже.
Клубные предпочтения ТВ-аудитории игр РФПЛ-2016/17 между «Спартаком» и ЦСКА
|Сегмент ТВ-аудитории
|Доля от общей ТВ-аудитории матча
|Матч 26 тура ЦСКА — «Спартак»
|Поклонники «Спартака»
|36%
|Поклонники ЦСКА
|21%
|Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола
|43%
|Матч 12 тура «Спартак» — ЦСКА
|Поклонники «Спартака»
|34%
|Поклонники ЦСКА
|24%
|Болельщики других клубов и нейтральные любители футбола
|42%
Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет, вне зависимости от мест и каналов просмотра.
А вот кому в этих играх наших трёх топ-клубов симпатизировали нейтральные зрители, так и останется загадкой.
Самый популярный клуб
Наибольшее внимание у публики вызывали центральные игры тура, причём больше половины таких матчей было с участием московского «Спартака». Более того, в заключительной трети чемпионата именно он «хозяйничал» на телеэкранах — игры красно-белых были самыми востребованными у телеболельщиков.
В целом же в течение сезона центральные матчи с участием «Спартака» в среднем привлекали к экранам по 3 млн россиян. Немного отстал ЦСКА с показателем 2,9 млн, но у «армейцев» в три раза меньше непосредственно центральных игр, а значит и меньше таких встреч с аутсайдерами, внимание к которым, а соответственно и количество зрителей заведомо ниже.
Аналогичная ситуация и с парой «Зенит» и «Краснодар» — при равенстве аудитории (2,7 млн) у петербуржцев в три раза больше центральных матчей, чем у южан. Кстати, «Зенит» по количеству центральных игр тура почти в два раза опережает ЦСКА, хотя и существенно уступает «Спартаку».
А вот у пары «Локомотив» и «Ростов» все показатели практически идентичны — телевизионная аудитория проявила к этим клубам одинаковое внимание.
Рейтинг-лист популярности клубов в центральных играх тура РФПЛ-2016/17
|Клуб
(более 2-х центральных игр в сезоне)
|Среднее количество телезрителей
|1. «Спартак»
|3,0 млн
|2. ЦСКА
|2,9 млн
|3. «Зенит»
|2,7 млн
|4. «Краснодар»
|2,7 млн
|5-6. «Локомотив»
|2,5 млн
|5-6. «Ростов»
|2,5 млн
Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.
Замечу, что попадание в этот рейтинг «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова», не умаляя достоинств этих команд и их почитателей, всё же во многом обусловлено тем, что оппонентами в соответствующих играх у них были «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, что, как правило, гарантировало и немалую аудиторию.
Как бы то ни было именно шесть указанных клубов и стали самыми популярными на ТВ в завершившемся сезоне, а остальные заметно отстали. При этом у чемпиона страны по совокупности показателей неоспоримое преимущество над всеми другими командами.