5 клубов, которые могут купить Криштиану Роналду

Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал» В Испании назревает крупный скандал – Роналду из-за проблем с налогами решил покинуть «Реал». Разбираемся, что происходит.

«Не трать больше, чем заработал» (из книги заповедей УЕФА). Базовый принцип ФФП, наверное, помнят все. В нём учитываются чистый финансовый долг и долги по трансферам. Эта сумма не должна превышать общую сумму доходов (то, что клуб заработал) больше, чем на пять млн евро в пять лет. Этот принцип распространяется на все клубы, правда, применяется немного по-разному – в зависимости от структуры доходов. Об отличиях мы поговорим по ходу материала. Начнём с тех клубов, которые точно ничем не рискуют, потратив 200 млн евро на одного футболиста.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» вернулся не первую строчку рейтинга богатых клубов Deloitte, обогнав «Реал» и «Барселону». Впервые за 11 лет. Грандиозный рост выручки (519 млн евро в 2015 году и 689 млн в 2016 году) позволил подвинуть конкурентов с запасом. Заработок клуба сбалансирован: доходы от продажи телеправ составляют всего 27% общей выручки. Коммерческая деятельность принесла 50% выручки. Надо учесть, что такая успешная коммерческая деятельность пришлась на не самый удачный прошлый сезон, впереди рост.

По итогам 2016 года «МЮ» вернулся на первую строчку рейтинга богатых клубов Deloitte, обогнав «Реал» и «Барселону».

«Бавария»

Бизнес-модель мюнхенцев эффективнее, чем у «Реала» и «Барселоны». По доходам от коммерческой деятельности они уступают только «МЮ». Благодаря неравномерному распределению доходов от продажи телеправ испанские гранды до сих пор обходили «Баварию», но всё меняется с этого лета. В прошлом сезоне «Бавария» заработала на телеправах 146 млн евро, а с сезона 2017-18 вступает в силу новый телеконтракт Бундеслиги, который увеличит эту сумму на 85%. Огромные траты не в привычках «Баварии», но сейчас мы говорим о том, кто в принципе может осуществить трансфер на 200 млн. Мюнхенцы могут.

«Барселона»

Представить себе Роналду в сине-гранатовой футболке как-то не получается, но «Барса» может позволить себе такую покупку. Второе место в рейтинге Deloitte, неплохой рост доходов (на 60 млн евро), отсутствие долгов, договорённость с новым спонсором (со следующего сезона им будет Rakuten)… Финансовое будущее каталонцев безоблачно, а их трансферный бюджет ограничен только философией клуба и здравым смыслом.



Кстати, «Реал» тоже может себе позволить трансфер Роналду.

Да, но с последствиями: «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» — клубы, которые сразу приходят на ум, когда речь идёт о ФФП. У них нет такой фан-базы, как у «Реала» и «МЮ», и мерчендайзинг приносит меньше доходов. Но по сумме расходов на текущие составы эти клубы в пятёрке лидеров в Европе. «Сити» потратил в общей сложности 618 млн евро на футболистов, которые сейчас на контракте с клубом, а «ПСЖ» — 472 млн евро. Как им это удаётся?

Спонсорские контракты. Коммерческие доходы за год составили 394 млн евро (из 578 млн евро общего дохода). По правилам ФФП владелец или аффилированная с ним организация могут инвестировать в клуб до тех пор, пока эта сумма не превышает 30% всех доходов клуба. Основные спонсоры «ПСЖ» — авиакомпания Emirates, национальный банк Катара и международная телекомпания Ooredoo (штаб-квартира в Катаре). Именно они приносят клубу больше 60% всех доходов, причём титульный спонсор – меньше других (25 млн в год). Можно только поаплодировать президенту «ПСЖ» и владельцу компании Qatar Sports Investments Нассеру Аль-Хелайфи, которому удалось убедить УЕФА в том, что эти структуры с ним не связаны.

«ПСЖ» и «Ман Сити» были под санкциями УЕФА за нарушение ФФП, но испытательный срок истёк, и клубы снова могут тратить без ограничений.

Даже несмотря на дар убеждения, «ПСЖ» был под санкциями и на испытательном сроке за неоднократное превышение допустимых расходов. Хорошая новость для парижан в том, что испытательный срок заканчивается этим летом и пока Инстанция по финансовому контролю клубов (ИФКК) не усмотрела новых нарушений. Более того, «ПСЖ» создал задел, израсходовав лишь 20 млн евро из 60 млн, заработанных в Лиге чемпионов.



Что это значит? Что новые траты без ограничений вызовут знакомую цепочку: сначала выговор от УЕФА, потом штраф, потом ограничение заявки на еврокубки, испытательный срок и так далее. Ну, то есть всё то, с чем в Париже уже научились справляться. Поэтому у клуба удобная ситуация: этим летом они могут выйти за границы ФФП и отделаться предупреждением. Красноречивый заголовок газеты L’Equipe: «300 млн на мечту».

«Манчестер Сити» — брат парижан. Правда, старший: благодаря сумасшедшему телеконтракту в АПЛ клуб автоматически повышает долю неспонсорских доходов. В остальном всё сходится: шейх ОАЭ Мансур аль-Нахайян доказал УЕФА, что спонсоры клуба – департамент туризма Дубая, авиакомпания Etihad Airways (штаб-квартира Абу-Даби) и телекомпания Etisalat из ОАЭ – самостоятельные структуры, не имеющие к нему отношения. «Ман Сити» также был наказан за нарушение ФФП в 2014 году и также не допустил новых нарушений за время испытательного срока. А значит, начиная с этого лета может погулять. «Сити» не стал тянуть и вышел на прогулку ещё до официального открытия трансферного окна и уже успел потратить 90 млн евро.

Не хочется сравнивать два топ-клуба с героем Евгения Леонова, который уверял своих друзей, что «украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму» — это романтика, но определённая закономерность в трансферной политике этих клубов прослеживается.

Другие варианты

Китай, MLS – эти варианты появляются в прессе, но они трудноосуществимы. В MLS у клубов существует единый бюджет, который назначается лигой. Клубы могут выйти за рамки потолка зарплат, но не трансферных бюджетов. Что касается Китая, местная футбольная ассоциация совсем недавно установила новое правило для клубов — так называемый налог на легионеров.

Китайская футбольная ассоциация ввела так называемый налог не легионеров в размере 100% их трансферной стоимости.

Суть в том, что при покупке иностранного футболиста клуб обязан заплатить ассоциации налог на развитие футбольной инфраструктуры и популяризацию среди населения. Величина «ставки» — 100%. Так что при покупке любого игрока клубам китайской Суперлиги придётся сразу удваивать сумму. Мы ещё не привыкли к трансферам в 100 млн, вряд ли можно ждать скачка до полумиллиарда.