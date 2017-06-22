«Кажется, мы придумали новый спорт. И он взорвёт рынок»

Для поклонников здорового образа жизни Алексей Ковалёв не нуждается в представлении. Глава холдинга «Алекс Фитнес» успевает везде и сразу. В любой области фитнеса Алексей разбирается, изучал, пробовал, а что-то придумал сам. В интервью «Чемпионату» Ковалёв рассказал, куда движется индустрия в России, как получить самую большую мотивацию, чтобы пойти в зал, и на кого из российских фитоняшек стоит подписаться прямо сейчас.

«Если есть нечего, в зал не пойдёшь»

— Любительский спорт и фитнес в России прогрессируют?

— Очень быстро, я это точно знаю. У нас прирост в год примерно 20%, а по количеству людей прирост даже больше. По деньгам был серьёзный провал из-за того, что рынок оценивают в долларах. В 2015 и 2016 годах была отрицательная динамика, но с точки зрения рублей происходит такое же движение. Рынок увеличивается, сама ёмкость рынка увеличивается по людям, по клубам и по деньгам в рублёвом эквиваленте.



— 20% каждый год — это тенденция или последний прирост?

— Тенденция — такой прирост виден последние 10 лет. Мой прогноз: в ближайшие пять лет рынок увеличится в два раза. Крупные города достаточно сильно заполнились, происходит какое-то перераспределение. Пока в России не очень хорошо развит и доработан доступный качественный формат. Всё развитие будет проходить именно в этом сегменте.



— Вы имеете в виду недорогие залы?

— Да, ведь сейчас распределение в России между дорогими и недорогими фитнес-клубами примерно 50 на 50. В Европе дорогих залов примерно 20%, в Америке — меньше 10%. Большой потенциал у этого сегмента — недорогого, качественного и стандартизированного формата. За счёт этого формата рынок и будет расти в ближайшие лет 10-15, если не придумают «супертаблетку».

Сейчас распределение в России между дорогими и недорогими фитнес-клубами примерно 50 на 50. В Европе дорогих залов примерно 20%, в Америке — меньше 10%.

— Какую таблетку?

— Что-то, что вы можете просто съесть, понюхать или уколоть, и не нужно будет никуда ходить, тренироваться – будешь худым и красивым. Пока не придумали эту супертехнологию, а она точно появится рано или поздно. Но пока её нет, я прогнозирую, что в России будет хороший рост индустрии фитнеса. Европа и Америка продолжают развиваться, а мы отстаём примерно в три раза по объёму проникновения фитнеса среди населения.



— Почему отстаём и как догонять?

— Важный момент — экономический. Если людям нечего будет есть, то они не захотят ходить заниматься в тренажёрный зал. Сейчас главная проблема — недостаточно предложений по цене и по территориальному расположению. Есть клубы рядом, но они очень дорогие. Есть дешёвые, но они далеко или перегружены.



— Дорого и недорого – это сколько?

— Есть международный критерий оценки. Недорогие форматы — до 20 тысяч рублей в год. Второй формат — от 20 до 40 тысяч. И третий формат — это больше 40 тысяч. Цена за годовую карту от 500 до 1000 долларов уже считается лакшери-сегментом.



— Какой самый дорогой клуб в Москве?

— Есть клубы в Москве — 500-600 тысяч в год на Рублёвке и в Жуковке. Есть и ещё несколько запредельных по цене клубов.



— Чем они отличаются?

— Практически ничем, может, только маркой оборудования. Основной критерий, которым они отличаются от других, — это лакшери-сегмент клиентов. Мы понимаем, что покупатели абонементов хотят видеть в своём зале людей одного уровня. Для них создаётся некая инфраструктура, экстра-вещи, зоны рекреации и дополнительные сервисы. А главные услуги тренировочного процесса ничем не отличаются.

«Моя цель – миллион клиентов и 200 клубов»

— Что поменялось в фитнес-индустрии в России за последние 10 лет?

— Клубы теперь сильно отличаются от тех, что были 10 лет назад. Технологии, оборудование шагнули вперёд. А вот тренировочный процесс, к сожалению, со времён Древней Греции никак не поменялся. Основные принципы были описаны ещё Пифагором и рядом других философов, на примере Милона Кротонского. Это известнейший борец, который ходил с телёнком на плечах. Телёнок рос — росла сила Кротонского. Постепенное увеличение нагрузок, регулярность и правильное питание — три основных принципа, которые до сих используются в спорте. С другой стороны, мы видим, что технологическая революция и прогресс не дают стоять на месте.



— Вы про «супертаблетку»?

— Таблетка — это условно. Это решение, когда тебе не нужно будет никуда ходить. Ты встал, полчаса что-то поделал в специальном устройстве — ты красивый, сильный и худой. Как зубы почистить. Технологии развиваются. Человек меняется не только от того, как он тренируется, но и от того, какие на него воздействуют обстоятельства. Например, как он восстанавливается. Глобальные корпорации пытаются отследить сон, отдых, нагрузку, питание и стресс-факторы. В ближайшие лет 10 кто-то объединит все факторы в гаджет, который будет оценивать здоровье и генетические различия. Будет определять, кому достаточно 15-минутной тренировки в день, а кому 3-часовой.

Технологии развиваются. Скоро можно будет встать, полчаса что-то поделать в устройстве — ты красивый, сильный и худой. Как зубы почистить.

— Россия по развитию фитнеса на каком месте в мире?

— По моей оценке на шестом. Перед нами Америка, Англия, Германия, Франция и Польша.



— Какие цели ставите перед собой?

— До 2023 года я хочу открыть 200 клубов в России. Моя цель – один миллион клиентов. Сейчас в России примерно 3,5 миллиона людей занимаются фитнесом. Если фитнес-индустрия увеличится в два раза, мой миллион в лучшем случае будет равняться 15%.



— Ещё у вас в планах открыть 70 клубов за рубежом. Почему Европа и Северная Америка, если там уже так развита индустрия?

— Она, во-первых, всё ещё развивается. Во-вторых, я хотел бы дифференцировать бизнес, брать технологии напрямую и присутствовать на развитом рынке, на волне процесса. Вся фитнес-индустрия в России использует западное оборудование, так почему бы не получать технологии напрямую? Да и ситуация в Европе стабильнее. Конечно, я фокусируюсь на России, но не вижу сложностей, чтобы создать глобальную компанию.

«Главная задача — дать понять, что всё возможно»

— Есть прослойка людей, которые не ходят на фитнес. Они с пацанами на турничках во дворе занимаются. У вас какое к этому отношение?

— Я к любому развитию отношусь хорошо. Регулярный тренинг — это процесс, в котором самое главное найти себя. Я за любую активность, лишь бы были условия, лишь бы люди занимались, придумывали какие-то челленджи для себя. Если человек привык тренироваться и поймёт, что ему турник надоел, возможно, он придёт к нам.



— Раз зашёл разговор про челленджи, расскажите про ALEX GAMES.

— Это игра-проект, игра-челлендж, которая рассчитана на четыре недели. Нужно измениться в лучшую сторону, в основном похудеть. Помимо достаточно серьёзных денежных призов мы предлагаем ещё и кучу разных подарков. За них люди должны тренироваться и правильно питаться. Каждый день участникам приходят очень подробные задания. У них есть возможность использовать любые наши клубы в любых городах плюс огромная поддержка от наших лучших тренеров. 400 тренеров участвуют в этом процессе, поддерживают участников, дают им советы и рекомендации. Если человек не тренируется, не выполняет контрольные задания — он вылетает. Человек, который проходит все четыре недели, участвует в финальном голосовании и может выиграть главный приз – один миллион рублей. Проигравших нет, потому что каждый меняется в лучшую сторону. Плюс мы дарим годовой абонемент всем, кто прошёл четыре недели.



— Похоже на популярные бешеные сушки. В чём цель вашего челленджа?

— Адаптация людей — основная задача этого проекта. Помочь людям понять, что спорт — это просто, круто. Взять людей, которые разочаровались, повесить им глобальную мотивацию в виде денег и показать, что меняться – это просто. Можно регулярно делать простые движения, они не занимают больше часа в день. Привычка вырабатывается, как правило, в течение трёх недель. Научиться правильно, регулярно тренироваться — это очень просто. Вот тебе все подсказки, только занимайся.



— Тренироваться регулярно – просто?

— Многим кажется, что тренер за них должен всё решить и всё сделать, а тренер — это только помощник. Никто за тебя не придёт и не поднимет штангу, не пробежит. У нас в игре в первые две недели примерно 50% участников вылетело. Остались те, кто действительно старается. Наша главная задача — дать понять, что всё возможно.



— Есть у программы и другая сторона, ведь часто люди доходят до крайности и начинают бешено сушиться. Как бороться с этим?

— Основная философия этого проекта — здоровье. Спорт — это результат любой ценой, но излишний вес — это ведь тоже болезнь. Эта игра в первую очередь для здоровых людей. У кого есть проблемы со здоровьем, того мы отговариваем участвовать. Говорим, что они сами должны принять ответственность за свое здоровье, ни в коем случае не убиваться.



— Я хочу принять участие, что мне делать?

— Всё очень просто. Нужно зарегистрироваться на сайте, есть небольшой вступительный взнос. Перед началом челленджа оценивается внешний вид участника. Вы должны сделать фотографию, на котором не видно вашего лица. Если вы не хотите отсылать фотографию, вам всё равно будут присылать программу тренировок и график питания, но в розыгрыше приза вы тогда не участвуете. Мы должны видеть, что фото — не фотошоп и не подделка. В конце проекта происходит ещё одно контрольное фотографирование, и эти фотографии попадают в раздел «голосование». Все участники, в зависимости от количества пройденных этапов, имеют количество голосов, которые могут отдать за тех или иных участников. Абсолютно открытая, понятная и прозрачная система.

Всё, что связано с красотой и с желанием быть лучше и привлекательнее,— достойно и круто.

«Фитоняшки — это моя любовь»

— У вас есть ещё один проект РУСАП. В чём его смысл?

— Это моя гордость и главная фитнес-бомба этого лета. Это функциональная система, основанная на методиках подготовки военных российской армии. Первые постулаты появились ещё во времена Суворова, почти 200 лет назад. Есть нормативы для разных людей, разного пола и возраста, разработанные в 2013 году Министерством обороны. Наше глобальное отличие в том, что мы оцениваем человека по четырём основным двигательным навыкам: скорость, быстрота, сила и выносливость. Так или иначе, всё происходит в разрезе этих четырёх навыков. Плюс ещё у армии есть специальная подготовка: стрельба, рукопашный бой и т.д. Это отдельно. Но есть те четыре навыка, по каждому из которых есть свои критерии оценки.



— Получаются армейские нормативы?

— Мы взяли армейскую базу как основу и наложили на неё свои комплексы подготовки и сдачи аттестаций по различным двигательным навыкам. Получились очень интересные комбинации и таблицы уровня различной подготовки для каждого человека. Сочетание комбинаций этих качеств даёт практически безграничную возможность для развития человека и его тренировок в разных направлениях. Тут в основе базовые вещи, которые для всех мужчин очень важны. Насколько я могу защитить себя и то, что мне дорого: мою страну, моих близких и друзей? Функциональная готовность – это огромный потенциал для развития этого направления, когда люди идут тренироваться в фитнес-клуб не для того, чтобы красиво выглядеть, а чтобы в футбол играть или на турнике подтягиваться.



— На первом месте стоит не внешний вид, а функциональная готовность?

— Абсолютно. РУСАП — это в первую очередь про здоровье. У нас уже есть несколько форматов соревнований. Как у любого спорта, есть методологическая база, которую мы построили, методика тренировок и подготовки, ну и соревновательный фактор. Сейчас мы до конца дорабатываем соревновательный момент. Возможно, лет через 10 удастся сделать его олимпийским спортом или просто проводить чемпионаты мира.



— Если это армейская база, будете и нагрудные знаки отличия выдавать? Медали или ордена?

— Уже есть целая система. Армия — это практически идеальный мир с точки зрения различных знаков отличия, систем поощрений, званий и т.д. Мы сейчас создаём открытую платформу, где любой человек сможет посмотреть достижения остальных. Кто такой Алексей Ковалёв, где он занимается и что сдал? Могу ли я его побить? Могу ли я в своём городе стать самым крутым? В качестве знаков отличия – браслеты и паракорды. Видишь браслет у человека и понимаешь, какой уровень он прошёл.



— Когда стоит ждать глобального запуска?

— Мы работаем уже год над этим направлением, оно взорвёт мировой рынок. Мы стоим на заре революции. Не каждому человеку удаётся придумать вид спорта, как хоккей или футбол или ещё что-то. Мне кажется, что мы его придумали. У нас сейчас два специалиста пишут кандидатскую на эту тему, будут защищаться. Очень много тренеров работает над этим. В том числе и с опытом подготовки спецподразделений различных и с боевым опытом и боевые офицеры, которые имеют навыки и образование. Есть своё учебное заведение, которое мы изначально использовали как внутренний вуз.



— Институт фитнеса?

— Он уже три года существует. Сначала было подразделение, которое просто обучало сотрудников. А два с половиной года назад мы получили образовательную лицензию. Это Национальный университет фитнеса, в котором обучают разные категории сотрудников. У нас есть возможность и право выдавать дипломы государственного образца. Так или иначе, есть совокупность знаний, умений и специалистов, которые дорабатывают этот процесс.

— Завершим на самой волнующей для мужчин стороне фитнеса – фитоняшках. Как вы к ним относитесь?

— Фитоняшки — это моя любовь. Всё, что связано с красотой и с желанием быть лучше и привлекательнее — достойно и круто. У нас есть Академия фитнес-бикини, где придумали простой понятный процесс, при котором любая женщина или девушка, из обычной станет спортивной, классной и сексуальной. Раньше мучились и не понимали, сидели на непонятных диетах, теперь процесс — как паровоз, когда ты садишься в вагончик, занимаешься пять раз в неделю и правильно питаешься. Через три месяца ты можешь выйти на сцену и выступить. Поэтому фитоняшки – это круто.



— Давайте напоследок сделаем бонус-подарок от Алексея Ковалёва. Три фитоняшки, на которых нужно подписаться прямо сейчас?

— Ох, это непростой вопрос, ведь я вообще подписан на всех фитоняшек мира. Есть Катя Усманова, она прошла большой путь и стала чемпионкой мира по фитнес-бикини.

Яна Кузмина – это наша спортсменка. Очень достойная.

Ну и третья девушка — Нина Долгих. Согласитесь, она заслуживает внимания.