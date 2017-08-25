«ЧМ-2018 — это первый выход «Альфа-Банка» на территорию спорта»

— Как удалось достичь соглашения о сотрудничестве с FIFA?

— Соглашение было достигнуто довольно быстро. FIFA искала финансового партнёра на территории России. Тот факт, что мы стали официальным банком Кубка конфедераций и чемпионата мира, является безусловным и объективным доказательством нашего лидерства в области современных банковских технологий. Вклад «Альфа-Банка» в проведение и организацию чемпионата мира позволит обеспечить максимальное удобство в сфере банковского обслуживания миллионов болельщиков. Точность, быстрота, надежность и безопасность в этой сфере крайне важны. Насколько мне известно, в закрытом конкурсе участвовали три банка. Какие именно — я не знаю.



— Что значит это партнёрство для вас, и какие преимущества даёт банку это партнёрство?

— Для «Альфа-Банка» это первый выход на территорию спорта, поэтому планов и идей по активации спонсорства очень много. Спортивные мероприятия такого уровня – это, безусловно, пространство для технологических и бизнес-инноваций, мощный инструмент по привлечению инвестиций и новых клиентов, эффективный механизм для расширения присутствия «Альфа-Банка» в российских регионах.



Другими словами, сотрудничество с FIFA открывает для нас возможность привлечения новых клиентов и повышения лояльности существующих с помощью тематических продуктов и сервисов, клиентских программ и масштабного присутствия в медиа. Мы также рассчитываем на улучшение восприятия образа банка, как надежного и современного партнера, поддерживающего главное спортивное событие мирового уровня.



— Кубок Конфедераций завершился. Какая работа была проделана по подготовке к нему и довольны ли результатами?

— Мы готовились к этому турниру более полугода. Работа была проделана колоссальная, потому что для нас, как и для всех организаторов и партнеров, этот турнир стал «тренировочным». Мы сделали все возможное, чтобы пребывание гостей на матчах стало максимально комфортным. Поскольку на стадионах принимали только карты Visa, на наших клиентских стойках можно было приобрести специальные предоплаченные карты Visa от «Альфа-Банка», а также браслеты для бесконтактной оплаты. Также на Кубке конфедераций мы дарили клиентам банка инновационные кольца для бесконтактной оплаты, которые стали настоящим хитом. Уже сейчас владельцы карт Чемпионата мира FIFA 2018 могут обменять накопленные баллы на кольца.



Что касается результатов, мы перевыполнили поставленные перед собой планы.



На стадионах за все дни проведения матчей было выдано и активировано более 12000 предоплаченных карт и браслетов. Сумма транзакций, в том числе по данным картам и браслетам, превысила 10 млн рублей, а количество покупок 10000.

Алексей Марей Фото: «Альфа-Банк»

— Что планируется сделать до чемпионата мира?

— Сейчас мы внимательно анализируем наше участие в Кубке конфедераций. Это был отличный и очень полезный опыт. Масштаб чемпионата мира, безусловно, намного серьезнее: 11 городов вместо 4, 12 стадионов вместо 4, месяц вместо двух недель. У нас осталось всего 300 дней для реализации всех возможностей. Это очень мало. Но мы уверены в успехе.



— В качестве одного из первых тематических продуктов в апреле 2017 года вы запустили бонусную программу футбольной карты Visa Чемпионата мира FIFA от «Альфа-Банка». В чём она заключается?

— Все верно, ключевым футбольным продуктом в «Альфа-Банке» сейчас является карта Чемпионата мира FIFA 2018 с эксклюзивным дизайном трофея чемпионата мира. Кроме дизайна, который может стать приятным сувениром для любителей футбола, эта карта открывает беспрецедентный список «футбольных» возможностей и бонусов для всех держателей.



К ней привязана единственная на рынке бонусная программа FIFA, в основе которой лежит довольно простая механика: «Ты делаешь все как обычно, только теперь получаешь за это невероятные футбольные бонусы».



Другими словами, каждый обладатель карты может, совершая привычные банковские операции, копить баллы, которые можно будет обменять на билет на матчи предстоящего чемпионата. Также владельцы карты могут потратить накопленные баллы на спортивную атрибутику и сувенирную продукцию турнира.



Совсем недавно уже появился первый счастливчик, который заказал билет на Чемпионат мира по данной программе. Наш клиент из Самары всего за три месяца смог стать обладателем билета на матч открытия предстоящего турнира. А мы, в свою очередь, решили сделать ему сюрприз и подарить второй билет на данный матч в подарок. Так что все абсолютно реально и что самое главное, гарантированно. Советую не терять времени и уже сейчас начать копить баллы на билеты! В продаже они появятся не раньше осени.



— Можно ли оставить карту себе в качестве сувенира после окончания её срока действия?

— Конечно! И не только в качестве сувенира. Все накопленные баллы никуда не пропадут.



— Какие ещё акции и программы, посвящённые чемпионату мира, планируется провести?

— Счет впечатлений с «Альфа-Банком», который мы запустили в рамках проекта, должен постоянно пополняться, поэтому к осени мы подготовили новые предложения, но пока не будем раскрывать всех секретов. Могу сказать одно, что скоро мы выйдем на рынок с новыми предложениями, которые точно приятно удивят наших клиентов.



Кроме того, на самом чемпионате мира наши клиенты, благодаря сотрудничеству с Visa, снова смогут стать участниками эксклюзивных туров по стадионам: увидеть разогрев команд, попасть в раздевалки и в центр поля перед началом игры. После Кубка конфедераций мы получили много восторженных отзывов от клиентов по поводу этих туров.



— Какие сложности возникали в ходе сотрудничества с FIFA?

— Прошел уже почти год с начала нашего сотрудничества. Для банка, как, наверное, и для федерации, этот опыт уникальный. Поначалу нам пришлось привыкать друг к другу, налаживать рабочие процессы, требовались усилия с обеих сторон. Сейчас все вопросы мы решаем оперативно. При этом мы довольно поздно подключились к проекту: обычно подготовку к таким масштабным мероприятиям спонсоры начинают за четыре-пять лет. А если за восемь — совсем хорошо. Но в России на такой длительный срок никто ничего не планирует (улыбается).



— Планируется ли дальнейшее сотрудничество с FIFA после окончания чемпионата мира?

— Пока у нас главная задача – провести чемпионат мира, а дальше будет видно.



— Какие есть планы по инвестициям в будущие крупные спортивные события?

— Таких планов нет, но вдруг нам понравится (улыбается)?



— Есть ли у вас какие-то проекты с другими крупными организациями, кроме FIFA? Например, UEFA?

— У нас нет проектов с другими организациями, но мы следим за всеми ключевыми мировыми событиями, в том числе спортивными, поэтому наши клиенты часто принимают в них участие.



— В апреле «Альфа-Банк» приглашал в Россию Карлеса Пуйоля. Есть ли в планах приглашение других звезд мирового футбола в рамках проекта?

— Чемпионат мира по футболу сложно представить себе без звезд, легенд и ярких имен. Безусловно, у нас есть идеи по привлечению других звезд мирового футбола на мероприятия для клиентов «Альфа-Банка». Следите за новостями.