20 самых популярных клубов Европы. «Спартак» и «Зенит» в их числе

Реальный интерес к элитным дивизионам национальных первенств государств входящих в УЕФА проявляют немногим более 170 млн их жителей. Эти любители футбола, в частности в сезоне-2016/17, относительно регулярно следили за ходом одного или нескольких чемпионатов европейских стран и периодически, но с разной частотой, наблюдали их матчи или обзоры любым из доступных способов (стадионы, ТВ, пабы, спортбары, Интернет, мобильные устройства и т. п.).

Из 170 млн почитателей первенств стран Европы около 7% постоянно не симпатизируют ни одному из клубов, а остальные (почти 158 млн человек) болеют за какую-либо из команд своего и/или другого чемпионата. Причём почти все болеют за клуб из домашнего первенства, а 16% ещё и за одну из команд (очень редко за две и более) в других чемпионатах.



В целом клубные предпочтения всех этих болельщиков распределяются следующим образом.

Рейтинг-лист популярности футбольных клубов стран УЕФА в чемпионатах своих стран (по числу европейских болельщиков)*

Клуб Количество болельщиков

(в сумме поклонники в своей стране и из других стран УЕФА) 1. «Реал» (Испания) 7 370 000 2. «Барселона» (Испания) 6 320 000 3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 6 210 000 4. «Ювентус» (Италия) 5 700 000 5. «Бавария» (Германия) 5 240 000 6. «Галатасарай» (Турция) 4 270 000 7. «Милан» (Италия) 4 110 000 8. «Ливерпуль» (Англия) 4 060 000 9. «Интер» (Италия) 3 980 000 10. «Марсель» (Франция) 3 520 000 11. «Арсенал» (Англия) 3 410 000 12. «Фенербахче» (Турция) 3 220 000 13. «Челси» (Англия) 3 130 000 14. «Боруссия» Д (Германия) 3 120 000 15. ПСЖ (Франция) 2 410 000 16. «Лион» (Франция) 2 240 000 17. «Спартак» (Россия) 2 090 000 18. «Бешикташ» (Турция) 2 070 000 19. «Зенит» (Россия) 1 740 000 20. «Аякс» (Нидерланды) 1 710 000

* Оценочные данные. Исследуемая аудитория — жители стран УЕФА старше 10 лет. Июль 2016 — июль 2017.



Сформированы по результатам комплексного анализа различных общеевропейских, национальных и региональных исследований размеров, активности и клубных предпочтений любителей футбола, профильных показателей медиаизмерений и статистических отчётов, включая Интернет, актуальных параметров эксклюзивной информационной модели футбольных болельщиков европейских стран и иной причастной информации. Не учитывались любители футбола, которые болеют за определённые клубы исключительно в Еврокубках.



По сравнению с 2011 годом лучшая динамика у парижского «ПСЖ». За это время число его почитателей в Европе увеличилось на 42%. Армия поклонников «Челси» возросла на 24%, мюнхенской «Баварии» — на 18%, мадридского «Реала» — на 16%, а у «Манчестер Юнайтед» прибавка составили 14%. При этом самая большая отрицательная динамика из представленных клубов у «Барселоны» — её сторонников стало меньше на 5%.



Вообще рост числа европейских поклонников у многих клубов вызван наметившейся в последние годы тенденцией увеличения внимания любителей футбола к национальным первенствам из других стран. Так, за последние шесть лет количество болеющих за клубы из чужих чемпионатов возросло на 28%.



В своих странах больше всего поклонников у ФК «Галатасарай». На втором месте «Бавария», на третьем — «Реал», на четвёртом — «Ювенту»с, на пятом — «Марсель». Если рассмотреть только зарубежных болельщиков из стран УЕФА, то их больше всего у «Барселоны» и Реала» — почти поровну. На третьем месте по этому показателю «Манчестер Юнайтед», далее расположились «Ювентус» и «Челси».



Из числа российских клубов сейчас в топ-50 ещё входит ЦСКА — он занимает 33-е место с показателем 1,26 млн болельщиков. По сравнению с 2011 годом количество наших команд в полусотне самых популярных европейских клубов сократилось с четырёх до трёх — шесть лет назад на 17-м месте был «Спартак», на 21-м — «Зенит», на 32-м — ЦСКА, на 48-м — московское «Динамо». А если вернуться в 2009 год, то помимо этой четвёрки в топ-50 был ещё и московский «Локомотив», где он занимал 37-ю строчку.

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Рейтинг по футболкам

Для сравнения представлю топ-десятку европейских клубов по количеству проданных футболок в сезоне-2016/17 (данные издания «The Sun»). Правда они были реализованы не только в Европе, а по всему миру показатели относятся лишь к официальным продажам.



На первом месте «Манчестер Юнайтед», чьи футболки разошлись в количестве 2,85 млн штук. Далее идут «Реал» — 2,29 млн, «Барселона» — 1,98 млн, «Челси» —1,65 млн, «Бавария» — 1,5 млн, «Арсенал» — 1,23 млн, «Ювентус — 0,85 млн, «Ливерпуль» — 0,71 млн, «ПСЖ» — 0,68 млн, «Милан» — 0,65 млн.

Самая популярная лига

Максимальный интерес европейские любители футбола проявляют к английской Премьер-лиге — за её клубы болеют 25,8 млн как жителей Великобритании, так и других европейских стран. Причём доля зарубежных поклонников у АПЛ оставляет 36%.



На втором месте — Бундеслига, у клубов которой 23,1 млн европейских почитателей. Ей уступают итальянская Серия А ( 21,6 млн) и испанская Примера (19,9 млн). А замыкает пятёрку турецкий чемпионат с числом почитателей его клубов 16,4 млн. Но если у испанских клубов доля европейских болельщиков за пределами своей страны составляет 41%, у итальянских — 31%, то у немецких — 9%, а у турецких — 2%.

Рейтинг-лист популярности футбольных лиг стран УЕФА (по числу европейских болельщиков их клубов)*

Футбольная лига Общее количество болельщиков клубов лиги

(в сумме поклонники в своей стране и из других стран УЕФА) 1. Премьер-лига (Англия) 25,8 млн 2. Бундеслига (Германия) 23,1 млн 3. Серия А (Италия) 21,6 млн 4. Примера (Испания) 19,9 млн 5. Суперлига (Турция) 16,4 млн

* Оценочные данные. Исследуемая аудитория — жители страны УЕФА старше 10 лет. Июль 2016 — июль 2017.



Однако по динамике самый прогрессирующий именно немецкий чемпионат — по сравнению с 2011 годом количество его иностранных поклонников в Европе выросло на 63%. И это максимальное значения среди всех лиг стран УЕФА. Например, для АПЛ оно составило +31%, для Серии А — +20%.



Следует отметить и ещё одну тенденцию — в футбольных топ-державах практически прекратился рост внутренней аудитории своих национальных первенств — эти страны как бы насытились своим футболом.

Что касается России, то общая численность российских поклонников РФПЛ за шесть лет и вовсе сократилась на 11%, а в общеевропейском рейтинге популярности футбольных лиг мы на 7-м месте с соответствующим показателем менее 9 млн почитателей (помимо перечисленных пропустили вперёд и французский чемпионат).



И ещё один важный показатель — популярность национальных первенств и их клубов относительно численности населения этих стран. Здесь лидируют Англия и Нидерланды — за своими чемпионатами там следит почти треть жителей старше 10 лет. Планку в 30% преодолели и в Испании и Италии, а в Германии близки к этому значению.



Россия же на этом фоне выглядит очень скромно — у нас за своим футбольным чемпионатом реально наблюдают лишь 7% населения 10+. И именно по этой причине, несмотря на самый большой людской ресурс в Европе, клубы российской Премьер-Лиги в сумме имеют относительно небольшое число поклонников. Причём потенциал реализован менее чем на четверть — количество любителей футбола в стране в разы больше числа поклонников РФПЛ.

Кто популярнее — «Реал» или «Барса», «Спартак» или «Зенит»? Как измеряют футбольную аудиторию и можно ли этому доверять.

Примечание. В приведённых рейтингах не учитывались пассивные болельщики и прочая симпатизирующая футболу публика. Всего в странах УЕФА их насчитывается более 260 млн человек, но интерес к футболу они могут проявлять лишь во время игр своей национальной сборной, финальных турниров ЧМ и ЧЕ и некоторых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом часть из них декларативно причисляют себя к поклонникам какого-либо клуба, но таковыми по сути не являются — за национальными первенствами они не следят и соответственно матчи «своих» команд не смотрят.