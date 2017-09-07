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Текст: Сергей Корытов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

20 самых популярных клубов Европы. «Спартак» и «Зенит» в их числе

Какие футбольные клубы вошли в топ-20, а какие лиги в топ-5 самых популярных в Европе?
7 сентября 2017, четверг. 11:30 Бизнес

Реальный интерес к элитным дивизионам национальных первенств государств входящих в УЕФА проявляют немногим более 170 млн их жителей. Эти любители футбола, в частности в сезоне-2016/17, относительно регулярно следили за ходом одного или нескольких чемпионатов европейских стран и периодически, но с разной частотой, наблюдали их матчи или обзоры любым из доступных способов (стадионы, ТВ, пабы, спортбары, Интернет, мобильные устройства и т. п.).

Из 170 млн почитателей первенств стран Европы около 7% постоянно не симпатизируют ни одному из клубов, а остальные (почти 158 млн человек) болеют за какую-либо из команд своего и/или другого чемпионата. Причём почти все болеют за клуб из домашнего первенства, а 16% ещё и за одну из команд (очень редко за две и более) в других чемпионатах.

В целом клубные предпочтения всех этих болельщиков распределяются следующим образом.

Рейтинг-лист популярности футбольных клубов стран УЕФА в чемпионатах своих стран (по числу европейских болельщиков)*

КлубКоличество болельщиков
(в сумме поклонники в своей стране и из других стран УЕФА)
1. «Реал» (Испания)7 370 000
2. «Барселона» (Испания)6 320 000
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия)6 210 000
4. «Ювентус» (Италия)5 700 000
5. «Бавария» (Германия)5 240 000
6. «Галатасарай» (Турция)4 270 000
7. «Милан» (Италия)4 110 000
8. «Ливерпуль» (Англия)4 060 000
9. «Интер» (Италия)3 980 000
10. «Марсель» (Франция)3 520 000
11. «Арсенал» (Англия)3 410 000
12. «Фенербахче» (Турция)3 220 000
13. «Челси» (Англия)3 130 000
14. «Боруссия» Д (Германия)3 120 000
15. ПСЖ (Франция)2 410 000
16. «Лион» (Франция)2 240 000
17. «Спартак» (Россия)2 090 000
18. «Бешикташ» (Турция)2 070 000
19. «Зенит» (Россия)1 740 000
20. «Аякс» (Нидерланды)1 710 000

* Оценочные данные. Исследуемая аудитория — жители стран УЕФА старше 10 лет. Июль 2016 — июль 2017.

Сформированы по результатам комплексного анализа различных общеевропейских, национальных и региональных исследований размеров, активности и клубных предпочтений любителей футбола, профильных показателей медиаизмерений и статистических отчётов, включая Интернет, актуальных параметров эксклюзивной информационной модели футбольных болельщиков европейских стран и иной причастной информации. Не учитывались любители футбола, которые болеют за определённые клубы исключительно в Еврокубках.

По сравнению с 2011 годом лучшая динамика у парижского «ПСЖ». За это время число его почитателей в Европе увеличилось на 42%. Армия поклонников «Челси» возросла на 24%, мюнхенской «Баварии» — на 18%, мадридского «Реала» — на 16%, а у «Манчестер Юнайтед» прибавка составили 14%. При этом самая большая отрицательная динамика из представленных клубов у «Барселоны» — её сторонников стало меньше на 5%.

Вообще рост числа европейских поклонников у многих клубов вызван наметившейся в последние годы тенденцией увеличения внимания любителей футбола к национальным первенствам из других стран. Так, за последние шесть лет количество болеющих за клубы из чужих чемпионатов возросло на 28%.

В своих странах больше всего поклонников у ФК «Галатасарай». На втором месте «Бавария», на третьем — «Реал», на четвёртом — «Ювенту»с, на пятом — «Марсель». Если рассмотреть только зарубежных болельщиков из стран УЕФА, то их больше всего у «Барселоны» и Реала» — почти поровну. На третьем месте по этому показателю «Манчестер Юнайтед», далее расположились «Ювентус» и «Челси».

Из числа российских клубов сейчас в топ-50 ещё входит ЦСКА — он занимает 33-е место с показателем 1,26 млн болельщиков. По сравнению с 2011 годом количество наших команд в полусотне самых популярных европейских клубов сократилось с четырёх до трёх — шесть лет назад на 17-м месте был «Спартак», на 21-м — «Зенит», на 32-м — ЦСКА, на 48-м — московское «Динамо». А если вернуться в 2009 год, то помимо этой четвёрки в топ-50 был ещё и московский «Локомотив», где он занимал 37-ю строчку.

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Рейтинг по футболкам

Для сравнения представлю топ-десятку европейских клубов по количеству проданных футболок в сезоне-2016/17 (данные издания «The Sun»). Правда они были реализованы не только в Европе, а по всему миру показатели относятся лишь к официальным продажам.

На первом месте «Манчестер Юнайтед», чьи футболки разошлись в количестве 2,85 млн штук. Далее идут «Реал» — 2,29 млн, «Барселона» — 1,98 млн, «Челси» —1,65 млн, «Бавария» — 1,5 млн, «Арсенал» — 1,23 млн, «Ювентус — 0,85 млн, «Ливерпуль» — 0,71 млн, «ПСЖ» — 0,68 млн, «Милан» — 0,65 млн.

Самая популярная лига

Максимальный интерес европейские любители футбола проявляют к английской Премьер-лиге — за её клубы болеют 25,8 млн как жителей Великобритании, так и других европейских стран. Причём доля зарубежных поклонников у АПЛ оставляет 36%.

На втором месте — Бундеслига, у клубов которой 23,1 млн европейских почитателей. Ей уступают итальянская Серия А ( 21,6 млн) и испанская Примера (19,9 млн). А замыкает пятёрку турецкий чемпионат с числом почитателей его клубов 16,4 млн. Но если у испанских клубов доля европейских болельщиков за пределами своей страны составляет 41%, у итальянских — 31%, то у немецких — 9%, а у турецких — 2%.

Рейтинг-лист популярности футбольных лиг стран УЕФА (по числу европейских болельщиков их клубов)*

Футбольная лигаОбщее количество болельщиков клубов лиги
(в сумме поклонники в своей стране и из других стран УЕФА)
1. Премьер-лига (Англия)25,8 млн
2. Бундеслига (Германия)23,1 млн
3. Серия А (Италия)21,6 млн
4. Примера (Испания)19,9 млн
5. Суперлига (Турция)16,4 млн

* Оценочные данные. Исследуемая аудитория — жители страны УЕФА старше 10 лет. Июль 2016 — июль 2017.

Однако по динамике самый прогрессирующий именно немецкий чемпионат — по сравнению с 2011 годом количество его иностранных поклонников в Европе выросло на 63%. И это максимальное значения среди всех лиг стран УЕФА. Например, для АПЛ оно составило +31%, для Серии А — +20%.

Следует отметить и ещё одну тенденцию — в футбольных топ-державах практически прекратился рост внутренней аудитории своих национальных первенств — эти страны как бы насытились своим футболом.

Что касается России, то общая численность российских поклонников РФПЛ за шесть лет и вовсе сократилась на 11%, а в общеевропейском рейтинге популярности футбольных лиг мы на 7-м месте с соответствующим показателем менее 9 млн почитателей (помимо перечисленных пропустили вперёд и французский чемпионат).

И ещё один важный показатель — популярность национальных первенств и их клубов относительно численности населения этих стран. Здесь лидируют Англия и Нидерланды — за своими чемпионатами там следит почти треть жителей старше 10 лет. Планку в 30% преодолели и в Испании и Италии, а в Германии близки к этому значению.

Россия же на этом фоне выглядит очень скромно — у нас за своим футбольным чемпионатом реально наблюдают лишь 7% населения 10+. И именно по этой причине, несмотря на самый большой людской ресурс в Европе, клубы российской Премьер-Лиги в сумме имеют относительно небольшое число поклонников. Причём потенциал реализован менее чем на четверть — количество любителей футбола в стране в разы больше числа поклонников РФПЛ.

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Примечание. В приведённых рейтингах не учитывались пассивные болельщики и прочая симпатизирующая футболу публика. Всего в странах УЕФА их насчитывается более 260 млн человек, но интерес к футболу они могут проявлять лишь во время игр своей национальной сборной, финальных турниров ЧМ и ЧЕ и некоторых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом часть из них декларативно причисляют себя к поклонникам какого-либо клуба, но таковыми по сути не являются — за национальными первенствами они не следят и соответственно матчи «своих» команд не смотрят.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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