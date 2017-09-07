Доходные места. Кто больше всех заработал на рынке этим летом

«Барселона» не успела потратить слишком много денег и уйти в минус, а «Бенфика» снова напоминает нам, с кого нужно брать пример.

Уйдут за 100 млн. 7 молодых игроков, которые взорвут следующее лето Привыкайте к этим именам.

«Барселона» – 33,5 млн евро

Несмотря на то, что «Барселона» получила 222 млн евро за Неймара, она, по данным Transfermarkt, не вошла даже в десятку клубов с самым большим сальдо по итогам летнего трансферного окна. Помимо бразильского форварда каталонцы продали ещё Кристиана Тельо в «Бетис» за 4 млн евро, но и купили новичков на 192,5 млн евро. Самыми дорогими стали Усман Дембеле (105 млн без учёта бонусов) и Паулиньо (40 млн евро). Если бы «Барса» решила вопрос с Филиппе Коутиньо, вообще была бы в солидном минусе.

«Динамо» Киев – 36 млн евро

Вице-чемпиону Украины позволила как следует заработать сделка с дортмундской «Боруссией» по поводу трансфера Андрея Ярмоленко. За нападающего киевляне получили 25 млн евро. Ещё почти 15 млн евро им принесли продажи Юнеса Бельханда в «Галатасарай», Лукаша Теодорчика в «Андерлехт» и Романа Яремчука в «Гент». Само «Динамо» потратило в межсезонье 3,5 млн евро на новичков-легионеров – это защитники Йосип Пиварич и Томаш Кедзиора.

«Байер» – 40,8 млн евро

Немецкий клуб продал летом сразу шестерых игроков на общую сумму 79,3 млн евро. Наибольшую выгоды «Байеру» принесли полузащитники Хакан Чалханоглу (ушёл в «Милан» за 22 млн евро), Кевин Кампль («Лейпциг», 20 млн евро) и нападающий Чичарито («Вест Хэм», 17,8 млн евро). Примерно половину из суммы дохода леверкузенцы пустили на приобретения. Самым дорогим их новичком стал бывший партнёр Себастьяна Дриусси по атаке «Ривер Плейт» – Лукас Алаиро, который стоил 24 млн евро.

«Лацио» – 42,55 млн евро

Итальянский клуб отпустил Бальде Кейта в «Монако» за 30 млн евро, что чуть меньше половины от всей суммы, которую «Лацио» получил за счёт продажи своих игроков. Вдобавок Лукас Билья перебрался в «Милан» за 17 млн евро, а Уэсли Худт – в «Саутгемптон» за 16,4 млн евро. Римляне потратили больше всего на… аренду 17-летнего форварда «Браги» Педру Нету – 7,5 млн евро. Это не должно удивлять, так как речь по сути идёт о выкупе игрока. Летом 2019-го «Лацио» добавит ещё 5 млн евро, после чего полностью завладеет правами на талантливого юношу.

«Порту» – 48,9 млн евро

Нет ничего удивительного в том, что среди лучших по доходности от трансферов клубов находится «Порту». Португальцы давно уже стали донором свежей крови для европейских топ-лиг. «Драконы» отдали Андре Силву в «Милан» 38 млн евро, а Рубена Невеша в «Вулверхэмптон» за 17,9 млн евро. Ещё с рядом игроков расстались за меньшие деньги. При этом «Порту» не пожалел 20 млн евро на выкуп полузащитника «Атлетико» Оливера Торреса. Видимо, рассчитывают в будущем выбить за него в полтора-два раза больше.

«Торино» – 57 млн евро

Умение торговаться и сговариваться помогло «Торино» заработать нынешним летом 79,6 млн евро. Среди прочих туринский клуб покинули Давиде Дзаппакоста («Челси», 28 млн евро), Никола Максимович («Наполи», 20 млн евро), Бруно Перес («Рома», 12,5 млн евро) и Марко Бенасси («Фиорентина», 10 млн евро). На новичков «Торино» израсходовал 22,6 млн евро. Выделяется трансфер Лянко Евангелиста Невеса Войновича из «Сан-Пауло» за 7 млн евро. 20-летний бразилец с сербскими корнями – любопытный персонаж. Он поиграл уже за юношеские сборные обеих стран.

Тест. Педро Роша или Килиан Мбаппе? Главные трансферы лета Кто перешёл в «ПСЖ» за 222 млн евро и более сложные вопросы.

«Аякс» – 63,45 млн евро

Благодаря попаданию в финал Лиги Европы и без того славящийся умением раскрутить талант «Аякс» сделал блестящую рекламу своей молодёжи. Логично, что за лето амстердамцы продали игроков на 80 млн евро. Основной доход принесли Давинсон Санчес («Тоттенхэм», 40 млн евро) и Дави Классен («Эвертон», 27 млн евро). Теперь целый год будет сложнее, так как «Аякс» остался без еврокубков. Самое дорогое приобретение голландского клуба – 19-летний защитник «Рапида» Максимилиан Вёбер (7,5 млн евро).

«Лион» – 69,05 млн евро

Французский клуб тоже был близок к финалу Лиги Европы, а выручил за период межсезонья даже больше «Аякса». В копилку «Лиона» упало 119,5 млн евро! В основном это произошло за счёт сделок поАлександру Ляказетту («Арсенал», 53 млн евро) и Корентина Толиссо («Бавария», 41,5 млн евро). Третий в этом списке – трансфер Эмануэля Мамманы в «Зенит» за 16 млн евро. Купил «Лион» на 50 млн евро. За Бертрана Траоре из «Челси» и Папе Шейха Диопа из «Сельты» было заплачено по 10 млн евро.

«Монако» – 75,5 млн евро

Конечно же, этот рейтинг не мог обойтись без «Монако». Сегодня монегаски кого угодно могли бы научить, как выводить на рынок игроков. «Монако» заработал за лето около 180 млн евро, к которым вообще-то прибавится ещё столько же, когда аренда Килиана Мбаппе в «ПСЖ» превратится в продажу. В частности, «Манчестер Сити» отдал за Бенжамена Менди и Бернардо Силву 107,5 млн евро. «Монако» смело потратился на Бальде Кейта («Лацио», 30 млн евро) и Юри Тилеманса («Андерлехт», 25 млн евро).

«Реал» – 76,5 млн евро

Обладатель Кубка чемпионов приучил нас к тому, что от него можно ждать приобретений на огромные суммы, но не в этот раз. Выделяется разве что трансфер в «Реал» Тео Эрнандеса за 30 млн евро. Зато продал «Королевский клуб» на 123 млн евро. Главный доход получен благодаря переходу Альваро Мораты в «Челси» (62 млн евро) и Данило в «Манчестер Сити» (30 млн евро). Помимо того, «Реал» за 13 млн евро отпустил Хамеса Родригеса на правах двухлетней аренды в «Баварию». Немцы имеют право выкупить его, вынув из карманов ещё 42 млн евро.

«Боруссия» Дортмунд – 83,77 млн евро

Дортмундцам не пришлось даже расставаться с Пьером-Эмериком Обаймейянгом, чтобы остаться в большом плюсе после работы на рынке. Усман Дембеле принёс «Боруссии» 105 млн евро, а бонусы за его выступление в «Барселоне» должны подарить немецкому клубу дополнительные 40 млн евро. Маттиас Гинтер, Эмре Мор и Свен Бендер общими усилиями добавили ещё 42,5 млн евро. Правда, «Боруссия» тоже потратила немало. Например, взяла Андрея Ярмоленко у киевского «Динамо» за 25 млн евро, а Максимилиана Филиппа у «Фрайбурга» за 20 млн евро.

Большая перестройка. Что происходит с «Бенфикой»? Изучаем ближайшего соперника ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Бенфика» – 122 млн евро

Лиссабонский клуб – король этого бизнеса. Уже не единожды «Бенфика» обеспечивала себе несколько сезонных бюджетов за счёт трансферной деятельности. Летом 2017-го «орлы» продали на 130,85 млн евро, а купили всего на 8,85 млн евро. Самое крупное приобретение – хорват Филип Кровинович из «Риу Аве» (3 млн евро). Среди прочих уехали из Лиссабона голкипер Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро), защитники Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед», 35 млн евро), Нелсон Семеду («Барселона», 30,5 млн евро) и нападающий Костас Митроглу («Марсель», 15 млн евро). С такой академией и селекций, как у «Бенфики», заменить проданных несложно.