Как в России смотрят футбольные еврокубки. Эти цифры удивят

Российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов за семь лет сократилась на 76%, опустившись при этом до уровня РФПЛ.

Стартовал групповой этап главных клубных турниров континента нового сезона-2017/18. А насколько он будет востребован российской публикой?



Этот вопрос возник по трём причинам. Во-первых, в последние годы существенно сократилось внимание отечественных телеболельщиков к матчам еврокубков. В частности, средняя российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов прошлого года по сравнению с аналогичными играми 2009 года сократилась более чем в 4 раза, или на 76%.

С другой стороны, сейчас в еврокубковых баталиях будут участвовать четыре самых популярных клуба в России. И, в-третьих, даже матч летней квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт» собрал у телеэкранов 4,6 млн россиян — а это больше чем было у любого еврокубкового матча летнего и осеннего периодов прошлого сезона.

Как 30 млн телезрителей превратились в 3 млн

В советский период почти все матчи наших участников в европейских клубных турнирах показывали на первом канале Центрального телевидения, и эти трансляции, иногда по несколько игр подряд, собирали огромную аудиторию. В частности, в середине 1970-х за ними у телеэкранов следили по 25-30 млн жителей России (тогда РСФСР), причём, как правило, вне зависимости от их афиши.



А планку популярности Еврокубков в новой российской истории задал московский «Спартак». В сезоне-1995/96 его игры на групповом этапа Лиги чемпионов в среднем наблюдали по 14,4 млн российских телезрителей. При этом его матч той же осенью с английским «Блэкберном» посмотрели около 18,5 млн россиян. Эти показатели на групповой стадии ЛЧ до сих пор ещё никто не превзошёл, включая самих красно-белых.



Более того, после рекордного, но уже для XXI века, значения средней аудитории в 11,8 млн телезрителей, установленного в 2009 году, интерес к Лиге чемпионов стал постоянно падать. А по итогам прошлого сезона мы снова как бы вернулись на 10 лет назад, в 2007 год — тогда это значение также равнялось 2,8 млн.

Популярность трансляций игр группового турнира Лиги чемпионов

Год Количество телезрителей РФ в среднем для игр российских клубов (млн чел.)* Клубы 1995 14,4 млн «Спартак» ...2003 9,1 млн «Локомотив» ...2009 11,8 млн ЦСКА, «Рубин» 2010 10,7 млн «Спартак», «Рубин» 2011 10,0 млн «Зенит», ЦСКА 2012 8,8 млн «Зенит», «Спартак» 2013 7,7 млн «Зенит», ЦСКА 2014 6,2 млн «Зенит», ЦСКА 2015 5,1 млн «Зенит», ЦСКА 2016 2,8 млн ЦСКА, «Ростов»

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра, но при условии наличия федеральной трансляции.



Замечу, что средняя аудитория в 2,8 млн телезрителей, достигнутая в групповом этапе ЛЧ прошлой осенью, почти повторяет значение средней аудитории центральных матчей российской Премьер-Лиги прошлого же сезона — 2,7 млн человек.



Для сравнения, в 2010 году этот показатель для группового турнира ЛЧ был равен 10,7 млн чел., для центральных игр РФПЛ — 5 млн чел… А в сезоне-2014/15 они соответственно имели такие значения: для ЛЧ — 6,2 млн, для РФПЛ — 3,3 млн.

Что касается отдельных еврокубковых игр с участием российских команд, то в новом веке самыми популярными на групповой стадии стали следующие.

Самые популярные трансляции игр группового этапа Лиги чемпионов в XXI веке

Матч/сезон Количество российских телезрителей (млн чел.) 1. «Спартак» — «Челси» (2010/11) 16,3 млн 2. «Рубин» — «Барселона» (2009/10) 15,3 млн 3. «Рубин» — «Барселона» (2010/11) 14,4 млн 4. «Шахтёр» — «Зенит» (2011/12) 14,0 млн 5. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (2009/10) 13,9 млн

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Осень 2017

Вернёмся к началу статьи — повторюсь, всё-таки некоторый оптимизм относительно роста интереса россиян к нынешнему розыгрышу европейских кубков внушает, как прецедент, повышенное внимание к летней игре «Зенит» — «Утрехт», за которой наблюдали 4,6 млн зрителей.

Для сравнения, самые популярные лигочемпионские матчи прошлой осени ЦСКА — «Монако» и «Ростов» — «Бавария» посмотрели 3,9 млн и 3,7 млн наших соотечественников соответственно. А аудитория игр самого «Зенита» в прошлогоднем групповом турнире Лиги Европы не добиралась и до 3 млн.



Правда, соперники «Зениту», да и «Локомотиву», достались не самые именитые — многих болельщиков афиши таких встреч вряд ли заинтересуют.



Поэтому игры лиги с участием ЦСКА и «Спартака», вероятно, соберут у телеэкранов больше зрителей. А самыми востребованными, как ожидается, станут матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», телевизионные аудитории которых могут превысить и 6 млн зрителей.



Итак, европейский праздник футбола начинается, и мы на нём не на последних ролях. Будем смотреть и переживать за все наши команды.