Как в России смотрят футбольные еврокубки. Эти цифры удивят

Стартовал групповой этап главных клубных турниров континента нового сезона-2017/18. А насколько он будет востребован российской публикой?
Этот вопрос возник по трём причинам. Во-первых, в последние годы существенно сократилось внимание отечественных телеболельщиков к матчам еврокубков. В частности, средняя российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов прошлого года по сравнению с аналогичными играми 2009 года сократилась более чем в 4 раза, или на 76%.
С другой стороны, сейчас в еврокубковых баталиях будут участвовать четыре самых популярных клуба в России. И, в-третьих, даже матч летней квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт» собрал у телеэкранов 4,6 млн россиян — а это больше чем было у любого еврокубкового матча летнего и осеннего периодов прошлого сезона.
Как 30 млн телезрителей превратились в 3 млн
В советский период почти все матчи наших участников в европейских клубных турнирах показывали на первом канале Центрального телевидения, и эти трансляции, иногда по несколько игр подряд, собирали огромную аудиторию. В частности, в середине 1970-х за ними у телеэкранов следили по 25-30 млн жителей России (тогда РСФСР), причём, как правило, вне зависимости от их афиши.
А планку популярности Еврокубков в новой российской истории задал московский «Спартак». В сезоне-1995/96 его игры на групповом этапа Лиги чемпионов в среднем наблюдали по 14,4 млн российских телезрителей. При этом его матч той же осенью с английским «Блэкберном» посмотрели около 18,5 млн россиян. Эти показатели на групповой стадии ЛЧ до сих пор ещё никто не превзошёл, включая самих красно-белых.
Более того, после рекордного, но уже для XXI века, значения средней аудитории в 11,8 млн телезрителей, установленного в 2009 году, интерес к Лиге чемпионов стал постоянно падать. А по итогам прошлого сезона мы снова как бы вернулись на 10 лет назад, в 2007 год — тогда это значение также равнялось 2,8 млн.
Популярность трансляций игр группового турнира Лиги чемпионов
|Год
|Количество телезрителей РФ в среднем для игр российских клубов (млн чел.)*
|Клубы
|1995
|14,4 млн
|«Спартак»
|...2003
|9,1 млн
|«Локомотив»
|...2009
|11,8 млн
|ЦСКА, «Рубин»
|2010
|10,7 млн
|«Спартак», «Рубин»
|2011
|10,0 млн
|«Зенит», ЦСКА
|2012
|8,8 млн
|«Зенит», «Спартак»
|2013
|7,7 млн
|«Зенит», ЦСКА
|2014
|6,2 млн
|«Зенит», ЦСКА
|2015
|5,1 млн
|«Зенит», ЦСКА
|2016
|2,8 млн
|ЦСКА, «Ростов»
* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра, но при условии наличия федеральной трансляции.
Замечу, что средняя аудитория в 2,8 млн телезрителей, достигнутая в групповом этапе ЛЧ прошлой осенью, почти повторяет значение средней аудитории центральных матчей российской Премьер-Лиги прошлого же сезона — 2,7 млн человек.
Для сравнения, в 2010 году этот показатель для группового турнира ЛЧ был равен 10,7 млн чел., для центральных игр РФПЛ — 5 млн чел… А в сезоне-2014/15 они соответственно имели такие значения: для ЛЧ — 6,2 млн, для РФПЛ — 3,3 млн.
Что касается отдельных еврокубковых игр с участием российских команд, то в новом веке самыми популярными на групповой стадии стали следующие.
Самые популярные трансляции игр группового этапа Лиги чемпионов в XXI веке
|Матч/сезон
|Количество российских телезрителей (млн чел.)
|1. «Спартак» — «Челси» (2010/11)
|16,3 млн
|2. «Рубин» — «Барселона» (2009/10)
|15,3 млн
|3. «Рубин» — «Барселона» (2010/11)
|14,4 млн
|4. «Шахтёр» — «Зенит» (2011/12)
|14,0 млн
|5. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (2009/10)
|13,9 млн
* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.
Осень 2017
Вернёмся к началу статьи — повторюсь, всё-таки некоторый оптимизм относительно роста интереса россиян к нынешнему розыгрышу европейских кубков внушает, как прецедент, повышенное внимание к летней игре «Зенит» — «Утрехт», за которой наблюдали 4,6 млн зрителей.
Для сравнения, самые популярные лигочемпионские матчи прошлой осени ЦСКА — «Монако» и «Ростов» — «Бавария» посмотрели 3,9 млн и 3,7 млн наших соотечественников соответственно. А аудитория игр самого «Зенита» в прошлогоднем групповом турнире Лиги Европы не добиралась и до 3 млн.
Правда, соперники «Зениту», да и «Локомотиву», достались не самые именитые — многих болельщиков афиши таких встреч вряд ли заинтересуют.
Поэтому игры лиги с участием ЦСКА и «Спартака», вероятно, соберут у телеэкранов больше зрителей. А самыми востребованными, как ожидается, станут матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», телевизионные аудитории которых могут превысить и 6 млн зрителей.
Итак, европейский праздник футбола начинается, и мы на нём не на последних ролях. Будем смотреть и переживать за все наши команды.