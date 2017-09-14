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Текст: Сергей Корытов
Фото: РИА Новости

Как в России смотрят футбольные еврокубки. Эти цифры удивят

Российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов за семь лет сократилась на 76%, опустившись при этом до уровня РФПЛ.
14 сентября 2017, четверг. 14:30 Бизнес

Стартовал групповой этап главных клубных турниров континента нового сезона-2017/18. А насколько он будет востребован российской публикой?

Этот вопрос возник по трём причинам. Во-первых, в последние годы существенно сократилось внимание отечественных телеболельщиков к матчам еврокубков. В частности, средняя российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов прошлого года по сравнению с аналогичными играми 2009 года сократилась более чем в 4 раза, или на 76%.

С другой стороны, сейчас в еврокубковых баталиях будут участвовать четыре самых популярных клуба в России. И, в-третьих, даже матч летней квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт» собрал у телеэкранов 4,6 млн россиян — а это больше чем было у любого еврокубкового матча летнего и осеннего периодов прошлого сезона.

Как 30 млн телезрителей превратились в 3 млн

В советский период почти все матчи наших участников в европейских клубных турнирах показывали на первом канале Центрального телевидения, и эти трансляции, иногда по несколько игр подряд, собирали огромную аудиторию. В частности, в середине 1970-х за ними у телеэкранов следили по 25-30 млн жителей России (тогда РСФСР), причём, как правило, вне зависимости от их афиши.

А планку популярности Еврокубков в новой российской истории задал московский «Спартак». В сезоне-1995/96 его игры на групповом этапа Лиги чемпионов в среднем наблюдали по 14,4 млн российских телезрителей. При этом его матч той же осенью с английским «Блэкберном» посмотрели около 18,5 млн россиян. Эти показатели на групповой стадии ЛЧ до сих пор ещё никто не превзошёл, включая самих красно-белых.

Более того, после рекордного, но уже для XXI века, значения средней аудитории в 11,8 млн телезрителей, установленного в 2009 году, интерес к Лиге чемпионов стал постоянно падать. А по итогам прошлого сезона мы снова как бы вернулись на 10 лет назад, в 2007 год — тогда это значение также равнялось 2,8 млн.

Популярность трансляций игр группового турнира Лиги чемпионов

ГодКоличество телезрителей РФ в среднем для игр российских клубов (млн чел.)*Клубы
199514,4 млн«Спартак»
...20039,1 млн«Локомотив»
...200911,8 млнЦСКА, «Рубин»
201010,7 млн«Спартак», «Рубин»
201110,0 млн«Зенит», ЦСКА
20128,8 млн«Зенит», «Спартак»
20137,7 млн«Зенит», ЦСКА
20146,2 млн«Зенит», ЦСКА
20155,1 млн«Зенит», ЦСКА
20162,8 млнЦСКА, «Ростов»

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра, но при условии наличия федеральной трансляции.

Замечу, что средняя аудитория в 2,8 млн телезрителей, достигнутая в групповом этапе ЛЧ прошлой осенью, почти повторяет значение средней аудитории центральных матчей российской Премьер-Лиги прошлого же сезона — 2,7 млн человек.

Для сравнения, в 2010 году этот показатель для группового турнира ЛЧ был равен 10,7 млн чел., для центральных игр РФПЛ — 5 млн чел… А в сезоне-2014/15 они соответственно имели такие значения: для ЛЧ — 6,2 млн, для РФПЛ — 3,3 млн.

Что касается отдельных еврокубковых игр с участием российских команд, то в новом веке самыми популярными на групповой стадии стали следующие.

Самые популярные трансляции игр группового этапа Лиги чемпионов в XXI веке

Матч/сезонКоличество российских телезрителей (млн чел.)
1. «Спартак» — «Челси» (2010/11)16,3 млн
2. «Рубин» — «Барселона» (2009/10)15,3 млн
3. «Рубин» — «Барселона» (2010/11)14,4 млн
4. «Шахтёр» — «Зенит» (2011/12)14,0 млн
5. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (2009/10)13,9 млн

* Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Осень 2017

Вернёмся к началу статьи — повторюсь, всё-таки некоторый оптимизм относительно роста интереса россиян к нынешнему розыгрышу европейских кубков внушает, как прецедент, повышенное внимание к летней игре «Зенит» — «Утрехт», за которой наблюдали 4,6 млн зрителей.

Для сравнения, самые популярные лигочемпионские матчи прошлой осени ЦСКА — «Монако» и «Ростов» — «Бавария» посмотрели 3,9 млн и 3,7 млн наших соотечественников соответственно. А аудитория игр самого «Зенита» в прошлогоднем групповом турнире Лиги Европы не добиралась и до 3 млн.

Правда, соперники «Зениту», да и «Локомотиву», достались не самые именитые — многих болельщиков афиши таких встреч вряд ли заинтересуют.

Поэтому игры лиги с участием ЦСКА и «Спартака», вероятно, соберут у телеэкранов больше зрителей. А самыми востребованными, как ожидается, станут матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», телевизионные аудитории которых могут превысить и 6 млн зрителей.

Итак, европейский праздник футбола начинается, и мы на нём не на последних ролях. Будем смотреть и переживать за все наши команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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