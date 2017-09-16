Англия тратит, Испания зарабатывает. Кто самый активный на рынке трансферов

С октября 2010 года все профессиональные команды обязаны регистрировать свои трансферы в специальной системе International Transfer Matching System (ITMS). После 1 сентября — даты закрытия трансферного окна в большинстве европейских чемпионатов — ФИФА подготовила ежегодный отчёт о переходах и тратах «большой пятёрки»: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Знакомимся с ключевыми позициями этого исследования.

Всего за 93 дня трансферного окна было совершено 7590 сделок, на которые было потрачено $ 4,71 млрд. Причём 44,3% этих денег — всего 461 трансфер внутри «большой пятёрки».

Каждый год трансферная активность клубов «большой пятёрки» увеличивается и в количестве, и в суммах. 1608 трансферов, которые пополнили клубы из этих пяти ведущих стран, и потраченные на них $ 3,67 млрд — новый рекорд для летнего окна. К примеру, пять лет назад клубы «большой пятёрки» потратили в три раза меньше, чем сейчас. Кстати, увеличивается и количество активных на рынке клубов: если в 2013-м их было 351, то сейчас уже 431.

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Англия потратила за минувшее лето больше всех — $ 1,4 млрд. Мы уже привыкли, что британские клубы готовы платить бешеные деньги за футболистов, которые не стоят настолько много. К примеру, «Челси» заплатил за Морату около € 62 млн, а «Манчестер Сити» отдал за Уокера € 51 млн. На этот раз 17 английских команд потратили как минимум $ 20 млн.

А вот испанцы — единственные в топ-5 — на 1 сентября остались в плюсе, получив в общей сложности $ 752,3 млн. Всему виной скандальный переход Неймара в «ПСЖ». Как ни странно, у Испании почти треть трансферов на вход — аренды. В остальных странах этот показатель намного ниже — около 10,5%.

Впервые в истории на третье место рейтинга взобралась Франция. Летом французские клубы, а точнее, «ПСЖ» и пара других команд, потратили $ 604,1 млн — в 2,5 раза больше, чем год назад. «Чемпионат» уже рассказывал, как парижский суперклуб собирается обходить финансовый фэйр-плей.

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

На четвёртом месте расположились немцы. Удивительно, что больше половины трансферов в Бундеслигах — переходы свободных агентов. Отсюда низкие цифры трат и доходов. В Италии, где в этом году гремел только «Милан», показатели ещё хуже.

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Экономические эксперты FIFA отмечают, что за пределами «большой пятёрки» были активны клубы из двух стран — России и Турции. В России потратили $ 129 млн на 28 трансферов (здесь постарался «Зенит», а ЦСКА и «Спартак» были намного менее активны), а турки — $ 115,9 млн на 70 трансферов. Похоже, что турецкая Суперлига снова становится модной для футболистов, которые хотят заработать на закате карьеры: летом туда приехали Пепе, Вальбуэна, Негредо, Сольдадо, Насри, а также легионеры РФПЛ Нету и Жулиано. Тем временем Китай сдаёт позиции из-за жёсткого лимита на легионеров: потрачено всего $ 38,5 млн, на 74,9% меньше, чем прошлым летом.

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