Бакланам назло. РФПЛ и «Зенит» идут на рекорд посещаемости

Кто, как и где смотрит нынешний сезон в РФПЛ: неожиданные цифры.

Позади ровно треть чемпионата России нового сезона в Премьер-Лиге. Общая российская аудитория — число тех, кто следит за ходом турнира и любым из доступных способов наблюдает его матчи или их обзоры, — составляет немногим более 8,5 млн человек.

При этом количество болельщиков, которые периодически ходят на стадионы, составляет 3% от общей аудитории, а остальные 97% периодически или выборочно наблюдают исключительно трансляции игр или их обзоры.

Для сравнения — в 2007 году общая аудитория РФПЛ равнялась почти 14,5 млн человек — за 10 лет количество россиян, реально интересующихся Премьер-Лигой, сократилось более чем на 40%. И тем не менее показатели, которые относятся непосредственно к посещаемости стадионов, в этом сезоне идут по рекордному графику.

Самый посещаемый чемпионат

Средняя посещаемость стадионов после 10 туров составила 13,7 тыс. зрителей. Относительно итоговых значений всех предыдущих российских первенств это самый высокий показатель. Так, по сравнению с прошлым сезоном прибавка равняется 20%, а по сравнению с позапрошлым — почти 25%.

Что касается российского рекорда, то пока его превышение составляет около 5%. Напомню, что рекордное значение было установлено в 2007 году, равняется 13,1 тыс. зрителей и держится уже 10 лет.

Динамика средней посещаемости ЧР в элитном дивизионе:

ЧР-1992 6,1 тыс. чел. ЧР-1997 11,2 тыс. чел ЧР-2002 11,0 тыс. чел. ЧР-2007 13,1 тыс. чел. ЧР-2011/12 12,9 тыс. чел. ЧР-2015/16 11,0 тыс. чел. ЧР-2016/17 11,4 тыс. чел. ЧР-2017/18 (после 10-ти туров) 13,7 тыс. чел.

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Самые посещаемые клубы на домашних аренах

После 10 туров по домашней посещаемости с заметным отрывом лидирует «Зенит» — в среднем его матчи на арене «Санкт-Петербург» собирали по 43,5 тыс. зрителей.

На втором месте «Спартак», чьи матчи на «Открытие Арене» в среднем наблюдали по 30,5 тыс. человек. Далее идут «Ахмат» (19,6 тыс. чел.) и «Краснодар» (19,3 тыс. чел.), а замыкает первую пятёрку ЦСКА с показателем 15 тысяч зрителей.

После 10 туров самыми посещаемыми на домашних играх стали следующие клубы:

1. «Зенит» — 43,5 тыс. зрителей

2. «Спартак» — 30,5 тыс. зрителей

3. «Ахмат» — 19,6 тыс. зрителей

Надо отметить, что рекорд российских клубов по средней посещаемости домашних игр равняется 32,8 тыс. зрителей и принадлежит ФК «Спартак-Алания» (1995 г.), а в прошлом сезоне-2016/17 его повторил московский «Спартак».

Таким образом, текущий показатель «Зенита» с большим запасом превышает рекордное значение, и, скорее всего, по окончании сезона у нас будет новый лидер по домашней посещаемости за всю историю российских первенств.

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Самые пустые домашние арены

Меньше всего на матчи Премьер-Лиги пока ходят в Дагестане и в столице Урала. В частности, в первой трети чемпионата домашние игры «Анжи» в среднем посещали менее 6 тыс. человек. Не намного больше был интерес к посещению стадиона и в Екатеринбурге — в среднем 6,7 тыс. человек.

При этом «Анжи» за два года года растерял на своих трибунах 41% зрителей, а «Урал» наоборот даже прибавил — по сравнению с сезоном-2015/16 среднее число зрителей на его домашнем стадионе возросло на 21%.

Самые популярные трансляции

Доминирующий сегмент аудитории РФПЛ это в широком смысле телеболельщики — те кто, вне зависимости от мест и каналов просмотра, наблюдает трансляции игр.

После 10 туров самыми популярными трансляциями стали следующие:

1. «Зенит» — «Спартак» (4-й тур) — 4,3 млн зрителей

2. ЦСКА — «Спартак» (6-й тур) — 3,6 млн зрителей

3. ЦСКА — «Локомотив» (2-й тур) — 2,8 млн зрителей

Не худший интерес к трансляциям

В 2007 году за центральными играми тура РФПЛ в среднем наблюдали 7,7 млн российских граждан. Сейчас, после 10 туров первенства, этот показатель составляет всего 2,8 млн человек. Но это не худший показатель для последнего десятилетия — в прошлом сезоне центральные матчи тура в среднем собирали у телеэкранов и мониторов по 2,7 млн человек, что хоть и не на много, но всё же меньше нынешнего значения.

Самый популярный матч

Самой популярной игрой первой трети чемпионата стал поединок четвёртого тура «Зенит» — «Спартак». Этот матч собрал самую большую как телевизионную аудиторию, так и аудиторию на трибунах стадиона.

В частности, у экранов ТВ и мониторов за соответствующей трансляцией наблюдали 4,3 млн жителей страны, а на стадионе собралось около 53,4 тыс. человек.

Для сравнения, в прошлом сезоне самым популярным по посещаемости был матч «Спартак» — ЦСКА, за которым на трибунах стадиона следили 44,9 тыс. зрителей, а на ТВ — «Спартак» — «Зенит», который собрал у экранов 4,8 млн россиян.

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Самый, но не самый

Итак, показатели посещаемости текущего первенства идут на рекордные значения. В то же время и общая аудитория, основу которой составляют телеболельщики, и аудитория трансляций отдельных игр по сравнению со второй половиной нулевых существенно уменьшились и продолжают держаться на относительно низком уровне уже седьмой сезон.

Динамика популярности РФПЛ:

Чемпионат Общая аудитория Средняя ТВ-аудитория

центральных игр тура 2007 14,5 млн чел. 7,7 млн чел. 2011/12 9,5 млн чел. 3,4 млн чел. 2016/17 8,5 млн чел. 2,7 млн чел. 2017/18

после 10 туров 8,5 млн чел. 2,8 млн чел.

Правда, оптимисты считают, что многие ушли в Интернет и спортбары. Однако статистика об этих «многих» говорит следующее — сейчас для центральных игр тура, которые показывает и «Матч ТВ», суммарная доля тех, кто их наблюдает в Интернете и спортбарах, в среднем составляет менее 5% от аудитории таких трансляций.