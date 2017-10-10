Лига чемпионов на ТВ неинтересна зрителям. Посмотрят ли сборную?

Матч «Спартак» — «Ливерпуль» посмотрели в два раза меньше телезрителей, чем пять лет назад игру «Анжи» — «Ливерпуль.

Вопреки прогнозам, матчи четырёх наших клубов в первых двух турах группового этапа еврокубков вызвали относительно умеренный интерес — отечественная аудитория ни одного из них не превысила отметку в 4 млн зрителей.

Много это или мало? Давайте сравнивать.

VS РФПЛ

Каждый из матчей ЛЧ-2017/18 «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» посмотрели около 4 млн российских телезрителей. Для сравнения — самые популярные игры двух последних сезонов Премьер-Лиги имели следующую аудиторию.

Самые популярные трансляции игр РФПЛ в сезонах 2016/17 и 2017/18 (12 туров)

Матч/сезон Количество российских телезрителей (млн чел.)* «Спартак» — «Зенит» (2016/17)

ЦСКА — «Спартак» (2016/17)

«Зенит» — «Спартак» (2017/18) 4,8 млн

4,7 млн

4,3 млн

* Здесь и далее. Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.

Из этого следует, что игры между популярными российскими клубами сейчас привлекают несколько большее внимание у отечественной публики, чем лигочемпионские баталии этих же команд с английскими грандами.

Здесь надо отметить и тот факт, что интерес к подобным играм РФПЛ за последние годы заметно поубавился. Так, рекорд нашей футбольной лиги составляет 11, 2 млн зрителей и принадлежит столичному дерби «Спартак» — ЦСКА сезона-2006. Более 10 млн телезрителей во второй половине нулевых несколько раз собирали и поединки между «Спартаком» и «Зенитом».

Как в России смотрят футбольные еврокубки. Эти цифры удивят Российская ТВ-аудитория осенних игр Лиги чемпионов за семь лет сократилась на 76%, опустившись при этом до уровня РФПЛ.

В динамике

Хотя ещё несколько лет назад и еврокубковые матчи были востребованы нашими болельщиками более существенно.



Как пример — некоторые «похожие» игры нынешнего и пяти предыдущих сезонов европейских кубков имели следующую аудиторию.

Динамика популярности трансляций Еврокубков в России в 2012-2017 гг.

Год Матч/турнир Количество российских телезрителей (млн чел.) 2017

2012

2017

2013

2017

2013 «Спартак» — «Ливерпуль» (ЛЧ)

«Анжи» — «Ливерпуль» (ЛЕ)

ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (ЛЧ)

ЦСКА — «Манчестер Сити» (ЛЧ)

«Зенит» — «Реал Сосьедад» (ЛЕ)

«Зенит» — «Порту» (ЛЧ) 4,0 млн

8,8 млн

3,9 млн

9,3 млн

3,6 млн

10,4 млн

В целом же в новом веке самыми популярными играми на групповой (осенней) стадии Еврокубков являются следующие.

Самые популярные трансляции игр группового этапа Ерокубков в XXI веке

Матч/сезон Количество российских телезрителей (млн чел.) «Спартак» — «Челси» (ЛЧ-2010/11)

«Рубин» — «Барселона» (ЛЧ-2009/10)

«Рубин» — «Барселона» (ЛЧ-2010/11) 16,3 млн

15,3 млн

14,4 млн

Таким образом, игры наших команд на групповой стадии Еврокубков против европейских топ-клубов за восемь лет растеряли около 10 млн отечественных телезрителей. В частности, ровно на столько сократилась аудитория противостояния ЦСКА — « МЮ»: в 2009 году соответствующую игру наблюдали 13,9 млн россиян, а этой осенью — 3,9 млн.



Похоже, сейчас двузначную ТВ-аудиторию способна собирать только сборная страны.

Телерекорд Суперкубка: наш футбол возвращает себе популярность на ТВ? Матч «Спартак» — «Локомотив» за Суперкубок стал самым популярным в России среди всех клубных турниров с начала года.

Сборная России

Что касается собственно нашей национальной команды, то в нынешнем сезоне самой популярной пока стала её встреча на Кубке конфедераций со сборной Португалии, которая привлекла к телеэкранам 13,6 млн россиян.



Если же взять исключительно контрольные игры, то в этом году (без учёта нынешних встреч) больше всего телезрителей посмотрели трансляцию матча Россия — Бельгия — 9,6 млн. А рекорд нового века составляет 21 млн — столько отечественных телеболельщиков наблюдали в 2009 году контрольную игру Россия — Аргентина.



Правда, недавний матч с московским «Динамо» привлёк внимание всего 1,7 млн наших сограждан. А это заметно меньше, даже чем в среднем у центральных игр тура любого из сезонов РФПЛ.



И всё же смогут ли текущие товарищеские матчи национальной сборной вызвать достойный интерес у российской публики и вернуть футбольных болельщиков к телеэкранам? Узнаем скоро.