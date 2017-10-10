Лига чемпионов на ТВ неинтересна зрителям. Посмотрят ли сборную?

Вопреки прогнозам, матчи четырёх наших клубов в первых двух турах группового этапа еврокубков вызвали относительно умеренный интерес — отечественная аудитория ни одного из них не превысила отметку в 4 млн зрителей.
Много это или мало? Давайте сравнивать.
VS РФПЛ
Каждый из матчей ЛЧ-2017/18 «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» посмотрели около 4 млн российских телезрителей. Для сравнения — самые популярные игры двух последних сезонов Премьер-Лиги имели следующую аудиторию.
Самые популярные трансляции игр РФПЛ в сезонах 2016/17 и 2017/18 (12 туров)
|Матч/сезон
|Количество российских телезрителей (млн чел.)*
|«Спартак» — «Зенит» (2016/17)
ЦСКА — «Спартак» (2016/17)
«Зенит» — «Спартак» (2017/18)
|4,8 млн
4,7 млн
4,3 млн
* Здесь и далее. Оценочные данные. Жители РФ старше 10 лет. Квалифицированный охват вне зависимости от мест и каналов просмотра.
Из этого следует, что игры между популярными российскими клубами сейчас привлекают несколько большее внимание у отечественной публики, чем лигочемпионские баталии этих же команд с английскими грандами.
Здесь надо отметить и тот факт, что интерес к подобным играм РФПЛ за последние годы заметно поубавился. Так, рекорд нашей футбольной лиги составляет 11, 2 млн зрителей и принадлежит столичному дерби «Спартак» — ЦСКА сезона-2006. Более 10 млн телезрителей во второй половине нулевых несколько раз собирали и поединки между «Спартаком» и «Зенитом».
В динамике
Хотя ещё несколько лет назад и еврокубковые матчи были востребованы нашими болельщиками более существенно.
Как пример — некоторые «похожие» игры нынешнего и пяти предыдущих сезонов европейских кубков имели следующую аудиторию.
Динамика популярности трансляций Еврокубков в России в 2012-2017 гг.
|Год
|Матч/турнир
|Количество российских телезрителей (млн чел.)
|2017
2012
2017
2013
2017
2013
|«Спартак» — «Ливерпуль» (ЛЧ)
«Анжи» — «Ливерпуль» (ЛЕ)
ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» (ЛЧ)
ЦСКА — «Манчестер Сити» (ЛЧ)
«Зенит» — «Реал Сосьедад» (ЛЕ)
«Зенит» — «Порту» (ЛЧ)
|4,0 млн
8,8 млн
3,9 млн
9,3 млн
3,6 млн
10,4 млн
В целом же в новом веке самыми популярными играми на групповой (осенней) стадии Еврокубков являются следующие.
Самые популярные трансляции игр группового этапа Ерокубков в XXI веке
|Матч/сезон
|Количество российских телезрителей (млн чел.)
|«Спартак» — «Челси» (ЛЧ-2010/11)
«Рубин» — «Барселона» (ЛЧ-2009/10)
«Рубин» — «Барселона» (ЛЧ-2010/11)
|16,3 млн
15,3 млн
14,4 млн
Таким образом, игры наших команд на групповой стадии Еврокубков против европейских топ-клубов за восемь лет растеряли около 10 млн отечественных телезрителей. В частности, ровно на столько сократилась аудитория противостояния ЦСКА — « МЮ»: в 2009 году соответствующую игру наблюдали 13,9 млн россиян, а этой осенью — 3,9 млн.
Похоже, сейчас двузначную ТВ-аудиторию способна собирать только сборная страны.
Сборная России
Что касается собственно нашей национальной команды, то в нынешнем сезоне самой популярной пока стала её встреча на Кубке конфедераций со сборной Португалии, которая привлекла к телеэкранам 13,6 млн россиян.
Если же взять исключительно контрольные игры, то в этом году (без учёта нынешних встреч) больше всего телезрителей посмотрели трансляцию матча Россия — Бельгия — 9,6 млн. А рекорд нового века составляет 21 млн — столько отечественных телеболельщиков наблюдали в 2009 году контрольную игру Россия — Аргентина.
Правда, недавний матч с московским «Динамо» привлёк внимание всего 1,7 млн наших сограждан. А это заметно меньше, даже чем в среднем у центральных игр тура любого из сезонов РФПЛ.
И всё же смогут ли текущие товарищеские матчи национальной сборной вызвать достойный интерес у российской публики и вернуть футбольных болельщиков к телеэкранам? Узнаем скоро.