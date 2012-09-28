Санкт-Петербург: долгострой по-питерски

В параде претендентов на проведение матчей ЧМ-2018 по футболу очередь дошла до двух городов, попадание которых в окончательный список сомнению не подвергается. Впрочем, это не означает, что в Москве и Санкт-Петербурге, а речь о них, нет проблем и недостатков. В этом материале мы расскажем о том, как обстоят дела с подготовкой к проведению ЧМ-2018 в Северной Пальмире.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ФУТБОЛА

Питер называют колыбелью российского футбола. Согласно исследованиям историков, именно здесь в самом конце ХIХ века состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч. В 1912 году сборная Петербурга выиграла первый чемпионат России и в целом задавала тон в дореволюционном футболе, однако затем на лидирующие позиции вышли москвичи.

Когда начался розыгрыш чемпионата СССР среди клубов, переименованный в Ленинград город на Неве представляли в высшей лиге несколько команд. Но постепенно осталась лишь одна из них – «Зенит». Другие либо канули в Лету, либо скатились в низшие дивизионы. Да и настоящих успехов ленинградский футбол добивался считаное количество раз, имея в своём активе по одной победе в чемпионате и Кубке Советского Союза. Ну а на стыке советского и российского периодов истории существовала опасность, что Санкт-Петербург вообще исчезнет с футбольной карты нашей страны. Власти города футболом совершенно не интересовались, и «Зенит», матчи которого посещали порой 300-400 зрителей, вылетел в первую лигу, а по итогам сезона-1991 и вовсе должен был отправляться во вторую. Но СССР распался, и вместо второй союзной лиги «Зенит» оказался в высшей российской. Правда, тут же из неё вылетел.

За восстановление футбольных традиций в Санкт-Петербурге взялись в середине 1990-х, и постепенно питерский болельщик вновь потянулся на трибуны. Ну а после появления могущественного покровителя в лице «Газпрома» дела пошли в гору: «Зенит» превратился не только в один из сильнейших клубов России, но и добился признания на европейской арене, завоевав Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Таким образом, футбол вновь стал самым популярным видом спорта Северной столицы.

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СТАДИОН

К чемпионату мира-2018 в Санкт-Петербурге уже пятый год строят новый стадион «Зенит-Арена», который должен стать одним из самых высокотехнологичных спортивных сооружений Старого Света. Он возводится на Крестовском острове города – на месте демонтированного стадиона имени Кирова, в свою очередь являвшегося одним из легендарных памятников советской архитектуры.

Вместимость новой арены немного не дотянет до 70 000 зрителей. Её крыша будет выдвижной и сможет закрывать поле во время непогоды и холодного времени года. Сам же газон сделают выдвижным – его можно будет выдвигать за пределы стадиона. Это необходимо для лучшего роста травы.

К сожалению, процесс строительства непозволительно затянулся, превратившись в некое подобие «мыльной оперы». В июне 2008 года был торжественно заложен первый камень, а уже через пять месяцев контракт со строительной компанией «Авант» расторгли – из-за резкого удорожания проекта. Спустя ещё три месяца неожиданно выяснилось, что новый стадион по ряду критериев не соответствует нормам ФИФА – это касалось конфигурации трибун и подтрибунных помещений. Недостатки