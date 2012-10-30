"Сделали контент конференции PROспорт прикладным"

1 ноября в Lotte Hotel Moscow состоится ежегодная профессиональная спортивная конференция PROспорт. Генеральный директор ИД «Индепендент спорт” Эльнара Гусейнова рассказала о специалистах, которые на ней выступят, и темах, которые они обсудят.

— Расскажите о вашем новом проекте.

— Мы создаём международную коммуникационную платформу для спортивной индустрии. Платформу, где участники получат возможность обменяться знаниями и опытом, пообщаться, расширить бизнес-контакты, обсудить последние тренды и тенденции международной спортивной индустрии, рассмотреть актуальные кейсы и, что очень важно, найти пути адаптации и применения успешного глобального опыта в условиях современной российской спортивной индустрии. Уникальность проекта, состоит прежде всего в создании коммуникационной площадки, объединяющей российский и зарубежный опыт, а также в объединении спортивных функционеров и компании, продвигающие свой бренд через спорт. Я уверена, что коммуникация между участниками сообщества, обмен информацией и опытом – необходимое условие развитие спорта и спортивной индустрии в России.

— Как появилась идея организации конференции?

— В прошлом году мы впервые создали PROспорт-клуб и провели его в течение года 4-5 раз. Собирали российских спортивных топ-менеджеров, около 50 человек, приглашали интересных западных спикеров. Со временем стало понятно, что интерес к подобным мероприятиям огромен и что рамки клуба нам становятся тесны. И нужно большое ежегодное мероприятие для самого широкого круга.

— Кто выбирал людей, которые выступят на конференции, и темы, которые они будут обсуждать?

— Все темы, которые мы будем обсуждать на конференции, связаны с развитием спортивной индустрии. Тенденции, проблемы и пути их решения. Мы попытались сделать контент конференции максимально прикладным.

Темы можно разделить на 6 направлений: взаимодействие со спонсорами, привлечение болельщиков, энтертеймент на спортивных мероприятиях, создание и продвижение бренда спортивной организации, цифровые технологии и бизнес-образование в спорте.

У футбольного клуба „Челси“ очень интересный опыт по работе со спонсорами. Стив Камминг (глава отдела по спонсорству) расскажет о том, как они используют соцсети в качестве инструмента оценки эффективности спонсорства.

Глава по коммуникациям леверкузенского „Байера“ Мейнолф Шпринк расскажет, с какими проблемами сталкивался клуб по посещаемости их спортивных мероприятий и как они с этим боролись.

Сейчас на рынке острая нехватка специалистов по спортивному менеджменту. На Западе же существуют определённые образовательные стандарты, о которых нам расскажет преподаватель Брунельского университета Васил Гиргинов. Все темы конференции очень актуальны для России.

— Что будет интереснее всего послушать именно вам?

— В программе конференции есть интересные темы, связанные с развитием и эксплуатацией спортивных сооружений. Это очень актуальный вопрос, особенно сегодня. Совсем недавно определился окончательный список городов, в которых будут проходить матчи футбольного чемпионата мира в 2018 году, начинается большая спортивная стройка. И здесь международный опыт точно не повредит. Мы пригласили Джона Битти – директора стадиона „Эмирейтс“. Он, кстати, принимал самое активное участие в подготовке стадионов к чемпионату Европы-2012 и входит в экспертный совет УЕФА по строительству и управлению стадионами. Кроме того, очень интересна тема спортивного энтертеймента. Не будем лукавить, у нас на многих стадионах недостаточно развита инфраструктура. И чтобы удержать зрителей, им нужно всё это чем-то компенсировать. Томми Шеппард – вице-президент баскетбольного клуба „Вашингтон Уизардс” — расскажет, как устроить по-настоящему захватывающее спортивное шоу. Почему это сделает именно Томми? Он проводит 19-й год в НБА. А по части спортивных шоу Национальной ассоциации нет равных.

— Почему среди спикеров так много иностранцев?

— На Западе спорт как индустрия начал развиваться намного раньше, чем у нас. Многие проблемы, с которыми сталкивается спортивная индустрия в России сегодня, были также актуальны в зарубежных клубах, и были найдены пути их решения. Пока что спортивная индустрия в России ничего не придумала нового, мы адаптируем всё, что было уже создано за рубежом. И если люди готовы поделиться опытом, почему бы не использовать эту возможность? Нам очень интересно понять, насколько западный опыт применим к российской действительности сегодня.

— И на какую аудиторию вы ориентируетесь?

— На самый широкий круг людей: от топ-менеджеров до представителей компаний, обслуживающих спортивную индустрию. Именно поэтому регистрация на конференцию открыта для всех на нашем сайте по адресу.

— В названии конференции есть слово “ежегодная», то есть вы уже запланировали что-то подобное и на следующий год?

— Мы абсолютно уверены в перспективности этого направления и действительно планируем сделать конференцию ежегодным мероприятием. Даже подумываем расширить формат и добавить спортивную выставку. Кроме того, уже сейчас ведём переговоры с компаниями, которые занимаются организацией конференций в Англии, Германии и Испании. Думаем о продвижении на международный рынок.