Олимпиада-2012 собрала рекордную аудиторию в истории телепоказа спорта в США

Телевизионная сеть NBC сообщила статистические данные о размере аудитории трансляций летних Олимпийских игр – 2012. Более 219 млн зрителей следили за спортивными событиями в Лондоне, что перекрыло показатели пекинской Олимпиады, телеаудитория которой составила 215 млн человек. По данным NBC, Олимпиада-2012 собрала рекордную аудиторию за всю историю трансляций спортивных соревнований на американском телевидении.

В общей сложности по кабельным телеканалам и посредством интернет-трансляций NBC показала 5535 часов олимпийского эфира.

Эксклюзивные права на трансляцию Олимпиады на территории США были приобретены компанией NBC за $ 1,18 млрд.