У Škoda долгосрочные планы инвестирования в российский хоккей

Руководитель ŠKODA AUTO в России Ян Прохазка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» выразил удовлетворение сотрудничеством с ФХР и национальной сборной, а также рассказал о совместном с федерацией проекте по развитию детско-юношеского хоккея.«Хоккей – очень близкий по духу вид спорта для ŠKODA, отражающий многогранный характер нашего бренда. Это одна из наиболее динамичных дисциплин, требующая напористости и умения оперативно реагировать. В то же время хоккей – это дружба, сплочённость, командный результат. История ŠKODA и хоккея длится вот уже 24 года – с 1992 года мы выступаем спонсором чемпионата мира по хоккею IIHF. Позже мы вывели инициативу на локальный уровень и на протяжении многих лет являемся партнёром ФХР и национальной сборной, а также поддерживаем Кубок Первого канала – российский этап Евротура.В России хоккей имеет особое значение, ведь это страна с богатыми спортивными традициями. Для нас как долгосрочного инвестора важно вкладываться не только в настоящее, но и в будущее хоккея в России. Именно поэтому мы совместно с ФХР ежегодно организовываем всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юниоров ŠKODA Junior Ice Hockey Cup, внося свой вклад в развитие юного поколения спортсменов», — рассказал Прохазка.