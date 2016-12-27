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175 лет назад 2016
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«Вест Хэм» отклонил предложение от Red Bull продать клуб за £ 650 млн

27 декабря 2016, вторник. 10:24. Бизнес
В августе 2016 года главные акционеры «Вест Хэм Юнайтед» отклонили предложение продать клуб за £ 650 млн. Как сообщает The Telegraph, данное предложение делала компания Red Bull.

Акционеры английского клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели «Вест Хэм» в 2010 году, сначала выкупив половину акций за £ 105 млн, а после увеличив свою долю. Переезд команды на Олимпийский стадион стал возможен после того, как Салливан взял кредит на сумму £ 110 млн.

Red Bull выразил желание приобрести одну из команд в Англии, при этом рассматривая варианты и в Чемпионшипе.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Red Bull
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