Тренировочная база «Эвертона» будет содержать название холдинга Усманова

Тренировочная база «Эвертона» отныне будет содержать название холдинга совладельца «Арсенала». The Guardian сообщает, что «ириски» заключили пятилетний контракт с USM Holdings – компанией, принадлежащей Усманову. Отметим, что председателем совета директоров является главный акционер «Эвертона» Фархад Мошири.В феврале прошлого года Мошири купил 49,9% акций «Эвертона» за £ 87,5 млн, за несколько дней до того, как продать свои акции в «Арсенале» Усманову.По условиям соглашения с USM Holdings, тренировочная база «Эвертона» Finch Farm отныне будет носить название USM Finch Farm.Кроме того, USM Holdings получил маркетинговые права и права на рекламу во время домашних матчей «Эвертона» на «Гудисон Парк». Благодаря сотрудничеству «мерсисайдцы» в течение следующих пяти лет заработают около £ 75 млн.