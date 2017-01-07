«Интер» избежит проблем с ФФП благодаря новой спонсорской сделке на € 15 млн

Итальянский футбольный клуб «Интер» избавится от проблем с финансовой фэйр-плей в следующем сезоне благодаря новому спонсорскому соглашению, сообщает Corriere dello Sport.По информации источника, китайский консорциум Suning Group, который владеет контрольным пакетом акций клуба, нашёл способ избежать проблем с финансовой фэйр-плей в сезоне-2017/18. Консорциум заключит с клубом спонсорский контракт на € 15 млн за использование клубного бренда в китайской рекламе и имиджа футболистов команды.Сообщается, что благодаря этой сделке клуб сможет сохранить несколько футболистов, которых ранее рассчитывал продать для того, чтобы уложиться в регламент финансовой фэйр-плей.