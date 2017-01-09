Призовой фонд Кубка Англии будет увеличен с сезона-2018/19

Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует увеличить призовой фонд Кубка Англии с целью повышения доходов клубов из низших лиг. Изменения планируются на сезон-2018/19.«Кубок Англии — отличный способ для перераспределения денег в низших лигах. Нынешний призовой фонд составляет £ 25 млн. Мы планируем увеличить его в ближайшие годы с целью помощи маленьким клубам», — сказал в эфире радио ВВС 5 live исполнительный директор FA Мартин Гленн.Также он выразил надежду, что финансирование будет распределяться более равномерно, поскольку на данный момент больше призовых получают те клубы, матчи которых транслируются по телевидению.