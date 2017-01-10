ФИФА прогнозирует увеличение прибыли на $ 640 млн на чемпионате мира — 2026

Международная федерация футбола прогнозирует увеличение прибыли в размере $ 640 млн на чемпионате мира 2026 года, несмотря на некоторые дополнительные эксплуатационные расходы и призовой фонд для команд-участниц, сообщает AP.Сегодня совет ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что чемпионат мира 2026 года может пройти сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике, которые планируют подать заявки на проведение мирового первенства.