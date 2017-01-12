Реальная стоимость «Крестовского» превысила официальную на 5,2 млрд рублей

На строительство стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге Смольный перерасходовал уже 5,2 млрд рублей, всего за 10 лет было потрачено 48 млрд рублей. Таковы данные исследования интернет-издания «Фонтанка.ру», основанные на официальных источниках.В августе 2016 года комитет по строительству объяснял, что 3,6 млрд рублей правительство заплатило дважды: сначала в виде предоплаты «Трансстрою» (компания не вернула их после расторжения контракта), а затем уже «Метрострою». Ещё миллиард Смольный потратил, надеясь впоследствии отсудить его у «Трансстроя». В такую сумму был оценён допущенный брак, объясняли в Смольном. Наконец, некоторые работы — художественная подсветка, подключение к сетям – не входят в официальные расчёты Смольного, согласно которым стоимость арены остаётся неизменной — 42,8 млрд рублей.Перерасходованные, то есть снятые с других городских объектов, миллиарды Смольный рассчитывает отсудить у «Трансстроя». Процессы уже идут, но пока предсказать победу города сложно. Экс-подрядчик оценил свои убытки в 6,9 млрд рублей. В компании не понимают, как Смольный будет доказывать наличие брака на стадионе. По закону недоделки должна фиксировать трёхсторонняя комиссия. Если Смольный выиграет в суде, 5,2 млрд или их часть вернутся в бюджет. Если нет — официальная смета вырастет. Но произойдёт это, скорее всего, только через несколько лет, в течение которых длятся сложные финансовые разбирательства.