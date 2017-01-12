РФПЛ стала седьмой лигой в мире по суммарной стоимости футболистов

Российская футбольная Премьер-лига по итогам финансового года УЕФА, который совпадает с сезоном-2015/16, заняла седьмое место в мире по суммарной рыночной стоимости игроков. Общая стоимость футболистов, которые выступали в минувшем сезоне в РФПЛ, составила, согласно отчёту УЕФА, € 895 млн. ФНЛ по стоимости игроков занимает 48-е место в рейтинге.
Лидером является английская Премьер-лига (€ 4,4 млрд). В пятёрку входят также испанская Примера (€ 3,25 млрд), итальянская Серия А (€ 2,575 млрд), немецкая Бундеслига (€ 2,38 млрд) и французская Лига 1 (€ 1,56 млрд).