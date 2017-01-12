Пресс-служба ВЭБ: переговоры о переименовании стадиона ЦСКА всё ещё идут

Московский ЦСКА продолжает вести переговоры с Внешэкономбанком о переименовании своего домашнего стадиона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе Внешэкономбанка.«Пока порадовать вас нечем. Переговоры всё ещё идут», — сообщили в пресс-службе организации.Первую игру на новом стадионе ЦСКА провёл 10 сентября с «Тереком» в рамках очередного матча Премьер-Лиги. Ранее председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил, что банк инвестировал в строительство стадиона ЦСКА $ 240 млн, а стадион ЦСКА может быть переименован в «ВЭБ-Арену».Арена столичного клуба на Песчаной улице в Москве вмещает 30 тыс. зрителей.