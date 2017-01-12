УЕФА: cовокупная операционная прибыль за последние 2 года возросла до € 1,5 млрд

Финансовый фэйр-плей УЕФА изменил экономическую ситуацию в футболе и укрепил финансовую стабильность европейских клубов высших дивизионов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА, который опубликовал восьмой сравнительный отчёт по лицензированию клубов
За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до € 1,5 млрд. Тогда как за два года непосредственно до введения ФФП были зафиксированы убытки в размере € 700 млн. После полного внедрения ФФП суммарные убытки сократились с € 1,7 млрд в 2011 году до немногим более € 300 млн в 2015 году, то есть на 81%. Чистый долг, выраженный как процент от прибыли, сократился с 65% в 2009 году до 40% в 2015 году.
Доходы футбольных клубов растут уже 20 лет подряд и сейчас составляют в сумме почти € 17 млрд для европейских клубов высших дивизионов. После внедрения политики ФФП в Европе существенно сократилось число убыточных клубов, в особенности сократилось количество самых проблемных случаев. Количество клубов, чьи убытки за год составили свыше € 45 млн, сократилось с 11 в 2011 финансовом году до четырёх в 2015 финансовом году.
После введения требований безубыточности (2011-2015) балансовая стоимость материальных активов клубов возросла на € 1,3 млрд. За последние шесть лет 15 ведущих европейских клубов добились прироста доходов от спонсорских соглашений и рекламы в размере € 1,51 млрд (148%). Прирост доходов примерно 700 остальных клубов европейских высших дивизионов составил в сумме € 453 млн (17%).