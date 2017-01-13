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«Зенит» вошёл в десятку самых прибыльных клубов Европы

13 января 2017, пятница. 23:58. Бизнес
«Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчёте УЕФА.

Операционная прибыль питерской команды — € 57 млн (рост — 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – € 26 млн (рост – 13%).

10 европейских клубов-лидеров по операционной прибыли:

1. «Манчестер Юнайтед» – € 143 млн
2. «ПСЖ» – € 120 млн
3. «Реал» – € 90 млн
4. «Ливерпуль» – € 86 млн
5. «Арсенал» – € 80 млн
6. «Манчестер Сити» — € 64 млн
7. «Ювентус» — € 59 млн
8. «Барселона» — € 58 млн
9. «Зенит» — € 57 млн
10. «Бёрнли» — € 54 млн

10 европейских клубов — лидеров по чистой прибыли:

1. «Ливерпуль» — € 75 млн
2. «Ньюкасл Юнайтед» — € 43 млн
3. «Реал» — € 42 млн
4. «Лестер Сити» — € 40 млн
5. «Бёрнли» — € 40 млн
6. «Днепр» — € 33 млн
7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн
8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн
9. «Зенит» — € 26 млн
10. «Мальмё» — € 25 млн
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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