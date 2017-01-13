«Зенит» вошёл в десятку самых прибыльных клубов Европы

«Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчёте УЕФА.Операционная прибыль питерской команды — € 57 млн (рост — 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – € 26 млн (рост – 13%).10 европейских клубов-лидеров по операционной прибыли:1. «Манчестер Юнайтед» – € 143 млн2. «ПСЖ» – € 120 млн3. «Реал» – € 90 млн4. «Ливерпуль» – € 86 млн5. «Арсенал» – € 80 млн6. «Манчестер Сити» — € 64 млн7. «Ювентус» — € 59 млн8. «Барселона» — € 58 млн9. «Зенит» — € 57 млн10. «Бёрнли» — € 54 млн10 европейских клубов — лидеров по чистой прибыли:1. «Ливерпуль» — € 75 млн2. «Ньюкасл Юнайтед» — € 43 млн3. «Реал» — € 42 млн4. «Лестер Сити» — € 40 млн5. «Бёрнли» — € 40 млн6. «Днепр» — € 33 млн7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн9. «Зенит» — € 26 млн10. «Мальмё» — € 25 млн