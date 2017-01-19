Енджейчик — самый высокооплачиваемый игрок в истории чемпионата Польши

Защитник, перешедший этой зимой из «Краснодара» в «Легию», стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Польши, сообщает Polsat Sport.«Легия» отдала за 29-летнего игрока € 1 млн и будет платить ему € 0,8 млн в год в течение четырёх лет. Таким образом, общие затраты польского клуба составят € 4,2 млн без учёта бонусов. Впрочем, руководители «легионеров» очень довольны сделкой, поскольку они убеждены, что Енджейчик — прирождённый лидер.Артур перешёл в «Краснодар» в июне 2013 года именно из «Легии», и в рядах этого польского клуба он провёл на правах аренды вторую часть сезона-2015/16. В составе чёрно-зелёных защитник сыграл 91 официальный матч, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.