Аудит стадиона «Крестовский» будет проведён в мае-июне 2017 года

Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга проведёт аудит стадиона «Крестовский» в мае-июне 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного органа.«В соответствии с планом работы Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга на 2017 год очередной мониторинг использования бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство футбольного стадиона, а также устранение нарушений, выявленных в 2012 году при проведении совместного со Счётной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия, будет проведён в мае-июне этого года.Проверяемый период будет включать в себя второе полугодие 2016 года и истекший период текущего года. Сроки проведения мониторинга сформированы с учётом продления контракта с «Метростроем» до 31 марта и значительного объёма работ, которые должны быть завершены до 1 мая. Планируется, что итоговый аудит строительства стадиона будет завершён во втором квартале текущего года», — приводит слова представителя Контрольно-счётной палаты RNS.