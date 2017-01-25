Стадион «Манчестер Юнайтед» может стать вторым в Европе по вместимости

Руководство «Манчестер Юнайтед» имеет планы по увеличению вместимости «Олд Траффорд» до 88 тыс. мест. Как сообщает Daily Mail, сначала будут смонтированы дополнительные 7500 мест на трибуне сэра Бобби Чарльтона, а в итоге вместимость арены станет больше на 12 тыс. мест.
Если планы манкунианцев будут реализованы, то «Олд Траффорд» станет вторым по вместимости стадионом Европы после «Камп Ноу» в Барселоне, который вмещает чуть более 99 тыс. зрителей.
Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что в течение ближайших трёх сезонов 2600 обладателей абонементов на стадионе «Олд Траффорд» будут пересажены на другие места в связи с проведением работ по оборудованию зоны для просмотра футбола и комфортного расположения людей с ограниченными возможностями.