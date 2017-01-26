«Саутгемптон» объявил о переговорах с китайскими инвесторами

Руководство футбольного клуба «Саутгемптон» подтвердило информацию о том, что ведёт переговоры с китайскими инвесторами, сообщает пресс-служба английской команды.
«Я обращаюсь к вам в связи с объявлением, сделанным в Китае сегодня по поводу «Саутгемптона» и Lander Holding. Пожалуйста, поймите, что я могу дать только сжатые комментарии относительно этого процесса, но могу вас заверить, что любые шаги, которые мы предпримем, будут сделаны в интересах клуба. Потенциальное партнёрство должно пройти многократные согласования и соответствовать строгим критериям перед тем, как будет подтверждено», – говорится в обращении владелицы клуба Катарины Либхерр к болельщикам «Саутгемптона», опубликованном на официальном сайте команды.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Саутгемптон» и китайская компания Lander Sports Development Co договорились о покупке компанией доли в клубе.