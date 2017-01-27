Кокорин, Кришито и Данни поздравили китайцев с Новым годом на их родном языке

Свои поздравления в адрес китайских болельщиков «Зенита», а также Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и его тренерского штаба от имени клуба отправили футболисты сине-бело-голубых Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни.
Также «Зенит» сообщил, что открыл сообщество в Dongqiudi, самой быстрорастущей футбольной платформе мира. Отмечается, что сине-бело-голубые будут регулярно рассказывать о новостях из жизни клуба для азиатских болельщиков команды.
«Зенит» стремится идти туда, где есть его болельщики. Мы знаем об интересе к нашему клубу со стороны китайских любителей футбола. Этому поспособствовали как регулярные успехи «Зенита» на международной арене, так и громкие трансферы последнего года.
Самый популярный клуб России, подтверждая свой статус, приходит к огромной аудитории китайских болельщиков и ежедневно, без перерывов и выходных, будет рассказывать о последних новостях из жизни команды на родном для них языке", — цитирует заместителя генерального директора по связям с общественностью клуба Жанну Демб пресс-служба «Зенита».