Клубы РФПЛ в прошлом году потратили на трансферы на 383% больше, чем в 2016-м

Российские клубы в прошлом году потратили на покупку футболистов $ 114,1 млн — это на 383% больше, чем в 2015 году, сообщает официальный сайт ФИФА.Среди ключевых показателей отчёта ФИФА отмечается, что испанские команды в прошлом году заработали от продажи футболистов $ 545,5 млн (почти на 50% больше, чем в позапрошлом году). Средний возраст игроков, которых приобретали английские клубы в прошлом году, — 22 года и 8 месяцев.В 69,2% от общего объема всех трансферов, совершённых в 2016 году, входили футболисты в возрасте от 20 до 28 лет.