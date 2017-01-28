Владельцы «Стэмфорд Бридж» предложили Абрамовичу арендовать стадион на 999 лет

Владелец «Челси»может арендовать стадион «Стэмфорд Бридж», на котором играют лондонцы, на 999 лет. С соответствующим предложением к Абрамовичу обратилась компания Chelsea Pitch Owners, которая владеет ареной, информирует Sun.По информации источника, бизнесмен не заинтересован в таком предложении и рассчитывает выкупить стадион «Челси», однако представители компании опасаются за судьбу команды в том случае, если Абрамович потеряет к ней интерес.За последние два года владелец «Челси» Роман Абрамович вложил в клуб примерно £ 90 млн (около € 103 млн). Также Абрамович выплачивал клубу по £ 1 млн в год за аренду VIP-ложи на «Стэмфорд Бридж».